Hoy en Lidl esta hidrolimpiadora Kärcher original con descuentazo: perfecta para la terraza, patio o el coche

Mantener el coche impecable, eliminar el verdín de la terraza o limpiar a fondo el suelo del patio puede convertirse en una tarea eterna si no se cuenta con las herramientas adecuadas. Ahora, en Lidl, puedes llevarte esta hidrolimpiadora Kärcher KHD 4 Plus rebajada. Está disponible por 164,99 euros en vez de los 199,99 euros que cuesta habitualmente.

Hidrolimpiadora Kärcher KHD 4 Plus PVP en Lidl — 164,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si no llegas a tiempo a conseguir esta hidrolimpiadora rebajada en Lidl, no te preocupes porque en Amazon tienes también este otro modelo superventas de la firma (la Kärcher K3) por 89,90 euros. Se trata de un dispositivo de limpieza con una presión máxima de 120 bares y un caudal de 380 litros por hora.

Una herramienta de limpieza potente y versátil

La Kärcher KHD 4 Plus es un modelo ideal para el ámbito doméstico gracias a su equilibrio perfecto entre presión y manejabilidad. Cuenta con una potencia de 1.800 W que se traduce en una presión máxima de 130 bares y un caudal de agua de 420 litros por hora. Estas cifras garantizan la fuerza suficiente para arrancar de raíz la suciedad más incrustada en azulejos, fachadas, muebles de jardín o las llantas del coche sin apenas esfuerzo.

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Esta hidrolimpiadora, además, incluye accesorios clave para exprimir su rendimiento desde el primer momento. Viene equipada con una manguera de alta presión de seis metros, una lanza pulverizadora Vario Power (que permite regular la presión de forma continua con un simple giro según la superficie) y una boquilla turbo con chorro rotativo, perfecta para las zonas más críticas. Además, incorpora un cómodo sistema de depósito para aplicar detergente fácilmente.

A nivel de diseño, es un equipo de limpieza compacto, dotado de un asa telescópica y ruedas para moverlo con total comodidad mientras limpias. Al terminar, sus soportes integrados permiten guardar el cable y las lanzas en el propio cuerpo de la máquina, ocupando el mínimo espacio en el garaje o el trastero.

⚡ EN RESUMEN: oferta para hidrolimpiadora KÄRcher khd 4 plus hoy ✅ LO MEJOR Presión regulable: la lanza Vario Power evita que dañes superficies delicadas (como la pintura del coche o madera) al permitir ajustar la fuerza al momento.

la lanza Vario Power evita que dañes superficies delicadas (como la pintura del coche o madera) al permitir ajustar la fuerza al momento. Ergonomía: el asa retráctil y el almacenamiento de accesorios en el propio chasis hacen que usarla y guardarla sea comodísimo. ❌ LO PEOR Manguera de 6 metros... Aunque es una longitud más que correcta para la mayoría de patios o para rodear el coche, en terrazas muy grandes o fincas te obligará a mover el aparato o usar un alargador.

Aunque es una longitud más que correcta para la mayoría de patios o para rodear el coche, en terrazas muy grandes o fincas te obligará a mover el aparato o usar un alargador. Componentes internos... Al ser una gama pensada para el hogar, la bomba no está diseñada para un uso profesional intensivo de varias horas seguidas sin descanso. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un patio, jardín o terraza que sufre las inclemencias del tiempo y quieres limpiarlo a fondo en pocos minutos antes de que llegue el buen tiempo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vives en un piso sin terraza ni balcón grande, ya que es un dispositivo que requiere toma de agua exterior y desagüe para aprovecharlo.

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Imágenes | Webedia y Kärcher

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