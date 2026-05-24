El museo más raro de internet tiene una colección de enchufes del mundo entero que reflejan el caos eléctrico

Entre 1880 y 1930 los diferentes países del mundo tomaron una importante decisión eléctrica: elegir un tipo de enchufe. Más o menos, cada uno lo hizo por su cuenta. Cuando quisieron darse cuenta de la amalgama de clavijas que habían montado, ya era demasiado tarde: estaban atrapados en la infraestructura que habían instalado. Salvando las distancias, como le pasó al metro de Madrid, que gira a la izquierda. Como consecuencia, más de un siglo después tú tienes que echar un adaptador en tu maleta cuando te vas de viaje.

Conforme recorres mundo puedes ir descubriéndolos todos, o más rápido y didáctico: también puedes visitar el Museum of Plugs and Sockets, una web holandesa (de las de la vieja escuela, a juzgar por su diseño) que ha catalogado, fotografiado y explicado con rigor todos los enchufes domésticos que hay y ha habido en el planeta siguiendo las referencias técnicas de la International Electrotechnical Commision (IEC), el organismo internacional que tiene que poner orden en este caos.

Los 15 enchufes del mundo. La IEC emplea las letras de la A a la N (curiosamente, la O de Tailandia llegó después) para clasificar los tipos de enchufes domésticos existentes en el mundo y aquí puedes consultar la lista completa. El museo enlaza cada letra con su estándar correspondiente: el NEMA para Norteamérica (letras A y B), el CEE para Europa continental (letra C), pero ojo porque Suiza tiene el estándar SN 441011 y el enchufe J, BS 1363 para el Reino Unido (letra G), AS 3112 para Australia (letra I)... cada uno con sus dimensiones, voltajes, patillas y normas de seguridad.

Por experiencia propia, hace tiempo que me olvidé de comprar adaptadores concretos y opté por un adaptador universal para vivir tranquila en el batiburrillo. Porque por qué no decirlo: desde el punto de vista de la practicidad, esta horda de clavijas es un clamoroso fallo de coordinación técnica sin igual en ningún otro sector industrial.

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Tipos de enchufes en el mundo SomnusDe via Wikipedia

El intento fallido del estándar universal. En los años 30 la IEC se propuso una misión imposible (a juzgar por los resultados): lograr la la estandarización internacional de enchufes y tomas domésticas. En 1986 publicó la norma IEC 60906 con esa ambición. No hace falta que diga que salió mal. Solo Brasil en 2002 y Sudáfrica en 2013 adoptaron el estándar IEC 60906-1 y aún así, ambos países permiten múltiples estándares.

La UE dijo "no, gracias" acordándose de Rocío Jurado y su "ahora es tarde, señora". Con una honestidad total, la Comisión Europea reconocía en 2017 que armonizar los enchufes del continente requeriría periodos de transición superiores a 75 años, una inversión estimada en 100.000 millones de euros y generaría unas 700.000 toneladas de residuos eléctricos.

Esa rareza llamada Suiza.

Ese caso tan raro llamado Suiza. No es ninguna sorpresa que a la ciudadanía suiza le gusta ir por libre: está ahí, entre Italia, Francia y Alemania, pero no pertenece a la UE ni usa el euro. Así que como ya adelantábamos más arriba, tiene su propio enchufe definido por la norma SN 441011 (hasta 2019 era el SEV 1011) y la clavija J, que solo se usa allí y en el Principado de Liechtenstein. Además de ser un enchufe "exclusivo" por lo poco que se usa en comparación con otros también tiene una geometría particular en forma de hexágono.

Paradójicamente, cuando la IEC diseñó en 1986 el que iba a ser el enchufe universal, basó su forma en el enchufe suizo T12, aunque con diferencias en el diámetro de las patillas y el desplazamiento del pin de tierra. El mundo intentó copiar a Suiza para crear un estándar global, pero Suiza siguió a su rollo.

Los enchufes que dijeron adiós. El museo tiene una sección completa dedicada a los enchufes que fueron desarrollados como alternativas a los estándares vigentes y llevan años fuera de producción y algunos casi extinguidos. Algunos de los casos más llamativos son los británicos Wylex y Dorman & Smith el poco práctico Hakenstecker en forma de gancho o el griego Tripoliki con tres patillas dispuestas en triángulo. Seguro que todos ellos conviven ahora en museos físicos y en este museo digital que constituye el mejor archivo del fracaso de la estandarización eléctrica global.

En Xataka | Qué enchufe necesito según el país al que voy a viajar y cuáles son los mejores adaptadores universales





Portada | Digital Museum of Plugs and Sockets