En 1993, nadie encontraba al supuesto ninja rojo de ‘Mortal Kombat’. Había una razón: todavía no existía

Hubo un tiempo en el que los secretos de los videojuegos llegaban en máquinas arcade, revistas y conversaciones de quien juraba haber visto algo imposible. En torno al primer ‘Mortal Kombat’, ese algo imposible tenía forma de ninja rojo y un nombre extraño: Ermac. El juego ya había demostrado que podía esconder personajes, así que muchos jugadores siguieron mirando la pantalla con la sospecha de que allí había otro luchador esperando a ser encontrado.

La pista que alimentó aquella búsqueda no nació como personaje, sino como una entrada técnica dentro del propio juego. Ed Boon, cocreador de ‘Mortal Kombat’, explicó que durante el desarrollo del primer juego, el software tenía secciones de código a las que, en teoría, nunca debía llegar. Si eso ocurría, el sistema incrementaba un contador de errores que el equipo podía revisar en una pantalla interna de auditoría. Para abreviar ese registro, Boon escribió una macro en ensamblador llamada ERMAC, abreviatura de Error Macro.

Un rumor demasiado bueno para no acabar siendo real

El detalle que lo cambió todo estaba en dónde aparecía ese contador. Boon explicó que el número de ERMACS figuraba justo después del registro de veces que los jugadores habían luchado contra Reptile, que sí era un personaje oculto en el primer ‘Mortal Kombat’. La asociación era casi inevitable: si Reptile existía y estaba contado allí, Ermac podía parecer otro secreto del mismo tipo. Para un jugador que miraba aquella pantalla sin conocer el código que había detrás, el nombre no sonaba a herramienta interna, sino a alguien.

A partir de ahí, el hueco lo llenó la imaginación colectiva. Boon lo resumió con bastante claridad hace tiempo atrás en X: los rumores sobre Ermac se convirtieron en leyenda y algunos jugadores insistían en que habían llegado a enfrentarse a él. La precisión importante está justo después, porque el cocreador de ‘Mortal Kombat’ cortó la historia con una frase breve: “No lo hicieron :)”. No había un ninja rojo escondido en el primer juego, sino una lectura equivocada que había encontrado el ecosistema perfecto para crecer.

Ermac en ‘Ultimate Mortal Kombat 3’

La parte más reveladora no está solo en el código, sino en el rastro que dejó la conversación. La supuesta pista vinculada a Electronic Gaming Monthly se remonta a 1993, y el rumor seguía apareciendo en foros mucho después: Mortal Kombat Online lo discutía en hilos de 2003 y años posteriores.

Boon recordó que en ‘Mortal Kombat II’ Reptile dejó de ser solo un luchador oculto y pasó a formar parte del plantel jugable, mientras el juego añadía otros tres personajes secretos: Smoke, Jade y Noob Saibot. Era una señal clara de que ‘Mortal Kombat’ seguía jugando con la idea de lo escondido, aunque Ermac todavía no estuviera allí. Para algunos jugadores, eso bastó para mantener abierta la búsqueda un poco más.

Ermac en ‘Ultimate Mortal Kombat 3’

El giro llegó en 1995, cuando ‘Ultimate Mortal Kombat 3’ convirtió por fin a Ermac en un luchador real. Boon lo explicó como parte de una decisión más amplia: para ‘Mortal Kombat 3’ empezaron a transformar algunos mitos en elementos del juego, comenzando por las Animalities, los remates animales de la saga, y en ‘Ultimate Mortal Kombat 3’, la versión ampliada de 1995, terminaron añadiendo a Ermac al plantel. El personaje que muchos habían buscado antes de tiempo aparecía ahora como el ninja rojo que la comunidad ya había imaginado, pero con una diferencia importante: esta vez sí existía.

Ermac en 'Mortal Kombat 1'

A partir de ahí, Ermac dejó de depender del rumor y empezó a tener una vida propia dentro de la saga. Boon recordó que, con los años, el personaje apareció en varios juegos de ‘Mortal Kombat’ y terminó acumulando historia, trasfondo y un lugar dentro del lore. Esa evolución no borra su origen, más bien lo hace más peculiar: primero fue una abreviatura interna, después una interpretación de los jugadores y finalmente un luchador con identidad. Pocos personajes resumen tan bien la relación entre error, comunidad y canon.

La última vuelta de la historia llegó con ‘Mortal Kombat 1’, la entrega desarrollada por NetherRealm Studios y publicada por Warner Bros. Games en septiembre de 2023 como reinicio de la saga. Boon recuperó el origen de Ermac en aquel momento porque el personaje estaba a punto de llegar al plantel del juego como contenido descargable. Servía también como contexto perfecto para presentar a un luchador que había empezado como contador de errores y seguía funcionando, décadas después, como reclamo.

Imágenes | Captura YouTube (Torne) |

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