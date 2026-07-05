La lana está por los suelos, así que los ganaderos de Ávila han encontrado una salida: hacer sombrillas

Como absoluta fan de los tejidos naturales, tengo en mi armario varios jerséis de lana guardados como oro en paño por lo bonitos que son, lo que abrigan y lo caros que costaron. Paradójicamente y aunque las prendas de lana tienen precios notablemente más altos que otras hechas con tejidos sintéticos, la devaluación de la lana en origen es una realidad preocupante para los profesionales de la ganadería. Así que en Martiherrero, un pueblo de menos de 400 habitantes de Ávila, han tenido una idea: revestir con lana de oveja procedente de ganaderos locales las sombrillas de la piscina municipal.

Sombrillas hechas de lana. Para este proyecto piloto a pequeña escala han empleado más de 160 kilogramos de lana bruta que, tras selección y acondicionamiento, ya está funcionando como revestimiento de las sombrillas de la instalación, como recoge la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto. La iniciativa se llama "Sombra de origen" y detrás está el ayuntamiento de Martiherrero y la Fundación Kerbest.

Sombrillas recubiertas de lana. RFEAGAS

Por qué es importante. Porque en verano los ganaderos tienen que esquilar a sus ovejas y no salen las cuentas: como cuenta la Cooperativa Avicom, el coste de esquileo es de 1,5 euros por oveja y el precio que recibe el ganadero por la lana de las razas más comunes, como la assaf, la churra o la castellana, ronda los 5 céntimos por kilo. La media de lana por oveja es de 2,3 kilos. El uso de la lana para prendas de ropa no es rentable en este escenario, así que hay que darle una vuelta y encontrar nuevos usos para este valioso subproducto ovino.

El problema es enorme, tanto como el volumen de ovejas en España, líder absoluto de la UE con un 24% sobre el total: según el informe de indicadores económicos de ovino y caprino de carne del MAPA (2025), el censo de ovino era de 13,47 millones de cabezas en 2024, un 0,89% menos que el año anterior. Y no es algo puntual: el precio de la lana en España está en mínimos históricos y no levanta cabeza desde la pandemia, como explicaban en la mesa Repensar la lana hace apenas un par de meses.

Contexto. La caída del precio de la lana tiene su explicación en una suma de causas: China era el principal mercado de destino antes de la pandemia, llegando a copar un 70% de la oferta. Sin embargo, con la pandemia se frenaron las exportaciones y hubo exceso de stock, como explica ASAJA. Poco después, el mercado chino se cerró parcialmente tras los brotes de viruela ovina en España sucedidos desde 2022. También ha hecho daño la competencia de lana de Australia. No obstante y como detalla el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, la producción principal de las ovejas es de carne y leche, dejando la lana en un segundo plano.

En detalle. La idea de ponerse una prenda de lana en verano puede parecer descabellada, pero es que el pelo de las ovejas es un magnífico aislante térmico: la conductividad térmica de la lana es de 0,0324 y 0,0436 W/mK, cifras que cumplen los estándares normativos de aislamiento térmico en construcción y también ofrece buen comportamiento acústico. O sea, que lo mismo te sirve para un jersey, una sombrilla o para aislar un edificio. Porque además la lana es además un buen material ignífugo, lo que saca los colores a algunos aislantes sintéticos que emiten compuestos orgánicos volátiles.

Sí, pero. El proyecto tiene su razón de ser técnica y económica enmarcado dentro de la economía circular, pero su escala es mínimo: solo han usado 160 kilos frente a las más de 20.000 toneladas anuales de lana que produce España en total (o las 9.500 toneladas solo de lana entrefina, la variedad más producida), según el MAPA. Por otro lado, los procesos previos necesarios para su uso como revestimiento hace que la operación tal cual no sea rentable con las cifras que maneja el mercado actual. Una réplica a mayor escala exigiría una inversión pública o privada sostenida a lo largo del tiempo.





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