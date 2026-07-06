David Alonso, VP de Samsung España: “El 93% de todos los plegables que se han vendido en España son Samsung”

El mercado de los teléfonos plegables ya no está en el punto en el que Samsung tenía que explicar por qué una pantalla doblada podía tener sentido. Esa fase ha quedado muy lejos. Desde aquel primer Galaxy Fold de 2019 hasta las generaciones más recientes, la categoría ha pasado de despertar dudas muy básicas a ocupar un espacio propio dentro de la gama alta. La pregunta, ahora, es otra: qué hacer con una familia que ha ganado recorrido, que ya tiene competidores mirando el mismo terreno y que insinúa que su siguiente paso puede no limitarse a repetir el formato conocido.

Ahí entra la conversación propia con David Alonso. El director de Mobile Experience de Samsung Electronics Iberia habló con Xataka en Madrid después de un encuentro centrado en la trayectoria de los plegables de la marca. Su lectura es relevante porque la compañía surcoreana no está hablando desde fuera de la categoría, sino desde una posición que reivindica como dominante en en el país.

Samsung ya no tiene que demostrar que los plegables existen, ahora tiene que defender por qué siguen siendo su territorio

La cifra que la firma pone sobre la mesa ayuda a entender desde dónde habla. Según defendió Alonso durante el encuentro, con datos situados por la compañía en el cierre del primer trimestre de 2026, “el 93% de todos los plegables que se han vendido en España son Samsung”. Es un dato muy alto, pero también conviene leerlo con prudencia: no describe por sí solo el futuro de la categoría, sino el punto de partida desde el que la compañía interpreta esta nueva fase. Haber llegado antes y, entre otras cosas, haber construido una familia reconocible le da ventaja.

Samsung ha empezado a dejar pistas en redes sobre el próximo movimiento de su familia plegable

El argumento de Samsung pasa por una idea sencilla: la confianza no estaba dada, había que construirla. Es una forma razonable de contar el recorrido. Hablamos de una categoría cara, con una pantalla plegable como elemento diferencial y con un historial inicial marcado por dudas muy concretas. Alonso lo formuló como un aprendizaje acumulado durante siete generaciones.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana estos JBL Live 780NC Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 10 de julio y entra en el sorteo

“Desde entonces ha habido siete generaciones, siete generaciones de plegables, porque la familia se ha ido incrementando. ¿Y qué hemos ido aprendiendo durante este tiempo? Bueno, hemos ido aprendiendo varias cosas. Primero, que la confianza se gana, porque al final sí que es verdad que era una categoría que ha creado dudas”.

Ese recorrido también cambió la forma de presentar el plegable. El primer Fold apuntaba de manera clara a la productividad, con una pantalla interior de mayor tamaño y una lógica más cercana al móvil que se abre para trabajar, leer o hacer varias tareas a la vez. Después llegó el Flip, que movió el eje hacia otro tipo de usuario: menos centrado en ganar superficie de pantalla y más atraído por un formato compacto, distinto y más ligado a usos sociales. Esa ampliación de la familia ayuda a entender por qué la marca no habla ya de un solo plegable, sino de una categoría con caminos diferentes.

También hay una lectura económica detrás de esta apuesta. El director de Mobile Experience de Samsung Electronics Iberia defendió durante la conversación que el segmento de más de 1.500 euros es el que más crece en el mercado y lo vinculó con una mayor exigencia del usuario premium. En esa visión, la calidad del producto, la experiencia de uso y la inteligencia artificial integrada pesan cada vez más en la decisión de compra.

La llegada de otros fabricantes cambia el equilibrio de esa conversación. Para Samsung, que haya más competidores en plegables sirve como prueba de que la categoría tiene recorrido. Así que podíamos decir que si más marcas entran en el mismo terreno, el fabricante que llegó antes ya no compite solo contra la duda inicial del usuario, sino contra alternativas que intentan apropiarse de parte del relato. El propio Alonso lo planteó así durante la entrevista.

“Para nosotros, el siguiente hito es seguir manteniéndonos como referente en el mercado. Porque ha pasado una cosa que es muy importante, que es que la competencia ha llegado, que para nosotros es importantísimo, porque cuando viene la competencia quiere decir que hay oportunidad y que algo estamos haciendo bien, ¿no? Si no, estaríamos totalmente solos, que eso no es bueno”.

Por eso los teasers publicados ahora tienen más peso que una simple campaña. Lo visto en las redes sociales apunta a una evolución de la experiencia plegable Galaxy y deja entrever que el siguiente paso puede moverse en el terreno del formato. Todo esto, junto a que parte de los lanzamientos de Samsung durante los últimos años se han concentrado entre julio y agosto, invita a mirar hacia una presentación próxima, pero al momento de publicar este artículo no hay anuncios oficiales.

Imágenes | Xataka | Samsung

En Xataka | Samsung se adelanta a la presentación de los Galaxy Z Fold8 mostrando el cambio de diseño del plegable. Por fin