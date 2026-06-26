El Gobierno ya debate si prorroga o no la ayuda a los combustibles. Si no lo hace pagaremos 15 euros más por llenar el depósito

El próximo lunes 29 de junio, el Consejo de Ministros debatirá si extiende la rebaja fiscal a los carburantes más allá del 30 de junio, que era la fecha límite establecida. Si no lo hace, llenar el depósito en plena operación salida de vacaciones nos va a doler bastante más que ahora.

Ayudas para el combustible. En marzo, el Gobierno aprobó un paquete de medidas urgentes para frenar el alza de los precios de la energía provocada por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán. La más visible para el conductor fue la rebaja del IVA de los combustibles del 21% al 10%, acompañada de una reducción del impuesto especial sobre hidrocarburos. Esas medidas vencen el 30 de junio y el Gobierno tiene que decidir ahora qué hace con ellas.

Qué se está estudiando. Según comparten desde ABC, el Ministerio de Economía baraja mantener el IVA en el 10% al menos durante tres meses más, es decir, hasta septiembre. También se estudia una retirada gradual de las ayudas para evitar el llamado efecto cohete, es decir, una subida brusca de precios de un día para otro en plena temporada alta de desplazamientos.

Qué pasa si no se prorroga. Según los cálculos de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), la eliminación de todas las ayudas supondría un encarecimiento de 29 céntimos por litro en la gasolina y de 22 céntimos en el diésel. Con los precios actuales (alrededor de 1,46 euros el litro de gasolina y 1,53 el de gasóleo) ambos combustibles escalarían hasta los 1,74 euros el litro.

De esta forma, llenar un depósito de 55 litros pasaría de costar unos 70 euros a rozar los 90. Y el golpe llegaría justo en plena operación salida del verano.

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Lo del diésel es delicado. La crisis de Irán ha generado que el litro de diésel cueste más que el de gasolina, algo bastante insólito teniendo en cuenta la menor fiscalidad del gasóleo en comparación. Aunque el precio ha bajado durante cuatro semanas consecutivas, aún se mantiene un 5% por encima de lo que costaba antes del inicio del conflicto, según recoge ABC. Si se retira la reducción del impuesto especial sobre hidrocarburos, el diésel tiene muchas papeletas para volver a superar la barrera psicológica de los 2 euros.

Por qué no es tan sencillo prorrogarlo. El Gobierno no puede extender estas medidas por su cuenta porque necesita el respaldo del Congreso. Eso significa negociar con los partidos de la investidura, entre ellos Junts y el PNV, algo que ya generó tensión en marzo cuando se aprobó el primer decreto.

Por otro lado, también hay presión externa, pues el Banco de España señalaba hace apenas unos días que España es el país de la Unión Europea que más recursos públicos ha movilizado en respuesta a esta crisis (un 0,25% del PIB), criticando que el 75% de las medidas no están focalizadas en los más afectados, sino que son de carácter general, como precisamente ocurre con la rebaja del IVA. La Comisión Europea y los técnicos de Hacienda (GESTHA) también han recomendado retirar estas subvenciones por considerarlas contrarias a la transición energética.

Qué pide el sector del transporte. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ya ha pedido que cualquier prórroga incluya explícitamente al transporte de mercancías por carretera. En un comunicado, la organización advierte de que "dejar al transporte fuera de estas medidas supondría ignorar al sector sobre el que se sostiene buena parte de la actividad económica del país". Además, la CETM reclama que se haga efectivo el compromiso de abonar 20 céntimos por litro de combustible prometidos al sector.

Qué dice el presidente. Pedro Sánchez ha avanzado que el nuevo decreto será "de protección al tejido productivo y también a la ciudadanía", aunque sin concretar el alcance exacto de las medidas. El Gobierno advierte que, incluso con un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, los efectos económicos del conflicto seguirán presionando los precios durante semanas o meses.

Imagen de portada | Roberto Rodríguez y engin akyurt

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