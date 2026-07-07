Rowenta Clean It Hot&Cold: las preguntas que nos habéis enviado (y sus respuestas) sobre este aspirador y limpiador de tapicerías

Vamos a responder a vuestras dudas sobre la Rowenta Clean It Hot&Cold, un aspirador de tapicerías capaz de dejar tu sofá como nuevo. La hemos estado probando varios días, y ahora te traemos un vídeo con todas las respuestas a las preguntas que nos habéis ido enviando sobre ella a nuestro perfil de Instagram.

Q&A de la Rowenta Clean It Hot&Cold

Todos tenemos en casa aspiradores que nos permiten limpiar el suelo, lavavajillas para nuestros platos, y lavadoras para la ropa. ¿Pero qué pasa con el sofá y otras tapicerías? Porque este es un sitio donde hacemos parte de nuestra vida en el hogar, y está expuesto a todo tipo de manchas, desde café a restos de comida, le da siempre puntos extra al aspirador.

Para empezar, nos preguntáis si este es un dispositivo fácil de utilizar, una duda lógica teniendo en cuenta que es un dispositivo no tan común en nuestros hogares. Y la respuesta es que sí, cualquier persona sin conocimientos puede usarlo. Solo tienes que llenar su depósito de agua, echar detergente con un medidor, y usar su manguera.

El dispositivo tiene dos botones, uno de encendido y otro para la temperatura, porque el aparato puede limpiar tanto en frío como en caliente. Después, en el cabezal de la manguera tienes un botón de pulverizar, y luego solo te queda empezar a aspirar sobre las zonas que has mojado.

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Nos preguntáis si el producto es válido para todas las tapicerías. Aquí, te aclaramos que está diseñado para quitar las manchas en tejidos gruesos, como un sofá, una alfombra o la tapicería de tu coche. Por lo tanto, no lo recomendamos para tejidos finos.

Otra de las preguntas es si también puede quitar manchas antiguas, y aquí todo depende de con qué manches y el tiempo que hayas dejado estar la mancha. Lo recomendable es limpiarlas cuanto antes, porque cuanto más tardes y más profunda sea, más difícil será poder quitarla.

También preguntáis si viene con varios cabezales, y aprovechamos para decirte los cuatro que hay, cómo son y para qué sirven. Incluye, de hecho, un cabezal para mascotas. También te explicamos cómo se utilizan accesorios como el de autolimpieza.

En el vídeo también te respondemos sobre la capacidad de los depósitos, sus medidas, algunas preguntas más técnicas sobre su uso, y cuán apropiado es para las mascotas. También te hacemos una demostración sobre cómo se utiliza. Pero lo mejor es que veas el vídeo completo para ver todas las respuestas que damos a las preguntas que nos habéis enviado.

Este contenido es una colaboración y patrocinio entre Xataka y la marca, pero no hay pacto sobre el guión ni la selección de los temas. El contenido editorial está elaborado íntegramente por Xataka.