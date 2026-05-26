Hay al menos una cosa que la Ley de Bienestar Animal sí sanciona de verdad: dejar al perro en la terraza

La Ley de Bienestar Animal (LBA) se aprobó en marzo de 2023 y entró en vigor hace casi tres años, pero aun así sigue habiendo detalles de la norma que siguen sin estar del todo claros entre los dueños de perros y gatos. En concreto hay una duda que ha circulado en las últimas semanas, coincidiendo con la llegada del buen tiempo: ¿Puedo dejar a mi perro en la terraza o balcón? Si tengo un patio, ¿permite la ley que el perro se pase allí todos los días y noches?

La LAB es clara al respecto.

Un dato: 6,9 millones. Si vas a un parque de tu ciudad (no importa cuál) y te sientas en un banco a observar es más probable que te encuentres con más perros que niños. No lo digo yo. Lo dicen las estadística. En 2025 el INE tenía registrados en España alrededor de 1,7 millones de personas menores de cinco años. El dato no llama la atención solo por cómo ha ido reduciéndose con el paso de los años (en 2015 eran 1,9 millones), lo hace también porque confirma que en los hogares españoles hay muchas más mascotas que bebés.

Según las estimaciones de ANFAAC, la industria que se dedica a elaborar pienso para animales de compañía, en España hay censados casi siete millones de perros y 5,9 millones de gatos. La 'fotografía' que ofrece la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC) es algo distinta, pero igual de contundente: en nuestro país hay entre 9,2 y 10,1 millones de canes, entre 968.000 y 1,2 millones de gatos y miles de hurones, algo más de 50.000.

¿Cómo debemos tratarlos? Teniendo en cuenta esas cifras se entiende mejor que las pautas sobre cómo tratarlos y cuidarlos se hayan convertido en algo prioritario. No únicamente por la seguridad del animal. Contravenir las reglas recogidas en la Ley de Bienestar Animal (LBA), la norma que desde 2023 regula el cuidado de las mascotas, puede acarrear también importantes sanciones.

A modo de referencia, el texto contempla tres tipos de infracciones, según su relevancia: las leves pueden acarrear una simple llamada de atención o multas de entre 500 y 10.000 euros, las graves amplían esa franja hasta los 50.000 y las más graves acarrean sanciones de entre 51.000 y 200.000 euros.

De mascotas y terrazas. Con la llegada del buen tiempo hay una pregunta sobre el cuidado de las mascotas que ha empezado a circular por la Red: ¿Puede vivir un perro en una terraza o balcón? ¿Podemos instalarle allí una caseta y convertirlo en su 'hogar' permanente? ¿Y en un patio, en caso de que tengamos uno? ¿Puede alojarse allí nuestra mascota todo el tiempo? Lo cierto es que la LBA es clara sobre ese tema.

En su artículo 27 (apartado 'e'), en el que enumera las "prohibiciones específicas" sobre animales de compañía, cita como una práctica vetada "mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos". Y por si no quedase claro, más adelante, en el artículo 74, señala que instalar a un animal de forma "permanente" en cualquiera de esos espacios se considerará una infracción grave, igual que robar.

¿Dice algo más? Sí. Esa no es la única indicación que da la LBA sobre cómo y dónde deben vivir nuestras mascotas. La LBA prohíbe de forma expresa y tajante "abandonarlos intencionadamente en espacios cerrados o abiertos" y recuerda que los dueños deben "mantenerlos integrados en el núcleo familiar, siempre que sea posible por su especie".

Cuando eso no sea posible por el tipo de mascota o su tamaño, el animal deberá disponer de "un alojamiento adecuado, con habitáculos acordes a sus dimensiones y que los protejan de las inclemencias del tiempo". De nuevo, y por si quedasen dudas, la LBA insiste en que las mascotas que viven al raso deberán tener un lugar preparado en el que guarecerse.

La otra advertencia. Con las vacaciones de verano (casi) llamando a la puerta hay otra pauta de la LBA que conviene tener presente: si tienes perros o gatos la ley no permite que te marches de vacaciones durante días y días y te desentiendas de los animales. No llega con dejarles los cuencos de agua hasta arriba y los comederos a rebosar.

En el artículo 25, el mismo en el que habla de las terrazas, la ley prohíbe "dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos". Es más, si hablamos de canes ese plazo no puede pasar de 24 horas.

Mucho más que una ley. Que la LBA entre tan en detalle y regule cuestiones tan básicas quizás parezca exagerado, pero la realidad es que a día de hoy aún pueden encontrarse sin mucho esfuerzo noticias sobre perros a los que sus dueños recluyen en terrazas, en ocasiones sin comida ni agua, o incluso en alfeizares de ventanas. Los veterinarios también advierten con frecuencia de los graves riesgos que supone dejar a los animales expuestos al calor sol. Sobre todo si hablamos de espacios cerrados y pequeños, como coches.

Imágenes | Jakub Flis (Unsplash) y Beth Macdonald (Unsplash)

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