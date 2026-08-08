Las vacaciones de agosto llegan con una pésima noticia: la gasolina está carísima y las perspectivas son aún peores

Tenemos una buena y una mala noticia.

La buena: repostar gasolina es más barato que ayer.

La mala: solo es la gasolina del 98 y te costará 0,002 euros menos cada litro.

Hablamos de la media de nuestro país, claro, con los precios que ofrece dieselgasolina.com. Y es que los precios de la gasolina se han disparado en nuestro país. Justo coincidiendo con el mes de agosto, el precio del carburante está por las nubes, con gasolineras donde incluso el diésel roza o supera los dos euros por litro. ¿Qué ha pasado?

Los datos. De media, si hoy respuestas en España, estos son los precios:

Gasolina 95: 1,730 euros/litro.

Gasolina 98: 1,914 euros/litro.

Diésel A: 1,851 euros/litro.

Diésel A+: 1,950 euros/litro.

Coincidiendo con los primeros días de agosto, el precio de la gasolina es el más caro de los últimos cuatro meses. La última semana de julio ha sido clave para esta subida. El diésel no alcanzaba los precios actuales desde el pasado mes de abril. Todo esto son datos del portal dieselgasolina.com que monitoriza los datos que reportan las estaciones de servicio al Estado y las actualizaciones reflejan mejor los precios a los que pagamos el carburante.

Si tomamos como referencia los boletines de la Unión Europea (que se actualizan semanalmente), España se encamina a la sexta semana consecutiva en la que suben los precios. Y con un encarecimiento medio de unos 30 céntimos/litro, llenar un depósito de 50 litros es 15 euros más caro ahora que cuando empezó el conflicto bélico en Irán.

¿Qué ha pasado? Lo que ha sucedido es que Estados Unidos e Irán han recrudecido las hostilidades en Oriente Medio. Eso ha hecho que, con el inevitable retraso, estemos sufriendo las consecuencias de un nuevo cierre parcial o total del estrecho de Ormuz. A ello hay que sumar los ataques de las milicias hutíes a petroleros saudíes que han complicado todavía más el transporte.

El pasado domingo, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que cesaba sus ataques contra Irán y que esperaba poder firmar un acuerdo para detener el conflicto de nuevo. Horas más tarde ha vuelto a amenazar a Irán con duras represalias si no se sientan a negociar un acuerdo al que, aseguran por su parte, no han sido convocados.

Lo que defienden desde Irán es que están trabajando en negociaciones con Omán para mantener el estrecho de Ormuz abierto. Lo que sí es seguro es que llevamos dos días donde no se han producido ataques entre unos y otros en la zona.

¿Cómo hemos llegado a estos precios? El origen de la subida de este año 2026 del precio de la gasolina hay que buscarlo en el día que Israel y Estados Unidos iniciaron su ataque contra Irán a finales de febrero. Entonces, en marzo, fue cuando el precio del combustible se disparó.

Desde los primeros días, las petroleras y las estaciones de servicio lanzaron un mensaje: no iban a absorber la subida de los combustibles. Y así quedó claro desde el principio porque las gasolineras ya empezaron a subir precios en los primeros días.

La subida fue tan repentina que Michel-Édouard Leclerc, presidente de la cadena de supermercados E. Leclerc y sus gasolineras, llegó a afirmar a la radio pública francesa un esclarecedor: "nos sentíamos estafados". Y es que el precio de reposición del combustible se encareció rápidamente, dejando a las gasolineras low cost en una peor posición frente a la competencia.

Pero, ¿y la subvención? Ahora, el nuevo encarecimiento de la gasolina ha coincidido con la reforma parcial en las ayudas que el Gobierno ha estado dando a la compra de combustible. Esta vez, el plan pasó por reducir el IVA del 21% al 10%. De esta manera, el impacto recaía sobre el Estado (que recoge menos dinero) y no sobre las estaciones de servicio que, como decíamos, ya habían anunciado su negativa a colaborar.

A finales de junio, el Gobierno modificó estas ayudas. Lo que se decidió es que el IVA volvería al 21% pero, a cambio, se hacía una rebaja en el Impuesto Especial Sobre Hidrocarburos que se eliminará (si nada cambia) progresivamente:

Julio: descuento de 15 céntimos/litro.

Agosto: descuento de 10 céntimos/litro.

Septiembre: descuento de 5 céntimos/litro.

Octubre: se elimina el descuento.

Por lo tanto, la subida de los combustibles de julio (y en especial de la última semana) que las petroleras repercuten en las estaciones de servicio y éstas en los clientes llegan justo cuando el Gobierno también reduce en cinco céntimos/litro la ayuda.

¿Estamos muy mal? Lo cierto es que si nos comparamos con otros países de Europa, nuestra situación no es tan mala. Es decir, malísimas noticias para quienes tienen contratado un coche de alquiler durante sus vacaciones. Con los últimos datos aportados por la Unión Europea, los países de nuestro entorno están pagando por el carburante los siguientes precios:

País Gasolina 95 Diésel a España 1,644 euros/litro 1,722 euros/litro Portugal 1,990 euros/litro 2,023 euros/litro Francia 2,057 euros/litro 2,168 euros/litro Italia 1,960 euros/litro 2,140 euros/litro Alemania 2,191 euros/litro 2,186 euros/litro Irlanda 1,757 euros/litro 1,751 euros/litro Grecia 2,017 euros/litro 2,041 euros/litro

Todos los datos anteriores reflejan los precios del último boletín de la Unión Europea (30 de julio de 2026), en él se señala que sólo los países en el este de Europa (no así las repúblicas bálticas, Rumanía y Eslovenia) y Suecia se encuentran en unos precios similares o mejores que los españoles.

Foto | Xataka

En Xataka | Impuestos de la gasolina y gasoil: qué pagas realmente cada vez que llenas el depósito