El arma nocturna más terrorífica de Ucrania tiene un problema: está regresando de Rusia y bombardeando a sus propios soldados

En la Segunda Guerra Mundial, muchos ejércitos reutilizaban los tanques enemigos capturados simplemente pintando encima sus propios símbolos y devolviéndolos al combate días después. Ocho décadas más tarde, la guerra en Ucrania ha recuperado esa misma lógica… solo que ahora las armas regresan volando de noche.

La bruja nocturna cambia de dueño. Los drones pesados Baba Yaga se habían convertido en una de las armas más temidas del arsenal ucraniano. Grandes, lentos y capaces de transportar minas, proyectiles o suministros durante vuelos nocturnos, estos aparatos terminaron generando tal miedo entre los soldados rusos que acabaron bautizándolos con el nombre de la bruja del folclore eslavo que acecha a sus víctimas en la oscuridad.

El problema para Ucrania es que esa misma arma psicológica empieza ahora a regresar desde el otro lado del frente. Rusia está capturando, reparando y reutilizando cantidades crecientes de Baba Yaga derribados para bombardear posiciones ucranianas con exactamente las mismas tácticas que durante años aterrorizaron a sus propias tropas. La guerra de drones ha entrado así en una fase extraña donde las armas ya no solo cambian de manos: cambian también de identidad.

El problemón de los drones pesados. A diferencia de los pequeños drones FPV baratos y desechables que dominan gran parte del campo de batalla, los Baba Yaga son plataformas complejas y relativamente difíciles de fabricar. ¿La razón? Necesitan gran capacidad de elevación, estabilidad de vuelo, autonomía suficiente y sistemas robustos para resistir interferencias electrónicas.

Transportar cargas pesadas durante kilómetros exige baterías enormes, motores potentes y estructuras resistentes capaces de soportar vibraciones constantes y daños parciales. Ucrania logró desarrollar estos sistemas gracias a una combinación de ingenio, adaptación de tecnología comercial y producción descentralizada fuera de los lentos canales militares tradicionales. Rusia, en cambio, ha tenido muchos más problemas para producir un equivalente operativo a gran escala pese a múltiples proyectos anunciados públicamente.

La guerra electrónica rusa encuentra una oportunidad. La reutilización de Baba Yaga capturados revela hasta qué punto la guerra electrónica rusa sigue siendo una de sus mayores fortalezas. Muchos de estos drones son derribados no mediante misiles sofisticados, sino explotando algo mucho más simple: sus patrones repetitivos de vuelo y sus enlaces permanentes de radio. Los sistemas rusos detectan, rastrean y saturan esas señales hasta provocar que los aparatos pierdan el control y se estrellen relativamente intactos.

Otros son abatidos mediante fuego convencional porque, al ser grandes y lentos, resultan mucho más visibles que los pequeños FPV. Rusia incluso ha desplegado equipos especializados de francotiradores dedicados específicamente a destruir estos drones. El detalle importante es que basta dañar un rotor o un brazo de soporte para inutilizar el aparato sin destruir completamente su estructura.

Del campo de batalla al taller improvisado. Contaban en Forbes que la cantidad creciente de drones recuperables ha permitido a Rusia desarrollar un ecosistema improvisado de reparación sorprendentemente eficaz. Talleres operados por soldados y voluntarios desmontan los Baba Yaga capturados, reemplazan piezas dañadas mediante impresión 3D e instalan nuevos sistemas compatibles con las redes de comunicación rusas.

Lo que comenzó como una solución de emergencia se está convirtiendo gradualmente en una fuente estable de drones pesados para Moscú. En cierto modo, Ucrania está proporcionando involuntariamente parte de la materia prima que Rusia necesitaba para cubrir una de las carencias más evidentes de su arsenal aéreo no tripulado. El fenómeno recuerda que en una guerra de desgaste prolongada cada aparato derribado puede terminar teniendo una segunda vida al servicio del enemigo.

La ironía de los ataques nocturnos. Las imágenes difundidas por soldados rusos muestran ya escenas que hace apenas unos años habrían parecido absurdas: Baba Yaga ucranianos lanzando minas antitanque, proyectiles de mortero y bombas improvisadas sobre posiciones de Kiev. Algunos mandos rusos hablan de ellos incluso utilizando el mismo apodo que antes simbolizaba el terror nocturno de las tropas ucranianas.

La ironía resulta especialmente cruel porque estos drones fueron concebidos precisamente como una ventaja tecnológica ucraniana frente a la superioridad industrial rusa. Ahora algunos están siendo empleados para abastecer puestos avanzados rusos, atacar trincheras ucranianas o apoyar asaltos nocturnos mediante cámaras térmicas idénticas a las que utilizaba Kiev.

Una nueva fase de drones. Todo esto refleja un cambio profundo en la lógica de la guerra tecnológica moderna. Durante años se asumió que la clave estaba en diseñar armas más avanzadas que el enemigo. En Ucrania lleva tiempo imponiéndose otra realidad: también importa quién puede recuperar, reciclar y reutilizar mejor el material destruido en el campo de batalla.

Rusia ha encontrado una manera relativamente barata de cerrar parte de la brecha tecnológica con Ucrania sin esperar a desarrollar desde cero plataformas equivalentes. Eso obliga ahora a Kiev a estudiar soluciones inéditas como sistemas antimanipulación capaces de destruir automáticamente componentes críticos si el aparato cae intacto en manos enemigas o incluso introducir software malicioso pensado para sabotear redes rusas tras la captura del dron.

Imagen | X, АрміяІнформ

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