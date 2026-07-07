El modelo de IA Qwen de Alibaba es la nueva joya de la corona. El único problema es que no ganan dinero con él

Jack Ma regresaba cual hijo pródigo al panorama internacional en febrero del año pasado. Lo hacía en un acto junto al presidente de China, Xi Jinping, y aquello suponía un importante respaldo para el líder tecnológico. Desde entonces su empresa, Alibaba, no ha parado de inundarnos con sus modelos abiertos de IA, Qwen, pero esa estrategia está teniendo las mismas luces y sombras que sus competidores.

Arrasa en descargas. Alibaba lanzó su familia de modelos Qwen en 2023 y los publicó con pesos abiertos casi de inmediato. Eso los convirtió en una alternativa perfecta para poder usarlos en local y para poder además afinarlos en todo tipo de escenarios. En enero de 2026 Qwen ya era el modelo abierto de IA más descargado del mundo con cerca de un millón de descargas diarias según datos de Hugging Face.

A finales de 2025 Qwen ya era el modelo de pesos abiertos más descargado del mundo con diferencia. Fuente: AI Base.

Pero popularidad no es igual a ingresos. En el primer trimestre de 2026 Alibaba indicó que había obtenido unos ingresos de 1.300 millones de dólares relacionados con IA, apenas un 4% de su facturación total. La cifra se queda muy corta, sobre todo si tenemos en cuenta que Alibaba planea invertir 55.000 millones de dólares en infraestructura de IA hasta finales de 2027.

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Los inversores quieren beneficios ya. Las acciones de las empresas han caído un 37% en la bolsa de Hong Kong este año: los inversores están claramente preocupados por la falta del retorno de esa apuesta por la IA, algo que estamos viendo también desde hace tiempo en el mercado de EEUU.

Divisiones internas. La presión por convertir estos modelos abiertos en un negocio parecen estar dividiendo al propio equipo de Qwen. En marzo su ingeniero jefe, Lin Junyang, anunció su salida de la empresa, y a él le siguieron varios ingenieros clave en medio de desacuerdos internos sobre cómo monetizar el modelo. La compañía ya ha comenzado a mover ficha en el ámbito de los modelos propietarios: en abril ya lanzó tres de ellos en unos pocos días.

Guerra con EEUU y Anthropic. Mientras, la compañía se enfrenta también a presiones externas. El Pentágono la ha incluido en una lista negra de empresas que según Washington dan apoyo al ejército chino, algo que Alibaba niega. Además Anthropic envió recientemente una carta a senadores de EEUU acusando a Alibaba de intentar copiar su tecnología usando 24.000 cuentas fraudulentas. Alibaba ha declinado comentarios al respecto.

Alibaba tiene el mismo problema que OpenAI. Richard Lin, vicepresidente de la empresa Datastrato, lleva tiempo involucrado en el panorama de los modelos abiertos de IA de China, y su mensaje nos recuerda una realidad palpable no solo para ese mercado, sino para todas las startups y empresas de IA: "En estos momentos no existen ninguna empresa de IA con un modelo de negocio sostenible. No es una industria saludable". El mensaje es tan cierto como contundente, pero todas las empresas de IA seguramente le contestarían con aquello que dijo Zuckerberg: "perder un par de cientos de miles de millones de dólares sería un fastidio, pero eso es mejor que quedarnos atrás en la carrera por la superinteligencia".

Lo curioso es que los dos (probablemente) tienen razón.

Imagen | Qwen

En Xataka | Las IA abiertas de China no están "ganando" a ChatGPT, están haciendo algo más importante: catapultar a su industria