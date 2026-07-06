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Cómo ver el España - Portugal: fecha y hora del partido de octavos del mundial, y dónde puedes verlo en cualquier dispositivo

Te decimos tanto los horarios como todas las opciones que tienes para ver el partido de octavos del Mundial de Fútbol entre España y Portugal.

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Yúbal Fernández

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Vamos a explicarte cómo y dónde puedes ver el partido de España contra Portugal. Se trata de los octavos de final de la ronda eliminatoria del Mundial de Fútbol 2026, un excelente duelo ibérico del que solo uno va a poder pasar a los cuartos de final.

Vamos a hacer el artículo sencillo. Primero te vamos a decir la fecha y la hora a la que se juega este partido. Y luego, pasaremos a decirte cuáles son tus opciones para poder verlo desde cualquier dispositivo.

Fecha y hora del España - Portugal

El partido de España contra Portugal tendrá lugar este lunes 6 de julio en el Dallas Stadium de Texas. Está programado para las 21:00 en horario peninsular español, las 20h en las Islas Canarias.

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Dónde ver el España - Portugal

Como te hemos explicado cuando te dijimos dónde puedes ver el Mundial 2026, al ser un partido de la Selección Española, vas a poder verlo gratis en directo a través de La1. Esto te va a permitir verlo tanto en la TDT como en móviles o navegadores mediante RTVE Play.

Evidentemente, el partido también se va a emitir en las opciones de pago que pudieras tener para ver todos los partidos del mundial. Se va a emitir en DAZN y podrás verlo en cualquier dispositivo en el caso de tenerlo contratado. También lo podrás ver en el canal DAZN Mundial, disponible tanto en Movistar Plus como en Orange TV.

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