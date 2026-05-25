¿Hasta cuántos Hz van a llegar los monitores? LG tiene una salvaje y nueva respuesta: 1000 Hz

Elegir con cuidado el monitor con el que acompañemos a nuestro equipo de juegos es más importante de lo que parece. Y ojo, porque son tantas las especificaciones en las que fijarnos a la hora de decantarnos por uno u otro que dar con el adecuado puede resultar toda una odisea. Aunque si somos jugadores de títulos competitivos, hay un detalle a tener en cuenta por encima de los demás: la tasa de refresco. Aquí la elección es clara: cuantos más hercios, mejor. Y LG rompe los esquemas con su nuevo monitor de 1.000 Hz.

Con un panel 1080p de 24,5 pulgadas perfecto para el juego competitivo

La familia UltraGear de monitores LG crecerá próximamente con un nuevo integrante que destaca por su monstruosa cantidad de hercios. El UltraGear 25G590B, que llega con un panel de 24,5 pulgadas a resolución Full HD y 1.000 Hz. A destacar que es un Full HD nativo, frente a otros monitores que bajan de esa resolución a, por ejemplo 720p, para alcanzar mayores tasas de refresco.

Esto se traduce en una apuesta segura para jugadores entusiastas de títulos PvP (player vs player) que quieran llevar la experiencia de juego a un nuevo nivel y, además, conseguir una ventaja competitiva real: a más hercios, mayor cantidad de FPS que pueden aprovechar y menos latencia (o input lag) experimentan. Dicho de otro modo: más velocidad de imágenes, acciones más rápidas y ventaja frente a jugadores con monitores más "lentos".

Eso sí, hay que tener en cuenta que para exprimir a fondo esos 1.000 Hz necesitamos un equipo de gama alta que ofrezca la mayor cantidad posible de fotogramas por segundo. Configuraciones de sobremesa (o portátiles) con gráficas de gama alta y procesadores a la altura que, ajustando las opciones gráficas en videojuegos, superen holgadamente los 240, 360 FPS e incluso más.

Ojo al precio, eso sí. Por el momento, no conocemos fecha de llegada oficial a España ni a cuánto lo hará (aunque, según LG, durante la segunda mitad de 2026 aterrizará en varios mercados para, posteriormente, llegar al resto del mundo). Pero imaginamos que barato, precisamente, no será si tenemos en cuenta lo que cuestan otros modelos con altas tasas de hercios. Como este AOC 1080p de 610 Hz que ronda los 800 euros en Amazon. O este otro MSI, que sube la apuesta a Quad HD (pero baja a 500 Hz), en el mismo rango de precio.

Otros monitores gaming con tasas de refresco muy altas

MSI mag 272QP 500 Hz Hoy en Amazon — 799,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

AOC CS24A 610Hz Hoy en Amazon — 788,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | LG

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