Madrid ha sumado 5.900 nuevos millonarios a su censo: ahora necesitan más de dos millones de euros para comprarse un piso

Madrid se ha convertido en una de las ciudades preferidas por las grandes fortunas latinoamericanas, y ese movimiento migratorio de millonarios hacia España ya se está dejando notar en los rankings internacionales. El último informe 'The Henley Private Wealth Migration Report' de la consultora Henley & Partners sitúa a la capital española entre los principales destinos para los millonarios del otro lado del charco.

La capital ya no solo gana visibilidad por su oferta de vida urbana y su mercado inmobiliario de lujo, ahora también lo hace como la fórmula para poseer un "pied-à-terre" en una ciudad a cada lado del Atlántico que está cambiando el mapa de la demanda en los barrios más caros de la ciudad.

Un imán para grandes patrimonios. Según datos del informe de Henley & Partners, Madrid reúne a cerca de 34.900 millonarios, unas 5.900 personas más que hace tres años, lo que equivale a un crecimiento del 20%. La consultora considera millonarios a individuos con un patrimonio líquido invertible de 1 millón de dólares o más.

En ese informe se señala la posibilidad de que Madrid pueda acoger a 200 millonarios más en los próximos doce meses. En la última década, la cifra de millonarios en la capital ha crecido un 3%. De los casi 35.000 millonarios que viven en Madrid, 72 pueden considerarse centimillonarios, es decir, con un patrimonio de más de 100 millones de dólares, y ocho milmillonarios con un patrimonio de más de 1.000 millones de dólares.

La vivienda sigue siendo su activo más valioso. Datos de otro estudio de la consultora Knight Frank señala que los inversores de Latinoamérica mantienen un peso relevante del 26% en las operaciones de compra de inmuebles prime de Madrid, mientras que los de Estados Unidos suben hasta el 8% y Reino Unido hasta el 5%.

Henley & Partners explica en si informe que Madrid se posiciona como una de las ciudades que mejor consolida los aspectos más determinantes en la decisión migratoria de los millonarios extranjeros: estabilidad, educación privada y calidad de vida por parte de familias con grandes patrimonios.

La presión se nota en el mercado inmobiliario. Tal y como destacaba CNN, de los 44.680 residentes extranjeros del distrito de Salamanca, la zona más exclusiva de Madrid, unas 21.740 provienen de países latinoamericanos.

Esa alta demanda ha hecho que el precio de la vivienda en esas zonas se dispare. Según datos del informe anual Diza Market, en 2014, con un millón de euros podrías comprar 2,88 viviendas-tipo en las zonas prime de Madrid, mientras que en 2026, la misma inversión apenas cubre 1,17. Esa presión en los precios se ha ido de desplazando hacia otras zonas de la ciudad, y códigos postales como Ibiza- Niño Jesús han registrado un incremento del 195,1% en los precios de sus inmuebles desde 2014 o Aravaca un 119,2%.

El metro cuadrado se ha disparado. El estudio de la consultora inmobiliaria Diza ha detectado un fuerte repunte de precios en el mercado de la vivienda de alta gama durante primer trimestre de 2026 en los barrios más exclusivos, que han pasado de tener un precio medio de 4.166 euros/m2 en 2014, a 11.928 euros en 2026.

El importe medio de cada operación en estos distritos prime de la capital se sitúa en torno a los dos millones de euros, y más de la mitad de ellas se hacen bajo titularidad de family offices, SICAVs, socimis u otros vehículos de inversión.

España está de moda entre los millonarios. Madrid no es la única que acapara la llegada de grandes patrimonios latinoamericanos y de Estados Unidos. Todo ello, a pesar de que en abril de 2025, el Gobierno terminó con la "Golden Visa", que permitía a los extranjeros obtener la residencia en España mediante una inversión inmobiliaria de al menos 500.000 euros.

Tal y como destaca el informe de Henley & Partners la Costa del Sol mantiene su atractivo entre los centimillonarios, manteniéndose en el puesto 56 del listado de lugares con mayor población de millonarios con más de 100 millones de dólares, mientras que Barcelona se sitúa justo en el límite del top 100 de ciudades con más millonarios.

En Xataka | Madrid se ha llenado de millonarios latinoamericanos, así que los millonarios españoles están creando clubes sin ellos

Imagen | Unsplasg (Florian Wehde)