Tom Hanks asegura que "esta es la mejor película jamás hecha", incluso por encima de "Casablanca o Ciudadano Kane"

Tom Hanks afirma que que la mejor película jamás rodada no es 'Casablanca' ni 'Ciudadano Kane', ni tampoco está en el canon de los clásicos absolutos de Hollywood. Tampoco es ninguna de su filmografía. Es un título de 1963 que fracasó en taquilla y que fue reivindicado de forma ya oficial por el actor cuando en los Oscar de 1992 (aunque no fue en la propia noche de los Oscar) se dio un premio honorífico al auténtico responsable de la magia de la película.

1992: el momento de Harryhausen. Aquella noche, Hanks no subió al escenario a competir por nada propio, sino a entregar el Gordon E. Sawyer Award, un reconocimiento técnico que la Academia otorga fuera de la gala principal. El destinatario fue Ray Harryhausen, honrado con este premio a su trayectoria en una ceremonia especial celebrada tres semanas antes de los Oscar de 1992. Ahí pronunció la famosa frase: "Algunos dicen Casablanca o Ciudadano Kane". Él prefiere 'Jasón y los Argonautas'

Jasón va como loco. Se trata de la película más conocida de las que hizo Ray Harryhausen. Dirigida por Don Chaffey, adapta libremente el poema griego del siglo III a.C. Las Argonáuticas, de Apolonio de Rodas. La película fue un fracaso de taquilla en su momento, pero el tiempo la ha convertido en todo un clásico de la fantasía gracias a las magníficas animaciones en stop motion de Harryhausen y a una escena concreta, el combate a espadazos contra un ejército de esqueletos, que el técnico tardó tres meses en animar. No es la única criatura asombrosa de la película: el coloso de bronce Talos, la hidra de siete cabezas y las dos Harpias son otros de los monstruos mitológicos de esta aventura.

La culpa es del mono. Harryhausen supo que quería dedicarse al mundo de los efectos por stop motion cuando vio 'King Kong' siendo niño, y fue de hecho el creador del gigantesco gorila, Willis O'Brien, quien le asesoró para que diera sus primeros pasos, aconsejándole que estudiara anatomía y arte. Harryhausen acabó ayudándolo como aprendiz en películas como 'El gran gorila'. A partir de los años cincuenta se asoció con el productor Charles Schneer y ahí empezarían sus obras clave, las que le asegurarían un puesto en el panteón de clásicos.

Con él, Harryhaysen empezó en películas de ciencia ficción como 'La bestia de tiempos remotos', 'La humanidad en peligro' o 'La Tierra contra los platillos volantes'. Luego llegaron las aventuras de fantasía, a menudo con elementos mitológicos, que le dieron fama: 'Simbad y la princesa', 'Los viajes de Gulliver', 'La isla misteriosa', 'Hace un millón de años' y, cerrando su carrera ya en los ochenta, 'Furia de titanes', con la Medusa como una de sus criaturas más recordadas. Harryhausen no era solo animador: diseñaba las criaturas, las esculpía, construía los modelos con esqueletos metálicos articulados y luego los animaba él mismo, casi siempre en solitario.

Stop motion FTW. Algunas de las enseñanzas del genio tienen relevancia hoy día. En una entrevista de 2006 defendió que los efectos visuales con excesivo realismo quedaban reducidos a algo mundano, frente a la cualidad casi onírica que, a su juicio, aportaba el stop-motion. Y es fácil entender por qué: cualquier película animada con esta técnica artesanal, como sin ir más lejos la recientísima 'Soy Frankelda' tiene una textura de maravilla pura a la que el CGI, sencillamente, no puede aspirar ni remotamente.

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