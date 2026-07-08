"Es una experiencia gastronómica": en plena canícula Italia está debatiendo si es de "idiotas" pagar 95 € por un cucurucho de helado

¿Pagarías 95 euros por un helado de cucurucho? Quizá parezca una pregunta rebuscada, pero en Italia está caldeando un espinoso debate que tiene entre sus protagonistas a Flavio Briatore, el empresario piamontés famoso por su vínculo con el equipo de F-1 Alpine. En los últimos días el magnate ha caldeado las redes al tachar de "cretino" (idiota) a quien se gasta decenas y decenas (y decenas) de euros en un helado de cono, un comentario que no ha gustado en una tienda de Apulia conocida precisamente por eso: vender helados con oro a 95 €.

Como decíamos, el debate está servido.

¿Qué ha pasado? Para entender la polémica hay que remontarse unos días atrás, cuando en la prensa italiana empezó a circular una declaración explosiva de Briatore que poco tiene que ver con su negociado habitual: los helados.

Aunque el empresario es conocido sobre todo por su vínculo con la Fórmula 1, hace años impulsó junto a Francesco Costa una cadena de exclusivas pizzerías llamada Crazy Pizza. Quizás por eso el programa 'Pomeriggio Cinque' contactó con él para hablar sobre verano y alimentación. Todo perfecto, hasta que Briatore criticó con dureza a quienes compran helados de cucurucho por 70 euros, suficiente para disfrutar de una buena cena a base de marisco.

¿Qué dijo exactamente? Aseguró que quien se gasta tanto dinero en un cucurucho de galleta con crema es un "cretino", palabro que en español podría traducirse por "idiota". En los últimos días ese exabrupto se ha repetido una y otra vez en redes y medios italianos como Quotidiano di Puglia, Il Messaggero o Leggo, entre otros muchos (muchísimos) periódicos, avivando el debate sobre si, cuestiones de tono al margen, Briatore está en lo cierto: ¿Es una locura gastarse 70 euros en un cucurucho de helado, por más lujoso y sabroso que sea?

Antes de seguir hay que aclarar un detalle. El lunes el periódico La Reppublica, uno de los más leídos de Italia, precisó que en realidad las palabras de Briatore no son nuevas y su polémico vídeo data de 2024. En cualquier caso, no importa. Sus declaraciones se han viralizado ahora, el debate ha calado en el país y, sobre todo, ha sido ahora cuando ha respondido la otra parte interesada: un negocio de la región de Puglia que efectivamente vende helados a precio de mariscada.

Eso sí, ahora su producto estrella, el que criticaba Briatore, ya no se comercializa a 70 euros. Ese fue su precio de lanzamiento. Ahora cuesta la friolera de 95 €, una subida obligada supuestamente por el encarecimiento de sus ingredientes.

¿Qué negocio es ese? Mokambo Gelateria, una heladería artesanal situada en Ruvo di Puglia, una ciudad de Apulia de alrededor de 25.500 habitantes. A pesar de que no es una localidad especialmente populosa y está muy lejos de mover las hordas de turistas que visitan cada año Roma, Florencia o Venecia, Mokambo ha logrado convertirse en un referente popular en su sector. Y una de las razones es su producto más exclusivo: Lo Scettro del Re (Cetro del Rey), un helado lanzado en 2018 por 70 euros. Desde entonces ha dado mucho que hablar.

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¿Qué han dicho sus dueños? Básicamente han aprovechado su renovado tirón mediático para sacar pecho. Tanto desde su perfil de Instagram, donde acumulan 24.000 seguidores, como en entrevistas con medios italianos. Por ejemplo, hace unos días uno de los dueños del negocio, Vincenzo Paparella, charló con Corriere della Sera para responder a Flavio Briatore.

"Creo que, sencillamente, no ha entendido quiénes somos. Probablemente se imaginó que somos de los que cogen un helado de nata normal, le ponen encima una hoja de oro y lo venden a un precio desorbitado. Si fuera así tendría toda la razón al criticarlo. Pero nuestro proyecto es totalmente distinto", reivindica.

Lo que ofrece el famoso 'Cetro del Rey', reivindica el heladero italiano, no es un simple cucurucho con crema, sino "una experiencia gastronómica" con "un recorrido, una historia, un trabajo de investigación y experimentación".

Pero… ¿Cómo es el helado? Un producto gourmet en toda regla. El 'Cetro' incorpora una lámina de oro comestible de 24 quilates, azafrán iraní, pistacho de Bronte y nata montada fresca. En teoría entre sus ingredientes se incluye leche recién ordeñada de la zona de Murgia y huevos de gallinas camperas.

De todos esos productos el que más lo encarece es el azafrán Sargol de Mashhad, en teoría la razón de que ahora mismo se cobre a 95 euros. La heladería por supuesto ofrece artículos más baratos, como cucuruchos a cinco euros.

¿Y se vende? A pesar de que no todo el mundo puede gastarse 95 euros en un cono que se degusta en cuestión de minutos, Paparella reivindica que el 'Cetro' ha alcanzado un éxito sorprendente. "En este tiempo hemos recibido a más de 2.000 personas que han venido de todo el mundo solo para disfrutar esta experiencia", presume el heladero. De hecho tienen 148 personas con reservas para probarlo de aquí a septiembre. No es una cifra despreciable si tenemos en cuenta que, más allá del precio, Ruvo di Puglia no es precisamente un destino conocido.

¿Cuál es el debate de fondo? "Los números hablan más claro que cualquier polémica", zanja Paparella. Y no le falta razón. Podremos considerarlo caro o no, pero lo innegable es que el 'Cetro' tiene mercado y hay gente dispuestas a viajar a un pueblo remoto y gastarse casi 100 euros para dar degustar un cucurucho.

En el fondo, el debate es viejo y bastante simple: ¿tiene límites la gourmetización? ¿Es la demanda la que determina los precios? Curiosamente, como se recordaba estos días en la prensa italiana, la polémica ha surgido ahora de la mano de un empresario (Briatore) que no es ajeno al mundo del lujo.

Imágenes | Mokambo Gelateria

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