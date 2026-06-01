19 estrenos en Netflix esta semana: un documental que ahonda en lo que 'Michael' no quiso contar y un excelente thriller español

Si pensaste que 'Michael' se quedaba un poco corto a la hora de ofrecer un retrato completo del artista, esta semana Netflix tiene una docuserie que promete desvelar alguno de los secretos que quedan por contar. Esta, sin duda, va a ser una semana tenebrosa en Netflix, porque a ella se suman un excelente thriller a la española y una serie británica que recupera un caso real muy controvertido.

Series

Michael Jackson. El veredicto

El estreno de esta docuserie de tres capítulos llega en el momento más controvertido posible: coincide con el renovado interés por la figura del artista tras el éxito del biopic 'Michael', sido acusado precisamente de blanquear su figura y esquivar las polémicas demandas por abusos que le rodearon los últimos años de la vida. La serie reconstruye el juicio de 2005 a partir de testimonios de jurados, periodistas, testigos presenciales e individuos vinculados tanto a la acusación como a la defensa. Hay dimensiones del caso que el público nunca vio y este documental intenta dar más material para que prosiga la discusión entre los fans del artista y los de 'Leaving Neverland0, cuyo director, por cierto, no está nada de acuerdo con las conclusiones de esta propuesta de Netflix.

Estreno: Miércoles 3 de junio

El testigo

'El testigo' busca continuar el éxito de 'Adolescencia', y se mueve en el mismo terreno: creada por Rob Williams, la serie reconstruye el asesinato de Rachel Nickell en 1992 desde el punto de vista de su pareja, que se convierte en padre soltero y decide centrar toda su vida en proteger a su hijo de dos años, único testigo del crimen. La serie pone el foco en una investigación salpicada de errores y decisiones que generaron una gran controversia en su momento. Protagoniza Jordan Bolger, al que recordamos por su excelente participación en 'Peaky Blinders'. Tres episodios para una miniseriue del alta gradación true crime.

Estreno: Jueves 4 de junio

Otras series

New Amsterdam - 1 de junio

My Hero Academia (Temporada 6) - 1 de junio

Ley y orden: Unidad de víctimas especiales - 1 de junio

Evergood - 2 de junio

The King of Queens - 4 de junio

Fans de tiempo completo - 4 de junio

Así aprenderás - 5 de junio

Películas

La desconocida

Adaptando la novela homónima de Rosa Montero y Olivier Truc, este thriller nos muestra el descubrimiento de una mujer amordazada en un contenedor del puerto de Barcelona que no recuerda su identidad. Sobrevivirá a un intento de asesinato en el hospital y se convierte en el centro de una investigación policial que gira en torno a su amnesia. Gabe Ibáñez ('Autómata') firma esta película de estreno exclusivo en Netflix que destaca por su espectacular reparto, que incluye a gente como Candela Peña, Ana Rujas, Pol López y Manolo Solo.

Estreno: Viernes 5 de junio

Otras series

Milky☆Subway: The Galactic Limited Express - La película - 1 de junio

El inconveniente - 1 de junio

El asesinato de Rachel Nickell - 4 de junio

Poldi - 4 de junio

¡Ay, mamá! - 4 de junio

México 86 - 5 de junio

Turbulencia en la oficina - 5 de junio

La niñera - 5 de junio

The Alto Knights -6 de junio

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