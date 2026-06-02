Anthropic se ha adelantado a OpenAI en su carrera para salir a bolsa. Son malísimas noticias para Sam Altman

Anthropic confirmó el lunes que ha registrado formalmente su solicitud para su esperada salida a bolsa. La operación puede convertirse en la mayor de la historia de este tipo, y nos recuerda otro momento singular. En agosto de 1995 Netscape salió a bolsa y marcó el inicio de la era de internet y de la fiebre de las puntocom. Aquello resultó ser una burbuja, pero "buena". La pregunta es si se repetirá lo ocurrido entonces.

El momento Netscape original. Cuando Netscape salió a bolsa, la empresa llevaba apenas 16 meses en el mercado y no había tenido beneficios en todo ese tiempo. Dio igual. Las acciones salieron al mercado el 9 de agosto de 1995 con un precio inicial de 28 dólares. En su primer día de cotización, el valor se disparó rápidamente, alcanzando un máximo de 75 dólares antes de cerrar en 58,25 dólares. En diciembre de aquel año alcanzaría su valor máximo, 171 dólares por acción. El resto, como suele decirse, es historia.

La salida a bolsa de Netscape hizo que el índice tecológico Nasdaq se disparase... hasta que en 2000 se produjo la burbuja de las puntocom. Fuente: Reuters.

Anthropic podría romper todos los récords. El espectacular crecimiento de Anthropic en los últimos meses ha convertido a la empresa en la niña bonita del sector de la IA. La reciente ronda de inversión ha elevado su valoración a 965.000 millones de dólares, una cifra increíble teniendo en cuenta que la empresa apenas tiene cinco años de vida. Ha adelantado además a OpenAI, cuya valoración ronda actualmente los 850.000 millones de dólares. Ambas estaban moviendo ficha para salir a bolsa este año, pero Anthropic se ha adelantado de nuevo, algo que a priori parece otra victoria contra su principal rival.

Lo que nos enseñó Netscape. El estallido de Netscape en 1995 dio lugar a una competencia feroz: no pararon de aparecer empresas que prometían el oro y el moro, y la burbuja de las puntocom fue creciendo. Demasiadas empresas lograban captar inversión sin un plan de negocio claro y la situación acabó desembocando en la explosión de la burbuja. Sobrevivieron unas pocas empresas que lograron convertirse en las grandes gigantes de la tecnología actual.

Burbujas buenas. Podría calificarse aquella burbuja de "buena" porque aunque muchas empresas fracasaron, las que quedaron y las que se fueron creando después acabaron liderando esa revolución llamada internet. Para muchos la burbuja de la IA existe, pero es similar a la de las puntocom en eso: muchas empresas podrían desaparecer si explota, pero el resultado final, dicen, será positivo para la evolución de nuestro planeta.

Pero Anthropic es muy distinta de Netscape. Aunque esas salidas a bolsa presentan ciertas analogías, la situación de estas empresas es muy distinta. Netscape sufrió mucho para monetizar su software y acabaría en manos de AOL en 1999 cuando su etapa estaba cerrándose. Anthropic ha demostrado que su enfoque a empresas funciona, y de hecho este pasado trimestre dio la sorpresa al lograr beneficios (con letra pequeña) cuando todos esperaban pérdidas.

Y aun así, incertidumbre total. La proyección de Anthropic —como la de OpenAI— es espectacular sobre el papel, pero hablamos de empresas que en los últimos años no han parado de quemar dinero para lograr contar con los modelos más potentes del mercado. Todas las empresas tecnológicas se han visto devoradas por la fiebre de la IA, pero hoy por hoy las únicas que ganan (mucho) dinero son las que proporcionan componentes para infraestructura de IA.

Hito. La apuesta es que esa infraestructura será necesaria porque todos usaremos modelos de IA de forma masiva, pero no está nada claro que esa expectativa se cumpla. Puede que no lo haga, pero la salida a bolsa de Anthropic sin duda marcará un hito en el vertiginoso crecimiento de este segmento.

Y victoria para Amodei. Este año probablemente veamos tres salidas a bolsa históricas. SpaceX parece que será la primera en romper récords, pero tanto Anthropic como OpenAI siguen sus pasos. Que la empesa liderada por Dario Amodei haya confirmado formalmente la preparación para esa salida es una victoria simbólica contra su gran rival, Sam Altman, que también planea la salida a bolsa de OpenAI. En los últimos meses Anthropic ha logrado darle la vuelta a la tortilla, y ha pasado de ser la perseguidora a la líder de una carrera que desde luego no ha acabado aún.

Imagen | Wikimedia

En Xataka | Anthropic está a un paso de valer tanto como Samsung. Y lo que el mercado está comprando no es Claude