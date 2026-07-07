"No, lo siento": Clint Eastwood no se arrepiente de una película que hizo con dificultad pero tiene una calificación de 4,9 sobre 5

Alan Horn, presidente retirado de Warner Bros., leyó el guion de 'Million Dollar Baby' (que puedes ver en Prime Video, Movistar Plus y HBO Max) antes de que un solo intérpreye estuviera vinculado a ella. Eastwood se presentó "discretamente, a su manera" y le entregó el guion sin reparto asociado. Horn admite que su primera reacción fue que "sencillamente no lo veía claro" y respondió a su solicitud con un expeditivo "no, lo siento". Dudaba de que el público quisiera ver a una mujer boxeando.

El precedente Girlfight. El caso es que Horn tenía lógicos motivos para vacilar en abstracto, pero no demasiada base práctica. Cuatro años antes, 'Girlfight' había mostrado a Michelle Rodríguez como una boxeadora de Brooklyn en una película dirigida por Karyn Kusama con premios en Sundance incluidos, y una lectura crítica que trascendió su condición de cine independiente. Se ha defendido la tesis, incluso, de que 'Girlfight' impulsafra directamente la llegada de protagonistas femeninas al género de boxeo, y que películas como 'Million Dollar Baby' fueron herederas de ese cambio. Costó llegar hasta ahí, eso sí.

Conseguidme dinero. Eastwood no discutió con Horn y salió a buscar dinero fuera de Warner. Lo encontró en Lakeshore Entertainment, que aceptó cubrir la mitad del presupuesto, que se dice que rondaba los 25 millones de dólares. Con Lakeshore dentro, Warner se interesó pero los obstáculos no cambiaron, porque Horn seguía pidiendo cambios, y estos apelaban a la propia esencia de la película.

De qué va. 'Million Dollar Baby' sigue a un entrenador de boxeo veterano y solitario (Clint Eastwood), que regenta un gimnasio decadente en Los Ángeles junto a su único amigo, un ex boxeador ciego de un ojo (Morgan Freeman). Una joven camarera (Hilary Swank) se presenta cada día en el gimnasio pidiendo que Frankie la entrene, algo que él rechaza durante semanas alegando que no entrena mujeres y que ella está empezando en el deporte demasiado tarde. Cede finalmente, y Maggie asciende con rapidez en el boxeo amateur femenino hasta ganarse una oportunidad por un millón de dólares en Las Vegas frente a una campeona conocida por pelear sucio.

Más cambios. Horn quería que distintas tragedias que le suceden a la protagonista (ojo con los espoilers: que muriera al final, que perdiera la lengua al mordérsela, que perdiera el combate) se suavizaran. Pero Eastwood creía que cuestiones como estas eran la esencia misma de la película y se negó a negociar el tercer acto. El propio Horn cita en la entrevista mencionada más arriba a William Goldman, guionista dos veces oscarizado, reconociendo que tiene razón en su famosa crítica a la maquinaria del cine, lo que le incluye a él mismo: en Hollywood nadie sabe nada de nada.

Un éxito. 'Million Dollar Baby' se estrenó el 15 de diciembre de 2004 y llegó a la 77ª edición de los Oscar con siete nominaciones. Ganó cuatro: película, director, actriz protagonista para Hilary Swank y actor de reparto para Morgan Freeman. La gran favorita de esa noche, 'El aviador' de Martin Scorserse, se llevó cinco estatuillas técnicas pero se quedó sin la más importante.

Polémica donde menos te lo esperas. Y finalmente 'Million Dollar Baby' fue polémica, sí, pero no donde creía Horn que lo sería. Llegó por el tratamiento de la eutanasia en el tramo final, con organizaciones de defensa de personas con discapacidad cuestionando la lectura que la película hacía de la vida tras una lesión medular. Se publicaron artículos contra la película, calificándola de "asalto melodramático y cursi contra las personas con discapacidad" o comparándola con propaganda nazi. Y curiosamente, a Eastwood también le llegaron ataques por el lado contrario del espectro político, acusándola de propaganda pro-eutanasia.

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