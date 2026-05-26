Mañana en Prime Video, una serie con un Nicolas Cage soberbio de la que ya se dice es la mejor propuesta de Marvel en años

Nicolas Cage estuvo a punto de ponerse el traje de Superman a mediados de los noventa, en una producción de Tim Burton que Warner Bros. que se canceló cuando el rodaje ya era inminente. Décadas después, dos estimables películas de 'Ghost Rider', un cameo animado en 'Spider-Man: Un nuevo universo' y un brevísimo guiño multiversal en 'The Flash' como el Superman que nunca fue son su curriculum como actor con capa y/o máscara. 'Spider-Noir' llega a Prime Video este 27 de mayo y nos hace soñar con un Cage desatado que devuelva algo de dignidad a la exhibición de mediocridades en la que se ha convertido el cine de superhéroes.

La serie no es un spin-off de las películas del Spiderverso, aunque Cage pusiera voz a Spider-Man Noir en la mencionada 'Un nuevo universo'. Está basada en los cómics de la línea Marvel Noir de 2009, que reubicó a personajes clásicos del sello en un universo alternativo de entreguerras. En esta versión, Cage interpreta a Ben Reilly (no Peter Parker, como en los tebeos originales), un investigador privado que acaba convertido en un superhéroe al que llaman La Araña. El apodo bebe de los héroes que inspiraron a Stan Lee en la creación de los primeros superhéroes de la editorial.

Prime Video ha lanzado la serie en dos formatos visuales, "Authentic Black and White" y "True-Hue Full Color", es decir, blanco y negro al estilo años treinta y colores vibrantes y con un punto artificial. Es una decisón insólita que, dicen sus responsables, no es gratuita: ninguna de las dos es la "principal", ambas se han calibrado y pensado para que funcionen de forma completa y autónoma. La de color, concretamente, ha buscado el efecto de una película en blanco y negro coloreada artificialmente.

'Spider-Noir' goza de un espectacular 92% en Rotten Tomatoes, una de las mejores puntuaciones para cualquier propiedad de la franquicia Spider-Man de imagen real. Ya se habla de ella como una de las mejores series del año, y de la interpretación de Cage, perdido a veces (solo a veces) en los últimos años entre productos que no merecen su talento, como una de las aportaciones más excéntricas y estimulantes al MCU.

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