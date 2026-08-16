Wall Street ya se frota las manos con la salida a bolsa de Anthropic: algunos inversores la valoran en dos billones de dólares, según FT

Si hay alguna startup que Wall Street está más que impaciente por que salga a bolsa, esa es, sin lugar a dudas, Anthropic. Y es que tal y como cuentan en Financial Times, varios inversores apuestan sobre un debut de dos billones de dólares o más tan pronto como en octubre. Lo interesante es que, de acabar materializándose, la convertiría en la mayor OPV de la historia, superando el récord de cotización de SpaceX.

Hay ganas. Durante estos últimos años, todas las empresas más valiosas de la industria de la IA se han cotizado a puerta cerrada, en rondas de financiación privadas negociadas por un puñado de inversores unas pocas veces al año. De ahí que los que están subidos en el carro de la IA tengan tantas ganas de que startups como OpenAI o Anthropic salgan a bolsa, marcando un punto de referencia en la industria.

En detalle. La valoración de Anthropic ha subido rápidamente a lo largo de los últimos años. Una ronda de financiación de 65.000 millones de dólares a finales de mayo impulsó a la empresa hasta los 965.000 millones de dólares, según el FT. Los ingresos anualizados de la empresa pasaron de aproximadamente 9.000 millones de dólares a finales de 2025 a 47.000 millones de dólares en mayo de este año, según datos de la propia Anthropic.

Tal y como apunta FT, varios inversores esperan que alcance entre 100.000 y 120.000 millones de dólares en diciembre, lo que se traduciría en un crecimiento de más de diez veces a lo largo del año.

Las matemáticas detrás de la cifra. Un inversor trataba de explicar su lógica al FT, contando que si Anthropic está creciendo a un 800 % al año, incluso un múltiplo conservador de 30 veces los ingresos valoraría a la empresa en unos 3 billones de dólares. Como punto de referencia, las empresas vinculadas a la IA como Palantir y el proveedor en la nube Nebius han cotizado este año a aproximadamente 55 veces los ingresos.

Anthropic solicitó de forma confidencial su OPV ante la SEC en junio, lo que significa que ahora se encuentra en un periodo de silencio que limita lo que puede decir públicamente sobre sus propias finanzas. Así que, por ahora, la narrativa sobre su valoración la llevan por completo sus propios inversores, y ya el mercado decidirá si hay corrección o no.

No sin turbulencias. Durante el camino ha habido ciertos vaivenes, como la breve retirada de Fable 5 y Mythos 5 en junio, sus modelos más recientes, tras la obligación por parte del Departamento de Comercio de EEUU, tras la inquietud sobre lo que supondría a nivel global en términos de seguridad. Esto, precisamente, contribuyó a una desaceleración en el crecimiento de los ingresos ese mes, según comparten desde FT.

Anthropic también mantiene un litigio activo con el Departamento de Defensa de EEUU que a principios de este año clasificó a la empresa como un riesgo para la cadena de suministro. Y además de eso, los modelos chinos de pesos abiertos más baratos están ganando terreno, mientras que el grupo de pagos Ramp descubría que algunas empresas están “alcanzando su límite en el gasto en IA” y cambiando a alternativas de menor coste. Así que Anthropic no tiene precisamente el camino exento de obstáculos.

Entre líneas. Un precio de 2 billones de dólares es una apuesta por hacia dónde se dirige este negocio. Recordemos que Meta generó 201.000 millones de dólares en ingresos en 2025. Así que valorar a Anthropic cerca de ese territorio hoy significa que los inversores están apostando en la práctica a que Claude se integre tanto en los flujos de trabajo de las empresas como lo están las plataformas de Meta en publicidad, con un poder de fijación de precios similar. Aunque todavía nos queda para llegar a ese punto.

Precedentes. A Anthropic se la compara constantemente con Meta, y tiene cierto sentido. Y es que tal y como comparten desde Forbes, la propia OPV de la antes llamada Facebook en 2012, con un precio de 38 dólares por acción para una valoración de 104.000 millones de dólares, se recuerda ampliamente como una de las salidas a bolsa más anticipadas (e inicialmente decepcionantes) de la historia de la tecnología. Y es que la acción cayó por debajo de los 18 dólares para ese mes de septiembre y tardó 15 meses en recuperar su precio de estreno.

Eso sí, como hemos presenciado todos estos años, la empresa siguió creciendo todo ese tiempo. Meta registra ahora aproximadamente el doble de lo que los críticos de la época de su OPV dudaban que pudiera alcanzar.

Qué viene ahora. El folleto de cotización de Anthropic debe hacerse público al menos 15 días antes de que comience su roadshow. Durante esas presentaciones conoceremos, por primera vez, exactamente lo cerca que están las finanzas reales de la empresa de las proyecciones sobre las que sus inversores están construyendo actualmente las valoraciones. Hasta entonces, queda esperar para ver cómo acaba siendo el esperado debut.

Imagen de portada | Fortune Brainstorm Tech

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