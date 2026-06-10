Ucrania convirtió a los drones en cazadores. Un helicóptero derribado en Ormuz los ha transformado en película de Spielberg

En abril de 1944, un pequeño helicóptero Sikorsky YR-4 se internó tras las líneas japonesas en Birmania para rescatar a cuatro soldados aislados. Aquella operación está considerada el primer rescate militar de combate realizado por un helicóptero y abrió una nueva era en la recuperación de personal bajo fuego enemigo. Más de 80 años después, otra innovación acaba de dar un paso igual de trascendente.

Apache derribado en el momento más delicado. La frágil tregua entre Estados Unidos e Irán quedó al borde del colapso cuando un helicóptero de ataque AH-64 Apache estadounidense cayó en las aguas cercanas al estrecho de Ormuz durante una misión de patrulla. Trump aseguró que la aeronave había sido derribada por Irán y prometió una respuesta militar, mientras distintas fuentes estadounidenses apuntaban a que el impacto habría sido causado por un dron iraní, posiblemente un Shahed.

Aunque sigue sin estar completamente claro si el ataque fue deliberado o accidental, el incidente tuvo una enorme carga simbólica porque se produjo en uno de los puntos más sensibles del planeta, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial y donde Washington e Irán llevan meses enfrentándose en una guerra de desgaste marcada por bloqueos navales, ataques aéreos y constantes episodios de tensión.

Ah64

La respuesta inmediata. La reacción política fue casi tan rápida como el propio incidente. Trump declaró públicamente que Estados Unidos debía responder al derribo y pocas horas después el Mando Central estadounidense anunció ataques de represalia contra objetivos iraníes. Aunque las operaciones parecieron mantenerse dentro de un marco limitado para evitar una nueva escalada generalizada, el episodio demostró hasta qué punto el alto el fuego seguía siendo extremadamente frágil.

Las declaraciones de responsables iraníes, combinando referencias a la diplomacia con advertencias veladas, dejaron claro que ambas partes intentaban evitar una guerra abierta mientras continuaban enviándose mensajes de fuerza sobre el terreno.

El verdadero acontecimiento. Sin embargo, lo más relevante de toda la secuencia no fue la caída del Apache ni la represalia posterior. Lo verdaderamente revolucionario ocurrió cuando los dos tripulantes supervivientes fueron rescatados. Durante décadas, las operaciones de búsqueda y rescate en combate han dependido de helicópteros, aviones especializados y equipos humanos que debían adentrarse en zonas extremadamente peligrosas para recuperar a pilotos derribados.

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En Ucrania hemos visto drones atacando, vigilando, haciendo prisioneros, guiando artillería, transportando suministros e incluso interceptando otros drones, pero el conflicto entre Estados Unidos e Irán acaba de mostrar algo distinto: por primera vez un dron naval autónomo recuperó a dos militares en el agua y los puso a salvo. Es un avance que hasta hace muy poco parecía sacado de una película de ciencia ficción y que marca un salto conceptual tan importante como el que supuso la llegada de los primeros drones de combate.

El Corsair y el nacimiento de una nueva misión. Recordaban los analistas de TWZ que el protagonista de esta operación fue el Corsair, una embarcación no tripulada desarrollada por la empresa Saronic y operada por la Task Force 59 de la Marina estadounidense. Con 7 metros de eslora, capacidad para navegar más de 1.800 kilómetros y un elevado nivel de autonomía, el sistema localizó a los dos pilotos, los recogió en el mar y los trasladó a una zona segura donde posteriormente fueron evacuados por helicóptero.

Lo realmente novedoso es que el Corsair no fue concebido inicialmente para rescates, sino para vigilancia marítima, reconocimiento y seguimiento de embarcaciones. El incidente ha demostrado que estos sistemas pueden asumir tareas mucho más complejas y delicadas, convirtiéndose en una especie de primer escalón de rescate capaz de penetrar en zonas demasiado peligrosas para plataformas tripuladas.

Lección aprendida tras años de rescates de alto riesgo. Las fuerzas armadas estadounidenses llevan años preocupadas por la vulnerabilidad de sus unidades de búsqueda y rescate. Operaciones anteriores, como la recuperación de pilotos derribados dentro de Irán o las misiones de rescate en escenarios fuertemente defendidos, obligaron a exponer helicópteros, aviones y personal especializado a riesgos enormes.

El uso del Corsair ofrece una alternativa completamente nueva. En lugar de enviar inmediatamente una aeronave tripulada a una zona amenazada por misiles, drones o defensas antiaéreas, un vehículo autónomo puede llegar primero, asegurar a los supervivientes y trasladarlos hasta un punto donde otros medios operen con mayor seguridad. Es una solución que reduce riesgos humanos y amplía enormemente las posibilidades de actuación en futuros conflictos de alta intensidad.

Del estrecho de Ormuz al Pacífico. Las implicaciones van mucho más allá del Golfo de Omán. La Marina estadounidense imagina ya redes de embarcaciones autónomas distribuidas por regiones enteras, especialmente en el Pacífico, capaces de vigilar rutas marítimas, detectar amenazas, apoyar operaciones militares y, llegado el caso, rescatar pilotos derribados o náufragos.

El concepto recuerda a una red de estaciones de emergencia móviles repartidas por enormes áreas oceánicas. La experiencia del Apache demuestra que estos sistemas ya no son simples sensores flotantes o plataformas de vigilancia, sino actores operativos capaces de intervenir directamente en situaciones críticas.

La próxima revolución silenciosa. La guerra de Ucrania convirtió los drones en protagonistas absolutos del campo de batalla moderno y transformó la manera de entender el combate terrestre. Sin embargo, el episodio del Apache apunta hacia una nueva evolución. El gran avance ya no consiste únicamente en utilizar drones para destruir objetivos, sino en confiarles misiones tradicionalmente reservadas a seres humanos.

El rescate de los dos pilotos estadounidenses representa el primer ejemplo conocido de una recuperación de personal ejecutada por una embarcación autónoma en un entorno militar real. Puede parecer un detalle menor frente a los misiles, los ataques aéreos o las represalias estratégicas, pero probablemente será recordado como uno de esos momentos discretos que anuncian una transformación mucho más profunda: el instante en que los drones dejaron de ser solo armas o cazadores para convertirse también en rescatadores.

Imagen | US Navy

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