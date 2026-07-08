“Permitirían pasar rápidamente de una cuarentena a una campaña masiva de ataques”: China ha levantado dos misteriosos "rectángulos" en mitad del desierto

Las fotografías aéreas desempeñaron un papel decisivo durante la Crisis de los Misiles de Cuba. Fueron las imágenes tomadas por los aviones espía estadounidenses las que revelaron la instalación de rampas de lanzamiento soviéticas en la isla y desencadenaron uno de los momentos más peligrosos de la Guerra Fría. Desde entonces, gran parte de los grandes avances militares han empezado siendo un puñado de formas extrañas detectadas desde el aire mucho antes de que existiera una confirmación oficial.

Dos rectángulos que no encajan. Las últimas imágenes por satélite de la base china de Jilantai, en Mongolia Interior, han puesto el foco sobre dos misteriosas estructuras rectangulares endurecidas con techos retráctiles. La instalación no es una base cualquiera: desde finales de la década de 2010 ha sido uno de los principales centros de pruebas y expansión de los nuevos silos de misiles balísticos intercontinentales de China.

Precisamente por eso, la aparición de dos construcciones que no se parecen a los silos conocidos ha despertado un enorme interés entre los analistas militares.

Las dimensiones apuntan a otra misión muy distinta. El informe elaborado por el analista Eli Tirk sostiene que estas estructuras son demasiado pequeñas y poco profundas para albergar misiles balísticos intercontinentales como los DF-31 o DF-41. "Estas estructuras parecen tener una profundidad menor que los silos destinados a misiles balísticos intercontinentales”, explica.

Sus dimensiones, por tanto, encajan mejor con armas de menor tamaño, como misiles balísticos de corto y medio alcance, misiles de crucero o incluso sistemas hipersónicos como el DF-17. Aunque todavía no existe ninguna confirmación oficial sobre su función, las medidas, el diseño de los techos y su configuración las diferencian claramente de los silos nucleares que China ha construido durante los últimos años.

Imagen satelital del sitio en cuestión

La gran hipótesis mira a Taiwán. Recordaban los analistas de TWZ que la explicación que más peso está ganando es que Pekín esté desarrollando una nueva capacidad de ataque convencional rápido. En lugar de servir como elemento de disuasión nuclear, estas instalaciones permitirían lanzar grandes cantidades de misiles durante los primeros compases de una crisis para saturar las defensas enemigas.

Según el informe de Tirk, un despliegue masivo de este tipo de lanzadores podría facilitar una rápida escalada desde un bloqueo naval hasta una campaña de ataques contra objetivos en Taiwán, bases estadounidenses situadas en la primera cadena de islas o incluso grupos navales desplegados en la región.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana estos JBL Live 780NC Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 10 de julio y entra en el sorteo

Primer plano de una de las nuevas estructuras reforzadas con techo retráctil, tal como se ve el 28 de enero de 2026

Una infraestructura diseñada para sobrevivir. Más allá del tipo de misil que puedan albergar, el diseño refleja una tendencia que se está extendiendo por las fuerzas armadas chinas. Los techos retráctiles permiten mantener ocultos los sistemas de lanzamiento hasta el último momento y protegerlos frente a ataques de precisión o drones.

Los investigadores creen que podrían formar parte de un sistema de lanzamiento vertical capaz de emplear diferentes tipos de munición desde una misma plataforma, aumentando la flexibilidad y reduciendo el tiempo necesario para ejecutar ataques consecutivos.

Una imagen satelital muestra lo que parece haber sido un nuevo patrón de emplazamiento de defensa aérea, con estructuras reforzadas y techos retráctiles

No es un caso aislado. Estas nuevas estructuras se suman a un proceso mucho más amplio de endurecimiento de las instalaciones militares chinas que hemos ido contando. Durante los últimos años han aparecido centenares de nuevos silos para misiles nucleares, refugios reforzados para aeronaves, hangares completamente cerrados e instalaciones protegidas tanto en el interior del país como en zonas estratégicas próximas a la frontera con la India o el mar de China Meridional.

La guerra de Ucrania y el creciente protagonismo de los drones han reforzado la necesidad de proteger cualquier infraestructura fija frente a ataques cada vez más baratos y precisos.

Un misterio lejos de resolverse. Los propios autores del informe reconocen que todavía existen numerosas incógnitas. Es posible que estas estructuras tengan una función diferente, que estén relacionadas con pruebas de nuevos sistemas o incluso que oculten instalaciones subterráneas más profundas de lo que muestran las imágenes disponibles.

Sin embargo, las fotografías por satélite han bastado para poner sobre la mesa una idea difícil de ignorar: China parece estar construyendo una nueva generación de instalaciones militares que no buscan aumentar únicamente su arsenal, sino acelerar la velocidad con la que podría utilizarlo en un hipotético conflicto.

Como zanja Tirk en el trabajo, “si se construyen en número suficiente, estos sistemas permitirían al Ejército chino pasar rápidamente de una cuarentena o un bloqueo de Taiwán a una campaña masiva de ataques preparatorios contra objetivos en la isla, bases estadounidenses en la primera cadena de islas o grupos navales de Estados Unidos”.

Imagen | Google, China Aerospace Studies Institute

En Xataka | Imágenes por satélite no dejan dudas: China ha lanzado al mar una criatura submarina que desafía la ingeniería naval

En Xataka | La Marina de EEUU advierte al Congreso: China está levantando la mayor barrera nuclear de su historia bajo el mar



