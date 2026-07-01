Mejores climatizadores evaporativos. Guía de compra, opiniones y mejores modelos desde 75 euros

Si no quieres invertir en un aire acondicionado, hay alternativas para no pasar calor en verano. Puedes apostar por un aire acondicionado portátil, muy útil si necesitas moverlo entre habitaciones, o por un climatizador evaporativo, que no requiere instalación. En este último caso, nuestra recomendación es el Klarstein Skytower.

El Klarstein Skytower es un climatizador que destaca en varios apartados. Por un lado, es bastante potente al ofrecer una potencia de 80 vatios, lo que permite que pueda enfriar bastante la habitación. Por otro lado incorpora un depósito de ocho litros para evitar que se tenga que cambiar con mucha frecuencia.

Además, tiene una particularidad, y es que se puede utilizar a través de su propia aplicación para el móvil, ofreciendo así un extra de comodidad.

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Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE Klarstein Skytower Si lo quieres utilizar en habitaciones grandes o ambientes muy resecos. Es un climatizador muy potente con 80 vatios y tiene un depósito enorme de 8 litros. Además, tiene app para controlarlo desde el móvil. Es muy alto y mide más de un metro. 188,99€ Orbegozo Air 46 Si lo quieres utilizar en habitaciones pequeñas. Es de los más económicos. No es muy potente. 74,99€ Cecotec EnergySilence PureTech 6500 Si buscas un climatizador con mucha capacidad a un precio ajustado. Cuenta con función de frío y calor y tiene capacidad de 12 litros. Hace un poco de ruido. 119€ PUR LINE Rafy 55 Si buscas un climatizador equilibrado con una buena relación calidad-precio. Tiene un depósito intermedio de cuatro litros y es algo más potente que los anteriores con 75 vatios. También es algo más grande con unas dimensiones de 31 x 64 x 28 cm y, aunque tiene ruedas, hay que tener sitio para ponerlo. 122,23€ Midea MCF23XRB Si tienes poco espacio en casa y buscas un climatizador con mucha capacidad. Tiene formato torre, por lo que ocupa poco espacio y permite moverlo fácilmente de un sitio a otro. Es un poco ruidoso. 127,04€ Cecotec EnergySilence 5000 Cool Wave Si buscas un climatizador económico. Su precio es bastante bajo. Es grande, no muy potente y su depósito es pequeño. 84,90€

Por qué destacan

De entre todos los climatizadores evaporativos, nos quedamos con el Klarstein Skytower por todo lo que ofrece. A continuación, haremos un repaso a las principales características de este tipo de dispositivos para que sepas qué criterio seguir a la hora de elegir entre un climatizador evaporativo u otro.

Funcionamiento. Los climatizadores evaporativos recogen el aire de alrededor y lo enfrían mediante agua fría o hielo. De esta forma, el aire resultante será más frío y húmedo, razón por la cual suelen funcionar mejor en zonas secas. En zonas húmedas la eficacia es menor.

Además, a diferencia de los aires acondicionados portátiles, los climatizadores evaporativos no renuevan el aire de la habitación por sí solos, por lo que es recomendable que esté ventilada.

Tamaño y formato. Hay climatizadores evaporativos de diversos tamaños y formatos. Los hay que son más anchos y están orientados a utilizarse en espacios más grandes, y también los hay en formato de torre que son ideales para habitaciones pequeñas. Además, los modelos grandes suelen contar con más capacidad y mayor potencia, aunque no siempre es así.

También hay climatizadores que cuentan con un asa o, lo que es más habitual, con ruedas, lo que permite que se pueda trasladar de una habitación a otra cómodamente.

Capacidad del depósito. Para utilizar el climatizador evaporativo hay que introducir agua o hielo en el depósito (medido en litros). Es importante tener en cuenta el tamaño del depósito, sobre todo si queremos que el climatizador esté funcionando durante muchas horas seguidas.

Modos y flujo de aire. También es interesante conocer el flujo de aire, o el volumen de aire que estos dispositivos mueven por hora. No todas las marcas publican el caudal de aire, así que en muchos casos toca apoyarse en la superficie recomendada o en el formato del equipo.

También hay modelos que cuentan con varios modos de funcionamiento, siendo los más habituales "Nocturno", para que haga el mínimo ruido posible durante la noche, y "Eco", para que no consuma demasiada energía.

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Funciones. Algunos climatizadores evaporativos también funcionan como ventilador (funciona sin agua), y otros tantos también como humidificador. También los hay que son capaces de purificar el aire.

Conectividad. Lo habitual es que los climatizadores evaporativos se puedan utilizar a través de un panel, pero también hay modelos que incluyen un mando a distancia y, en menor medida, también hay algunos que se pueden controlar desde el móvil.

Otras opciones a considerar

Aunque te hemos recomendado el Klarstein Skytower como el mejor climatizador evaporativo, hay alternativas más económicas y con formatos diferentes que pueden adaptarse mejor a tus necesidades. Estas son las más destacables:

Orbegozo Air 46. El Orbegozo Air 46 es un climatizador evaporativo tres en uno, lo que quiere decir que también funciona como ventilador y humidificador. Incluye ruedas para poder trasladarlo de forma cómoda, su depósito tiene una capacidad de seis litros y es bastante económico.

Cecotec EnergySilence PureTech 6500. El Cecotec EnergySilence PureTech 6500 es un climatizador que destaca sobre todo en su capacidad, ya que cuenta con 12 litros. Tiene un temporizador de hasta ocho horas, ofrece una potencia de 80W, cuenta con tres velocidades y viene con doble función de frío y calor.

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Pur Line Rafy 55. El modelo Pur Line Rafy 55 es bastante equilibrado, ya que sin tener un precio tan alto como el Klarstein Skytower, cuenta con buenas prestaciones. Por un lado, viene con un depósito intermedio de cuatro litros; por otro lado, ofrece una buena potencia de 75 vatios. Además, incluye ruedas para trasladarlo entre habitaciones y viene con mando.

Midea MCF23XRB. El Midea MCF23XRB es el climatizador evaporativo más vendido en Amazon porque tiene un precio bastante ajustado por lo que ofrece. Es un modelo con formato de torre que incluye su propio mando, funciona también como ventilador y humidificador, tiene temporizador de hasta 12 horas y, además, su capacidad es de siete litros.

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Cecotec EnergySilence 5000 Cool Wave. El Cecotec EnergySilence 5000 Cool Wave es un climatizador evaporativo que, pese a no ser muy potente, cuenta con una buena relación calidad-precio. Su depósito es de cinco litros, viene con un mando a distancia, tiene 12 velocidades y cuenta con tres modos de ventilación: normal, Nature y Sleep.

Configuraciones y extras

Además de todo lo que hemos comentado en los anteriores párrafos, conviene tener en cuenta que los climatizadores evaporativos pueden venir con diferentes configuraciones o extras.

Mandos. Vienen en la mayor parte de modelos y son especialmente útiles para poder utilizar el climatizador cómodamente.

Conectividad WiFi. Es una característica poco habitual en este tipo de dispositivos, pero que resulta muy útil para poder controlarlos desde el móvil.

Ruedas de transporte. No se incluyen en todos los modelos, sobre todo en aquellos que son compactos y pesan poco. Al contrario, si un climatizador es grande y pesa mucho, es importante que tenga ruedas si se quiere utilizar en diferentes habitaciones.

Preguntas frecuentes sobre el mejor climatizador evaporativo

¿Sirve para cualquier tipo de clima?

Los climatizadores evaporativos funcionan bien en ambientes secos y pierden su capacidad de enfriar en lugares donde ya hay mucha humedad.

¿Cuánto espacio puede enfriar el aparato?

La cobertura depende sobre todo del caudal de aire, el diseño del equipo y las condiciones de humedad. El depósito influye más en la autonomía que en la capacidad de enfriamiento. Los fabricantes también suelen dar recomendaciones dependiendo del tamaño de la habitación donde se quiera utilizar.

¿Tengo que dejar las ventanas abiertas o cerradas?

Lo recomendable es que vayamos abriendo la puerta de la habitación o una ventana cada cierto tiempo, ya que a diferencia de los aires acondicionados, estos dispositivos no renuevan el aire por sí solos.

¿Cuánto consume de electricidad este equipo?

Estos dispositivos no suelen consumir demasiada energía eléctrica en comparación con un aire acondicionado. El consumo suele compararse mucho al de un ventilador clásico.

¿Qué capacidad de depósito de agua necesito?

La capacidad del depósito determinará las horas seguidas que el climatizador podrá enfriar el aire sin tener que rellenarlo. Si lo quieres utilizar durante muchas horas seguidas, conviene apostar por modelos de entre cuatro y ocho litros.

¿Necesita instalación o tubos hacia la calle?

No necesitan tubo de evacuación ni kit de ventana, pero sí trabajar con la estancia ventilada.

¿Qué tipo de mantenimiento requiere?

Por lo general, el mantenimiento que necesitan es el de limpiar el depósito una vez cada semana para evitar la acumulación de cal. También es importante limpiar los filtros para eliminar el polvo acumulado.

Recomendación final

De entre todas las propuestas disponibles, nos quedamos con el Klarstein Skytower por todo lo que ofrece. Su precio es el más alto de este listado, pero a cambio cuenta con un depósito grande, es muy potente y además también se puede controlar con el móvil.

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Sin embargo, si quieres utilizar el climatizador evaporativo en diferentes habitaciones y para ti es importante que puedas trasladarlo cómodamente, el modelo Orbegozo Air 46 tiene ruedas y es muy económico. El Pur Line Rafy 55 también tiene ruedas y es bastante potente.

Si buscas un climatizador con mucha capacidad, el Cecotec EnergySilence PureTech 6500 tiene capacidad de 12 litros, incluye temporizador de hasta ocho horas y viene con doble función de frío y calor, por lo que te servirá incluso para invierno.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Klarstein, Orbegozo, Cecotec, Pur Line, Midea

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