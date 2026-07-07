El Nothing Phone (4b) muestra que la gama media no tiene que renunciar al buen diseño. También es un reflejo del estado del mercado

A comienzos de este año, y con la crisis de componentes y precio de los móviles que se avecinaba, Carl Pei, CEO de Nothing, comentó que no era necesario lanzar un nuevo móvil de gama alta cada año. No dijo nada de los de gama media y, tras los Nothing Phone (4a) y Phone (4a) Pro de hace unos meses, es el momento de descubrir todos los detalles y características del Nothing Phone (4b).

A continuación, vamos con el nuevo móvil de la compañía que tiene argumentos para convencer a quien necesite un móvil de gama media, pero que es un ejemplo del impacto de la actual crisis de componentes.

Ficha técnica del Nothing Phone (4b)



nothing Phone (4b) PANTALLA Panel de 6,77 pulgadas Super AMOLED Resolución de 2.344 x 1.080 píxeles Densidad de 381 ppp Refresco de hasta 120 Hz PWM de 480 Hz Pico de brillo de 2.000 nits Brillo altas luces de 1.200 nits Brillo típico de 600 nits DIMENSIONES Y PESO 164,4 x 78,2 x 8,6 mm 210 gramos PROCESADOR Snapdragon 6 Gen 4 RAM 8 GB LPDDR4x ALMACENAMIENTO 128 o 256 GB UFS 2.2 CÁMARA FRONTAL 16 Mpx, f/2.4 CÁMARAs TRASERAs Principal de 50 Mpx f/1.8, OIS Gran angular de 8 Mpx f/2.2 BATERÍA 5.200 mAh Carga de 33 W Carga inversa por cable de 7,5 W SISTEMA OPERATIVO Android 16 CONECTIVIDAD 5G NFC Bluetooth 6.0 Wi-Fi 6 GPS, CALILEO, GLONASS, BDS, QZSS OTROS IP64Glyph Bar PRECIO Desde 326 euros

Diseño muy Nothing con un poco de iPhone 17 Pro

Donde la crisis no impacta es en el diseño y, como nos tiene acostumbrada la compañía, el Phone (4b) hace gala de unas líneas muy particulares. El nuevo terminal es un mix entre los Phone (4a) y Phone (4a) Pro. Por ejemplo, tiene el diseño unibody del segundo, así como la interfaz de LED Glyph en la parte superior de la trasera para avisar de notificaciones, batería o estado general del móvil del primero.

Tiene un diseño industrial aún más marcado que el de sus hermanos de generación, con elementos interesantes como un módulo de cámaras que recuerda al del iPhone 17 Pro, pero que está recubierto por un polímero totalmente transparente. Tengo ganas de verlo en persona, aunque habrá que ver cómo resiste la prueba del tiempo con los microarañazos del día a día.

Sobre durabilidad, el móvil tiene certificación IP64, por lo que es resistente al polvo y salpicaduras de agua y, a falta de comprobarlo en el análisis, los botones laterales parecen ubicarse a una altura ideal para el pulgar. Tiene los de volumen y bloqueo en el lateral derecho y uno extra en el izquierdo.

Si pasamos al frontal, tenemos pantalla plana de Samsung, un panel Super AMOLED que aprovecha bien el frontal, que cuenta con la típica muesca para la cámara frontal en la parte central. El panel tiene 6,77 pulgadas, por lo que no estamos hablando de un compacto, y la densidad de píxeles es de 381 para una resolución total de 2.344 x 1.080 píxeles.

Tiene refresco adaptativo de hasta 1.200 Hz, brillo pico de 2.000 nits, pero un más realista brillo HBM de 1.200 nits y el PWM se queda en los 480 Hz. No es demasiado, pero al final estamos hablando de un móvil de entrada en la gama media.

Interior de Qualcomm con un Android 16 personalizadísimo

En el interior vemos decisiones curiosas, y es aquí donde vemos que la relación potencia/precio está marcada por la crisis de componentes que está destrozando el mercado actualmente. Nothing apuesta por el Snapdragon 6 Gen 4, aunque aseguran que cuenta con un rendimiento similar al del Snapdragon 7 Gen 4 del Phone (4a).

Quizá lo vayan a llevar más lejos de lo que podría gracias a una cámara de vapor de 4.400 mm2 que apuntan que mantiene el dispositivo un par de grados más frío durante las tareas exigentes, reduciendo la pérdida de rendimiento provocada por el calor. Vamos, que gracias a una mejor disipación, pueden mantener un chip modesto más tiempo "a tope".

Si miramos la RAM y el almacenamiento, tenemos lo mismo que en los Nothing 3: 8 GB de RAM LPDDR4X con 128 y 256 GB de almacenamiento UFS 2.2. No es la más rápida, pero ya sabemos cómo está el patio, por desgracia. Y la batería cuenta en Europa con 5.200 mAh, una capacidad que promete mucho con un SoC de bajo consumo como ese Snapdragon. La carga es de 33 W y cuenta con carga inversa por cable de 7,5 W, interesante para unos auriculares.

Y respecto al sistema, Android 16 con Nothing 4.1 por encima con todas las animaciones, apartado estético y funciones propias de la marca. Lo más interesante es que apuntan a tres años de actualizaciones de Android y seis años de parches de seguridad.

Doble cámara sin sorpresas

En el apartado fotográfico, ese módulo de cámaras concentra una cámara principal firmada por Samsung con un sensor de 50 megapíxeles con un tamaño de 1/2,76", apertura f/1.8 y estabilización óptica. La cámara acompañante es un gran angular de 8 megapíxeles en un sensor de 1/4 pulgadas con apertura f/2.2.

En el frontal, 16 megapíxeles f/2.2 y funciones de vídeo máximas a 4K 30 frames por segundo con posibilidad de llegar a 1.080p y 120 frames por segundo para hacer una cámara lenta. Según Nothing, el sistema añade una serie de algoritmos para optimizar los retratos.

Lanzamiento y precio del Nothing Phone 4(b)

Vistas las características, toca hablar del precio del Nothing Phone (4b). En la configuración de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, el precio es de 329 euros. Es el mismo que ya tenía el Phone (3a) con mejores características, pero como ya hemos comentado, la situación es... la que es.

Lo que está claro es que, en los apartados en los que Nothing puede seguir empujando, que es ese diseño tan mimado incluso en dispositivos de gama media, lo bordan.

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