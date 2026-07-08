Vivo Watch GT 2, análisis: qué maravilloso es poder olvidarse de cargar el reloj

Vivo inició hace unas semanas una aventura: la de lanzar su primer wearable global. El Vivo Watch GT 2 es el primer reloj inteligente que la firma, que tiene experiencia en este terreno, lanza en nuestras fronteras. ¿Su propuesta? Un precio relativamente contenido, funciones justas y necesarias para el día a día, una pantalla enorme y una batería absurda. Tras dos semanas llevándolo en mi muñeca, esta ha sido mi experiencia.

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No quieres estar pendiente de cargar el reloj.

Quieres una pantalla que se vea excepcionalmente bien.

Buscas un reloj que ofrezca lo básico: salud, notificaciones, llamadas, etc.

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Necesitas sí o sí pagar con el móvil.

Quieres acceder a aplicaciones de terceros.

Quieres que el reloj forme parte de un ecosistema conectado más amplio.

Lo esencial en 30 segundos

El Vivo Watch GT 2 es un reloj inteligente asequible, bien construido y con lo justo y necesario para satisfacer al usuario que busque justo eso: un reloj sencillo. Funciona bien, la pantalla es enorme, la batería va de miedo y, dentro de que no es un reloj cargado de funciones y opciones, cumple con su cometido. Es la viva definición de reloj de 100 y pocos euros.

En este rango de precios hay muchas propuestas, pero que ofrezcan una pantalla así de grande y de esta calidad con una autonomía que supera sin miedo las dos semanas, pocos. Y tiene un modo pádel sencillito que, sin ser la panacea, es más útil que el del 99% de los relojes inteligentes que he probado en mi vida.

Ahora bien, la realidad es que la es: no ofrece, ni de lejos, la versatilidad de un reloj con Wear OS o watchOS. No tiene eSIM, no tiene asistente de voz, no se integra en un ecosistema de domótica, no tiene pagos móviles, no tiene apps de terceros o mapas... Es, como decía, un reloj para lo básico.

8,4 Diseño 8,0 Pantalla 9,5 Software 7,0 Batería 9,7 Interfaz 8,0 A favor A pesar de ser grande, es bastante cómodo.

La pantalla se ve de escándalo.

Tiene una de las mejores baterías que he probado en un reloj inteligente. En contra Carece de un catálogo de aplicaciones de tercero que permita ampliar funciones.

No tiene pagos móviles.

No tiene asistente virtual ni se integra con un ecosistema de productos más allá del móvil.



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Nuestra experiencia con el Vivo Watch GT 2

Vivo Watch GT 2 | Imagen: Xataka

Es enorme. Y a tu pregunta, sí, es idéntico al Apple Watch. No es un reloj pequeño y, desde luego, no está pensado para muñecas pequeñas. Está bien rematado, es comodísimo y muy ligero. La pantalla, con sus más de dos pulgadas, se ve estupendamente a plena luz del día y responde bien a los gestos. Cero quejas aquí, es de las mejores pantallas que he probado en un reloj.

La correa es propietaria, de forma que solo se puede intercambiar por otras correas que usen el mismo acople. En otras palabras, no puedes usar cualquier correa de 20 o 22 milímetros.

El sistema operativo. Se llama Blue OS, pero realmente es un RTOS personalizado. Es decir, no hay una tienda con la que acceder a apps de terceros. Por suerte, el sistema viene armado con todo lo necesario para utilizarlo, un buen surtido de carátulas y, algo que no había visto nunca, juegos preinstalados. Bloatware, vaya. Por suerte, se pueden desinstalar. En cualquier caso, no he echado en falta más apps para el día a día salvo, quizá, una apps de mapas.

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Una cosa que no puedo evitar comentar es que el modo "No molestar" no hace que la pantalla deje de encenderse al hacer el gesto de mirar la hora, algo que me parece importantísimo a la hora de llevarlo durante la noche.

Lo justo y necesario. Todo funciona bien y las opciones esperables están ahí: se pueden hacer y responder llamadas vía Bluetooth (no tiene eSIM), leer notificaciones (y responderlas con respuestas predeterminada) y registrar las pulsaciones, el estrés, el sueño, el SpO2 y el ciclo. Las mediciones son correctas, pero suelen ser demasiado optimistas algunas veces. Se nota, por ejemplo, en el registro de pasos. En cuanto a compatibilidad, el reloj se puede usar con iOS y Android, por lo que en ese sentido es agnóstico al hardware.

Vivo Watch GT 2 | Imagen: Xataka

Casi se obra el milagro. Debe haber alguien en Vivo que ha leído los análisis de Xataka, porque el reloj tiene modo pádel. Y no un modo pádel que mide pulsaciones y ya, sino que mide si el golpe es de derecha o revés, cantidad y velocidad a lo largo del partido. No es tan completo como el del Mibro GS 2 Pro, pero es más útil que el informe medio de la mayoría de relojes. La repanocha habría sido tener más información en tiempo real de los golpes y que detectase mejor las voleas, globos, remates y bandejas, pero oye, es un paso.

También vale para tenis y para más de 100 deportes. La precisión de las métricas es aceptable, aunque se aprecia cierta tendencia alcista en las pulsaciones y las calorías quemadas. El GPS también registra las rutas seguidas con relativa precisión.

¿Y esta batería? Llevo dos semanas usando el reloj todo el día y todavía tiene un 10% restante. Creo que eso define bastante bien una de las bondades de este reloj. La batería no es un problema como tampoco lo hace la carga, que se completa en poco más de dos horas.

Ficha técnica del Vivo Watch GT 2



vivo watch gt 2 dimensiones y peso 47,54 x 40,19 x 13,38 mm 34,9 gramos sin correa pantalla AMOLED 2,5D a color de 2,07 pulgadas 60 Hz Brillo máximo: 2.500 nits Panda Glass 1681 Resolución: 432 x 514 píxeles procesador BES27110IBP memoria ram 32 MB almacenamiento interno 512 MB Sensores Sensor óptico de frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre Acelerómetro Giroscopio Sensor geomagnético Sensor de luz ambiental Sensor Hall Batería 595 mAh Carga magnética Autonomía Uso típico: 14 días Máximo: 25 días conectividad Bluetooth 5.4 Chip GPS global NFC (no pagos móviles) resistencia 5 ATM IP6X botones Corona giratoria compatibilidAD iOS y Android sistema operativo Blue OS 3.0 OTROS Brillo automático Monitorización continua 24/7 Medición continua de SpO2 Seguimiento avanzado del sueño Monitorización del estrés Entrenamiento de respiración Ciclo menstrual Control de ruido Más de 100 modos deportivos Reconocimiento automático de actividad Modo AoD Llamadas por Bluetooth Notificaciones Control musical PRECIO 149 euros

Vivo Watch GT 2, la opinión de Xataka

Vivo Watch GT 2 | Imagen: Xataka

El Vivo Watch GT 2 es un reloj interesante con un pequeño problema: corre el riesgo de caer en el saco de "relojes de 100 euros". Su propuesta es evidente: pantalla, diseño y batería, y ahí sabe lo que se hace, pero en cuanto a funciones, la realidad es que hay muchos otros relojes inteligentes que, por el mismo precio, hacen más o menos lo mismo.

Ahora bien, lo cierto es que tener dos semanas de autonomía teniendo, al mismo tiempo, una pantalla como esta, es una verdadera gozada. Si ya tuviese un sistema de pagos móviles y un sistema de gestión de notificaciones un poquito más completo, sería fantástico.

¿Te lo recomiendo?

Sí, pero con matices. Es un buen reloj y cumple con las expectativas, así que si el límite está en 150 euros y valoras, sobre todo, la autonomía, adelante, es una buena compra. Ahora bien, si quieres un reloj más completo, por el mismo precio puedes encontrar rebajado el Watch 2 de Xiaomi, que monta Wear OS como sistema operativo. La batería no aguanta lo mismo ni de lejos, pero en el mundo de los relojes inteligente siempre es igual: si quieres batería, has de sacrificar funciones y software; y viceversa.

Imágenes | Xataka

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