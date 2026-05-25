El iPhone 17 por fin baja de precio. Nuevo mínimo histórico durante muy pocos días

Los móviles de Apple están atravesando una situación bastante particular, y es que además de la falta de stock que lleva teniendo desde su lanzamiento hace ya ocho meses (sobre todo el modelo base), las ofertas han sido muy escuetas con descuentos muy poco atractivos.

No obstante, MediaMarkt está celebrando ahora mismo sus nuevos Apple Days y precisamente es el iPhone 17 quien protagoniza la campaña con un precio mínimo histórico. Si pensabas comprar el móvil, ahora puedes hacerlo por 899 euros. Eso sí, la oferta finalizará junto a la campaña el próximo 28 de mayo a las 09:00 horas.

El iPhone 17 a precio mínimo histórico

El iPhone 17, cuyo pecio oficial y recomendado es de 959 euros, ha recibido muy pocas ofertas desde su lanzamiento. El stock ha sido también muy irregular, impidiendo, por ejemplo, comprarlo en algunas tiendas durante un tiempo. No obstante, ahora mismo sí que hay stock suficiente en la tienda online de MediaMarkt, permitiendo comprarlo a este nuevo precio en sus cinco colores diferentes.

Este móvil es el que más se ha beneficiado del salto generacional, ya que es el que más ha cambiado con respecto al iPhone 16. Nos encontramos con una pantalla muy buena tanto por su calidad como por su formato de 6,3 pulgadas, pero sobre todo porque ahora cuenta con la tasa de refresco de 120 Hz que hasta su lanzamiento únicamente veíamos en los móviles más caros de Apple.

Otra de las grandes novedades es que por fin Apple ha comenzado a fabricar sus móviles con una configuración mínima de 256 GB de almacenamiento interno, una cifra más grande para guardar información en local. Además, también cabe mencionar que el iPhone 17 incorpora el chip A19 y que cuenta con carga inalámbrica a través de MagSafe, una de las tecnologías más útiles en móviles de Apple.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPhone 17 hoy ✅ LO MEJOR La llegada de los 120 Hz : hasta su lanzamiento, esta tasa de refresco únicamente la veíamos en los modelos más caros de Apple.

: hasta su lanzamiento, esta tasa de refresco únicamente la veíamos en los modelos más caros de Apple. El aumento del almacenamiento interno base: Apple por fin ha abandonado la configuración mínima de 128 GB. ❌ LO PEOR Se calienta demasiado : algo que ocurre sobre todo en sesiones largas de juego o con un uso intensivo.

: algo que ocurre sobre todo en sesiones largas de juego o con un uso intensivo. Su carga rápida: va mejorando generación tras generación, pero no está a la altura de la competencia, que tiene móviles mucho más económicos con una mayor carga rápida. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas la mejor relación calidad-precio dentro de la generación actual de Apple, si vienes de móviles Android y quieres un iPhone con tasa de refresco de 120 Hz y además también buscas un modelo que sea compacto. ⛔ NO LO COMPRES SI... Los 256 GB de almacenamiento se te quedan cortos porque sueles realizar muchas fotos (y en buena calidad) o si estás buscando un iPhone más económico, como el iPhone 17e.

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Imágenes | Antonio Vallejo, Apple

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