Ya es oficial: la lavasecadora inteligente Hisense Serie 5i llega a España con tecnología de bomba de calor e IA

Renovar los electrodomésticos principales de la casa siempre supone un desembolso importante, por lo que cazar un lanzamiento acompañado de tecnología punta es la jugada perfecta a largo plazo. Hisense acaba de hacer oficial la llegada a España de su nueva lavasecadora de libre instalación Serie 5i (modelo WD511245BBRH). Este modelo destaca por introducir la eficiente tecnología de bomba de calor en un formato todo en uno.

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Eficiencia energética máxima combinada con Inteligencia Artificial

La gran revolución de esta Hisense Serie 5i radica en su sistema de secado mediante bomba de calor. Al contrario que las lavasecadoras convencionales, este modelo utiliza un circuito cerrado que reutiliza el calor generado. Esto permite secar la ropa a temperaturas mucho más suaves, protegiendo los tejidos más delicados y logrando una eficiencia impecable: cuenta con etiqueta Clase A, que le permite ser más eficiente de lo exigido en lavado o en ciclo combinado de lavado y secado.

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Está pensada para hogares exigentes o familias grandes, ya que ofrece una generosa capacidad de 12 kg para lavado y 8 kg para secado. Todo ello bajo un diseño denominado iFit, ideado para quedar perfectamente integrado a ras de los muebles de la cocina o el lavadero. Además, viene equipada con AI Super Lavado & Secado, un ecosistema de 13 sensores inteligentes que miden de forma automática el peso de la colada o la suciedad del agua para ajustar el consumo exacto de energía y tiempo sin que tengas que configurar nada.

Para el día a día, cuenta con funciones salvavidas como el programa Lavado y Secado 49', capaz de dejar listo un kilo de ropa en menos de una hora, o la tecnología ECO Refresh, ideal para eliminar olores y arrugas de prendas apenas usadas utilizando una cantidad mínima de agua.

Además, para celebrar su llegada al mercado español, Hisense tiene en marcha una campaña de reembolsos válida desde el 1 de julio hasta el 30 de noviembre de 2026. Al comprar su nuevo buque insignia (esta nueva lavasecadora) te puedes llevar un reembolso de 150 euros.

⚡ EN RESUMEN: nueva lavasecadora Hisense Serie 5i ✅ LO MEJOR Tecnología de bomba de calor: una característica muy cotizada en lavasecadoras todo en uno que reduce drásticamente el consumo eléctrico y el desgaste de la ropa.

una característica muy cotizada en lavasecadoras todo en uno que reduce drásticamente el consumo eléctrico y el desgaste de la ropa. Capacidad masiva (12 kg / 8 kg): espacio más que de sobra para edredones, coladas familiares completas y un diseño que no sobresale de la encimera. ❌ LO PEOR Precio de salida de la gama alta... Al tratarse de un modelo recién lanzado y con tecnología punta (bomba de calor y sensores IA), su coste inicial de venta al público es más elevado que el de los modelos tradicionales de condensación.

Al tratarse de un modelo recién lanzado y con tecnología punta (bomba de calor y sensores IA), su coste inicial de venta al público es más elevado que el de los modelos tradicionales de condensación. Tiempos de secado con bomba de calor... Aunque consume muchísima menos luz y es más eficiente, los procesos de secado por bomba de calor suelen ser ligeramente más prolongados que los sistemas tradicionales basados en resistencias de alta temperatura. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas el máximo ahorro en tu factura de la luz a largo plazo, acostumbras a poner lavadoras muy grandes y valoras la comodidad de que un electrodoméstico inteligente decida los parámetros óptimos por ti. ⛔ NO LO COMPRES SI... Dispones de un presupuesto muy ajustado de entrada y prefieres una lavadora básica sin funciones de secado inteligente ni automatización por IA.

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Imágenes | Hisense

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