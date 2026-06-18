EEUU ha firmado la paz con Irán en Versalles. La última vez que alguien lo hizo fue el prólogo de un desastre sin precedentes

Hay una ironía histórica difícil de superar: el Tratado de Versalles se firmó en la misma sala (la Galería de los Espejos) donde, en 1871, se proclamó el Imperio alemán tras la derrota francesa. En 1919, Francia eligió ese mismo lugar a propósito para invertir la humillación y obligar a Alemania a firmar su derrota en el mismo escenario de su triunfo. Aquella paz pretendía cerrar una guerra… y veinte años después, Europa estaba entrando en otra aún peor.

La paz en el mismo lugar, otra vez. Donald Trump ha firmado un acuerdo con Irán en un lugar cargado de historia: el Palacio de Versalles. La imagen es poderosa porque inevitablemente remite al último gran tratado de paz sellado allí, el de 1919, cuando Europa creyó cerrar la herida de la Primera Guerra Mundial.

Aquella paz, sin embargo, fue una paz imperfecta: humilló a Alemania, dejó heridas económicas y políticas abiertas y alimentó un resentimiento que, dos décadas después, facilitó la ascensión de Adolf Hitler, el colapso del orden europeo y la Segunda Guerra Mundial. El simbolismo hoy es inquietante porque Trump presenta este pacto como una victoria histórica, pero muchos ven en él el mismo patrón: una tregua apresurada, concesiones ambiguas y problemas estructurales que quedan intactos.

De la rendición a otra cosa. Hace apenas unas semanas Trump exigía la “rendición incondicional” de Irán. El memorando firmado esta semana es prácticamente lo contrario. Washington ha aceptado liberar miles de millones en activos congelados, relajar sanciones, permitir exportaciones de petróleo iraní y abrir la puerta a un fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares financiado por socios regionales.

A cambio, Teherán promete reabrir el estrecho de Ormuz, contener a sus aliados regionales y seguir hablando sobre su programa nuclear. El giro es enorme: de la retórica maximalista a una negociación que muchos en Washington consideran una cesión estratégica.

El arma que doblegó a Washington. Lo más llamativo es que Irán no ganó esta negociación en el campo de batalla, sino en la economía global. El cierre de Ormuz (por donde pasa alrededor del 20% del petróleo mundial) desató una crisis energética inmediata.

La amenaza de un colapso económico global fue el factor que, según el propio Trump, le empujó a cerrar un acuerdo rápido. Temía una espiral parecida a la de Herbert Hoover y la Gran Depresión. Ahí está la gran victoria iraní: ha demostrado que no necesita derrotar militarmente a Estados Unidos para imponer condiciones; le basta con tocar el sistema circulatorio de la economía mundial.

Lo que no se resolvió. Qué duda cabe, el problema central sigue vivo. El acuerdo apenas toca el arsenal balístico iraní, deja en el aire la cuestión de sus milicias regionales y solo establece mecanismos vagos para gestionar su uranio enriquecido.

Trump incluso ha aceptado públicamente que Irán mantenga parte de sus misiles, algo que hasta hace poco era una línea roja. La arquitectura del pacto se parece peligrosamente a la del acuerdo nuclear de 2015 que él mismo demolió durante su primer mandato. La diferencia es que ahora lo firma con menos presión y con un Irán que ha probado su capacidad de coerción económica.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo

Una paz que fortalece al adversario. En vez de debilitar al régimen, la guerra parece haberlo consolidado. El aparato de los Guardianes de la Revolución sigue intacto en su núcleo político, el nuevo liderazgo se presenta como superviviente de un choque directo con Washington y el flujo de dinero puede reforzar su estabilidad interna.

En la práctica, Trump ha salvado a un régimen al que decía querer derribar. Ese es uno de los paralelismos más incómodos con 1919: a veces los tratados no cierran conflictos, simplemente reordenan fuerzas y dan tiempo a los actores para recomponerse.

El veneno del Tratado de 1919. Cuando el Tratado de Versalles se firmó tras la Primera Guerra Mundial, las potencias vencedoras impusieron a Alemania reparaciones económicas gigantescas, la pérdida de territorios clave, limitaciones militares severas y, sobre todo, la famosa “cláusula de culpabilidad”, que obligaba a Berlín a aceptar la responsabilidad moral de toda la guerra.

Sobre el papel era un castigo. En la práctica fue una bomba política de relojería. La sociedad alemana sintió aquella paz no como un cierre, sino como una humillación histórica que alimentó una narrativa de traición nacional y deseo de revancha.

De humillación a nazismo. Ese resentimiento encontró combustible perfecto en la hiperinflación de los años veinte, el desempleo masivo y el colapso económico posterior al crack de 1929. Fue en ese caldo donde Hitler construyó su ascenso: prometiendo romper Versalles, restaurar la grandeza alemana y devolver la soberanía perdida.

Y lo hizo. Reocupó Renania, rearmó al país, absorbió Austria y desmanteló el orden europeo mientras las democracias occidentales intentaban comprar tiempo con concesiones. La paz de 1919 no evitó la siguiente guerra; la incubó lentamente. Y cuando estalló en 1939, fue mucho más devastadora que la primera.

La lección de Versalles. La gran enseñanza histórica del Tratado de Versalles no fue que la paz fracasara de inmediato, sino que una muy mala paz puede incubar una guerra peor. En 1919 se creyó haber contenido el caos europeo y lo que se hizo fue aplazarlo mientras crecía en silencio. Hoy el riesgo no es una repetición literal, pero la lógica es reconocible: Estados Unidos cede presión económica, Irán conserva herramientas de coerción y su capacidad nuclear sigue sin quedar completamente neutralizada.

Si Teherán concluye que estar al borde de la bomba no basta para disuadir y que el verdadero escudo es convertirse en otra Corea del Norte, este acuerdo podría acabar siendo recordado no como el final de una guerra, sino como el prólogo de una crisis mucho más grande.

Imagen | U.S. NAVY, William Orpen

En Xataka | EEUU entró en Irán con la intención de desarmarla y cambiar de régimen: va a salir reforzando su posición y pagándole dinero

En Xataka | Irán siempre pensó que necesitaría una bomba nuclear para defenderse de EEUU: ha descubierto algo más poderoso en Ormuz