Hace siglos los comerciantes de un pueblo de Segovia se propusieron que nadie les entendiera. Acabaron creando un idioma único

No llega a 3.700 habitantes y está casi a una hora de Segovia capital y 90 minutos del centro de Madrid, pero Cantalejo (Castilla y León) oculta un tesoro fascinante, uno de esos que no puede tasarse en euros ni ninguna otra divisa. Desde hace siglos este pequeño pueblo de la comarca del Duratón es el epicentro de un dialecto único: la gacería, una jerga empleada en su día por los comerciantes de trillos y que, según algunos expertos, se nutre de palabras tomadas de otras lenguas, como el vasco, gallego, francés o el árabe.

Ahora mantiene un pulso para no desaparecer.

¿Qué es la gacería? La "jerga de los trilleros de Cantalejo". O al menos así la define el 'Diccionario del Español Actual' de la Fundación BBVA. Sin embargo, para entender bien la historia y relevancia de la gacería (o briquero) hay que tener en cuenta más matices. Su riqueza de léxico hace que a menudo se presente más como un 'dialecto', una 'variante lingüística' o incluso un idioma.

Su uso además ha trascendido a los artesanos y comerciantes de trillos para extenderse a otros ámbitos. Hoy en día hay webs en las que se documenta el vocabulario y las expresiones de la gacería e incluso obras publicadas en la jerga, incluido un libro de pasatiempos y una traducción de 'El Principito' de Antoine de Saint-Exupéry, cuyo título en briquero sería 'El pitoche engrullón'.

Su huella también se expande más allá del término municipal de Cantalejo, con ecos en otras localidades limítrofes de Castilla y León.

Más de 300 palabras. Como explica la profesora Sara Engra en un artículo sobre el tema, la gacería presenta algunas particularidades interesantes. A nivel lingüístico, en lo que a estructuras de palabras y entonación se refiere, se ajusta a las normas castellanas. También su sintaxis. Lo que lo diferencia es su léxico.

"Se limita a sustituir los vocablos castellanos por (mayoritariamente) préstamos de otras lenguas", explica la lingüista, quien pone como ejemplo 'La gacería la garlean los briqueros del Vilorio Sierte', que se traduciría como 'La gacería la hablan los habitantes de Cantalejo'. La estructura de la oración, el uso de los verbos o plurales es similar al castellano, cambia el léxico.

Lo que hace que la jerga sea tan asombrosa es su vocabulario y cómo lo ha formado. La web Cantalejo.com, que se dedica a recopilar palabras y divulgar las características del habla, asegura que el briquero se compone de 353 términos, casi todos sustantivos, aunque también hay 40 verbos y un puñado de adjetivos, como 'sierte', 'gazo', 'pitoche' o 'sievo', que en español significan, 'bueno', 'malo', 'pequeño' y 'anciano'. Otras fuentes elevan su léxico a unas 500 palabras.

Del vasco al árabe. Más allá de su mayor o menor riqueza de vocabulario, lo más llamativo de la gacería es la procedencia de esas más de 300 palabras que configuran su jerga. Engra recuerda que hay términos procedentes del vasco, gallego y catalán, pero también otros importados del árabe o incluso galicismos.

La lingüista precisa que en algunas de las palabras de la jerga de Cantalejo se aprecia otro fenómeno: la metátesis, que consiste básicamente en cambiar de lugar uno o más sonidos o sílabas de una palabra, como puede ser el caso de 'miraglo' en vez de milagro o ‘murciégalo’ por murciélago.

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Si repasamos el léxico de la gacería podemos ver que hay términos que derivan del castellano a través de esa ‘deformación’. No es su única estrategia para crear vocablos. Otra, igual de interesante, es recuperar palabras poco usadas y usarlos para aludir de forma indirecta a una nueva realidad. Engra cita un caso concreto: de signífero (“que lleva una señal”) se pasa a 'sinífaro', que significa ‘guardia civil’. Otras peculiaridades del habla es su entonación y gestualidad.

Los orígenes. Los autores no siempre coinciden en los detalles del origen y antigüedad de la gacería, aunque sí suelen están de acuerdo en varios detalles. El primero, que se remonta a hace siglos. El segundo, el papel clave que jugaron los habitantes de Cantalejo que viajaban por España para vender trillos y ganado.

Engra, por ejemplo, desliza que sirvió a modo de código, un habla 'secreta' compartida por los cantalejanos que les permitía “encriptar conversaciones y ocultar información” cuando negociaban con comerciantes de otras regiones.

La gacería habría por lo tanto como un código creado y alimentado por los vecinos de Cantalejo que recorrían España para comerciar con sus mercancías. Cuando querían intercambiar información entre sí, a salvo de oídos ajenos, recurrían a una jerga propia indescifrable para los comerciantes de otras áreas. En cuanto a sus orígenes, suele apuntarse al siglo XIII, aunque hay quien señala más bien al XVI, XVIII o XIX, con su apogeo ya bien avanzado el XX.

Un habla viva. "Cuando nuestros antepasados recorrían España e iban por Galicia, País Vasco, Extremadura… escuchaban diferentes dialectos, palabras que no entendían, así que se trajeron muchas de ellas. En los talleres luego se fueron unificando, formando frases. Y así nació la gacería", explica a El Periódico Ana Rosa Zamarro, alcaldesa de Cantalejo y voz destacada en la defensa de la jerga. "Lo usaban para advertirse los unos a los otros durante los tratos de venta".

Con los cambios en la agricultura y la despoblación del rural, la gacería ha ido perdiendo terreno, lo que no significa que Cantalejo haya obligado su habla.

Una jerga para el siglo XXI. Zamarro asegura que sigue escuchándose en la calle y en los últimos años se han dado pasos para garantizar su futuro, lo que incluye desde la publicación de libros de pasatiempos o a la traducción de obras clásicas. Incluso el colegio público de la localidad trabaja para transmitírselo a las nuevas generaciones. El objetivo: que Cantalejo (y la provincia de Segovia y Castilla y León) no pierda uno de sus grandes tesoros lingüísticos.

Imágenes | Wikipedia1 y 2 y Desde Tuma

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