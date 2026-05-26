"Déjenla en paz, es perfecta": Tom Hanks se niega a participar en el remake de esta película del Hollywood clásico

En el año 2000, durante la gira de promoción de 'Náufrago', un periodista preguntó a Tom Hanks si estaría dispuesto a ponerse en la piel del protagonista de un remake de 'El invisible Harvey', la comedia fantástica de 1950 cuyo reparto ya encabezaron James Stewart y un conejo que no existe. La respuesta fue tajante: "Es como decir que vamos a hacer una nueva versión de '¡Qué bello es vivir!' ¿Para qué? Déjenla en paz. 'Harvey' es perfecta tal y como está, gracias".

Harvey: Origins. Antes de ser película, 'El invisible Harvey' fue obra de teatro. Su autora, Mary Chase, tardó dos años en escribirla y la estrenó en Broadway el 1 de noviembre de 1944. Duró 1.775 representaciones, hasta 1949, y en 1945 ganó el Premio Pulitzer de Drama. En ella, Elwood P. Dowd es un hombre afable y aficionado a los bares que encuentra un buen amigo en Harvey, un pooka (criatura de la mitología celta) con forma de conejo blanco de casi dos metros que solo él puede ver. Su hermana intenta internarlo en una clínica en una obra que se plantea qué es exactamente estar cuerdo.

La película. Cuando Universal compró los derechos, James Stewart era la elección natural para el protagonista. La película llegó a los cines en diciembre de 1950 y funcionó razonablemente bien: alrededor de 2,6 millones de dólares de recaudación, pero insuficientes para cubrir los elevados gastos de derechos de la obra. Josephine Hull ganó el Oscar a la Mejor actriz de reparto y Stewart fue nominado, pero el recuerdo de la película acabó difuminándose en el tiempo, recuperándose décadas después como una pieza de cine fantástico amable involuntariamente lisérgica.

Otros remakes... de Tom Hanks. Hanks rechazó el proyecto en el año 2000, pero no se puede decir que el actor se oponga por principios a actualizar historias del pasado. O al menos no lo sería en poco tiempo: en 2004 protagonizó 'The Ladykillers' de los hermanos Coen, remake de la comedia criminal británica de Alexander Mackendrick de 1955 'El quinteto de la muerte'. En 2022 hizo 'El peor vecino del mundo', dirigida por Marc Forster, adaptación directa de la sueca 'Un hombre llamado Ove' (2015) de Hannes Holm.

Un remake que trae cola. 'El invisible Harvey' ha estado a punto de materializarse en numerosas ocasiones, sin que nunca llegara a buen puerto. Don Gregory adquirió los derechos en 1996 y acabó vendiéndoselos a Miramax, que tampoco hizo nada con ellos. En noviembre de 2003, John Travolta estaba en negociaciones para protagonizar una nueva versión coproducida por Dimension Films y MGM, que tampoco prosperó.

El intento más serio llegó en 2009, cuando Steven Spielberg se interesó en dirigir la película bajo el paraguas de Fox y DreamWorks. La primera opción de Spielberg para Elwood era su colaborador habitual Tom Hanks, pero cuando Hanks rechazó el papel, Spielberg archivó el proyecto. Después circularon los nombres de Robert Downey Jr. y otros actores como Jim Carrey o Adam Sandler, sin que ninguno de esos nombres llegara más allá de la especulación. En diciembre de 2018, Netflix anunció que se había hecho con los derechos del proyecto, con los guionistas de 'Shrek 2' y 'Los pitufos' a bordo. Pero desde aquel anuncio no ha trascendido ningún avance.

Las versiones que sí existieron. Aunque el remake cinematográfico nunca llegó a hacerse, la película sí tiene historia en televisión. La primera nueva versión llegó en 1958, con Art Carney en el papel protagonista. Tuvo buena acogida en su momento, pero sin dejar demasiada huella. En 1972 fue el propio James Stewart quien volvió al personaje, en una producción de Hallmark Hall of Fame para NBC. Stewart aceptó esta segunda oportunidad porque quedó insatisfecho con su actuación en la película original: el resultado fue una versión más oscura y más fiel a la obra de teatro que a la película.

En 1996 llegó la versión más olvidada: una adaptación para la CBS con Harry Anderson como Elwood, y con Leslie Nielsen en el reparto, con escenas añadidas y un cambio de tono que no convenció demasiado. Ese mismo proyecto fue el que Don Gregory acabó vendiendo a Miramax cuando los derechos del remake cinematográfico siguieron dando vueltas.

Cabecera | Dick Thomas Johnson

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