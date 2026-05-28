Mañana llega el spin-off de una de las mejores ucronías espaciales de los últimos años, y viene con un giro inesperado

El 29 de mayo Apple TV+ hace dos cosas a la vez: cierra la quinta temporada de 'Para toda la humanidad' y estrena su spin-off, 'Ciudad de las estrellas', de sus mismos creadores. La serie original lleva siete años contando la carrera espacial alternativa desde Houston, y el nuevo proyecto la contempla desde Moscú, dentro del programa espacial soviético que en este universo ucrónico llegó antes a la Luna.

'Para toda la humanidad' arrancó en 2019 con una premisa sencilla: ¿qué habría pasado si los soviéticos hubieran puesto a un hombre en la Luna antes que los estadounidenses? La serie ha ido escalando esa visión paralela hasta aterrizar en Marte y extenderse más allá, acumulando cinco entregas y una sexta (ya confirmada como final) que cerrará el arco narrativocompleto. 'Ciudad de las Estrellas' es una precuela que regresa a los años setenta, al momento fundacional de ese universo alternativo, pero con la perspectiva invertida.

Donde 'Para toda la humanidad' asumía el triunfo soviético como punto de partida y lo contemplaba desde Estados Unidos, el spin-off se instala dentro del programa espacial de la URSS: laboratorios, barracas de los cosmonautas, pasillos vigilados por el KGB... Una excelente ambientación para una propuesta que mantiene el equipo de las últimas temporadas de su predecesora, entre los que destaca Ronald D. Moore, guionista recordado por 'Galactica', 'Star Trek: La Nueva Generación' y 'Espacio Profundo Nueve'.

El reparto está encabezado por Rhys Ifans en un papel inspirado en el ingeniero soviético Sergei Korolev (que murió en 1966 pero sobrevivió en este universo y llevó el programa espacial a cotas desconocidas). Y el tono de esta 'Ciudad de las Estrellas' diverge con claridad del de su serie madre: si en 'Para toda la humanidad' teníamos un drama humanista de aventura espacial, aquí nos vamos al thriller de espionaje inspirado también en el proyecto soviético real, donde se daban cita naves menos fiables que las de los norteamericanos, muertes ocultadas al exterior y la presencia del KGB en el propio control de misión.

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