5 minutos de sueño, 2 de ejercicio y media ración de verdura: el macroestudio que avala un gran 'hack' de longevidad

La ciencia y la sociedad en general no cesan en su intento por lograr una fórmula para poder alargar un poco más la vida, o al menos llegar a tener una edad más avanzada con una mejor calidad de vida. En este sentido, hay numerosos artículos que prometen este tipo de mejoría, aunque lógicamente aquí no hay nada milagroso, sino que influyen muchos factores diferentes.

Una nueva regla. Un truco que ha comenzado a tener presencia entre los especialistas del mundo de la sanidad es la regla del 5-2-½. Según esta premisa, basta con dormir cinco minutos más, hacer dos minutos extra de ejercicio y comer media ración más de verduras al día para ganar matemáticamente un año entero de esperanza de vida.

Su origen. Esta afirmación está respaldada por la ciencia, y concretamente por un estudio publicado recientemente en The Lancet. El trabajo en este caso buscaba responder a una pregunta muy concreta: ¿cuál es el cambio mínimo en nuestros hábitos diarios que logra un impacto medible en la longevidad?

Para averiguarlo, los investigadores no cogieron una docena de voluntarios, sino que acudieron al UK Biobank, una de las bases de datos médicas más completas, para analizar en total 59.078 participantes con un seguimiento medio de 8,1 años.

El análisis. Con toda esta gente decidieron medir el tiempo de sueño, la actividad física de intensidad moderada a vigorosa y la calidad de la dieta mediante un sistema de puntuación dietética.

Las matemáticas. Al cruzar los datos y aplicar modelos estadísticos, los científicos encontraron una "combinación mínima" que se asociaba estadísticamente con añadir un año a la esperanza de vida. Los números exactos del estudio fueron:

5 minutos más de sueño al día.

1,9 minutos más de actividad física moderada-vigorosa diaria, que se redondea a dos minutos.

5 puntos de mejora en el índice de calidad dietética, que equivale aproximadamente a media ración extra de verduras al día.

La letra pequeña. Al igual que ocurre con otros estudios similares, estamos ante un estudio observacional sobre una población sobre la que estudiaban sus hábitos de vida. Pero no es un ensayo que estuviera 100% controlado, donde a un grupo se le obligara a dormir cinco minutos más y a otro no para comparar lo que ocurría. Y esto le quita un poco de peso.

Además, el "año extra de vida" es un modelo estadístico a nivel poblacional. Esto significa que, si toda una sociedad aplicara estos ligeros cambios, la esperanza de vida global subiría en los modelos matemáticos. El problema es que a nivel individual, la biología no es tan matemática y por eso no puedes compensar el tabaquismo o una enfermedad genética severa comiendo medio tomate más en la cena.

Los microhábitos. A pesar de los matices, el mensaje de fondo del estudio es tremendamente positivo. Históricamente, los mensajes de salud pública han sido abrumadores al anunciar frases como "haz 150 minutos de deporte a la semana", "cambia radicalmente tu dieta", "duerme 8 horas sin falta". Este estudio viene a demostrar científicamente el inmenso poder de los microhábitos.

Nos dice básicamente que no hace falta prepararse para una maratón ni abrazar dietas extremas para que nuestro cuerpo lo note. Añadir un puñado de espinacas a tu comida, bajar una parada de metro antes para caminar dos minutos a buen ritmo o irte a la cama un poco antes son acciones de fricción casi nula.

Imágenes | Vitaly Gariev

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