'Mufasa: El rey león' constata la cruda realidad del cine actual: el público ya no quiere ver películas originales

Llega a la gran pantalla 'Mufasa: El rey león', la precuela del popularísimo remake en imagen real (bueno dejémoslo en remake en animación realista) de aquella 'El rey león', que triunfó en 2019, convirtiéndose en el más exitoso de todos los experimentos de este tipo que había llevado a cabo Disney. La llegada de esta precuela, además de garantizar un éxito comparable al de su precedente, levanta algunas preguntas sobre la originalidad de los últimos estrenos y las opciones que el público tiene ante sí.

Numerazos. 'El rey león' puede presumir de un presupuesto en torno a los 260 millones de dólares, y una recaudación de 1.657 millones en todo el mundo. Unas cifras que marean para una película que actualmente figura en el puesto 10 de las películas más taquilleras de la historia. Solo le hace sombra (dentro de este filón que descubrió Disney con'Alicia en el País de las Maravillas') 'La Bella y la Bestia', que con 1.266 millones de recaudación figura en el puesto 25 de la misma lista.

Previsiones para rugir. 'Mufasa: El rey león', como no podía ser de otro modo, aspira a igualar, o cuanto menos, medirse con esas cifras. Para ello, necesita un buen fin de semana inicial, y las previsiones apuntan a unos 66 millones de dólares de recaudación solo en EE.UU, lo que sin duda le coloca en buena posición. Desde luego, mejores que las de su principal rival estas vacaciones, 'Sonic 3', que a su vez apunta a unos 50 millones en su primer fin de semana.

Más de lo mismo. Sin embargo, 'Mufasa' es un ejemplo más de una tendencia que estamos viviendo en los últimos tiempos y de la que ya hablamos hace unas semanas, cuando constatamos que las diez películas más taquilleras del año eran todas secuelas (con una rara avis, 'Wicked', que no es secuela estrictamente, pero tampoco una producción original). Aunque está por ver si a 'Mufasa' le da tiempo de colarse en ese top, está claro que forma parte de una tendencia indiscutible: la gente no quiere ir a ver productos originales.

A revisarse. Hollywood tiene que mirar sus propias producciones y analizar este problema. Porque es un problema: tirar de éxitos previos sin generar otros nuevos que no miren al pasado puede acabar pasando factura. La sangre nueva es necesaria para renovar público e historias. Dicho de otro modo: ¿hasta qué punto los adultos que vieron las películas Disney originales de niños pueden llevar a sus hijos a ver nuevas versiones de sus éxitos? ¿Cuántas historias distintas puede contar la franquicia de Sonic (que acaba de confirmar cuarta entrega) antes de que quede claro que, con todo lo divertidas que son sus películas, no deja de ser un personaje con un solo as en la manga?

El retorcido camino hasta llegar a una secuela. Para entender el alcance de la situación derivativa en la que se encuentra Hollywood, solo hay que ver cuál es la auténtica naturaleza de 'Mufasa'. Es la precuela de una película que no es original, sino la versión en imagen real o animación realista de otro largometraje previo de animación de 1994 (cuya originalidad también se puede poner en entredicho, pero bueno, paremos aquí). 'Mufasa', además, no es exactamente una precuela, ya que también tiene escenas que transcurren después de la película original. Un batiburrillo de líneas temporales, pero ninguna preocupada por proponer justo lo que más falta hace en el mainstream actual: un soplo de aire fresco.

Cabecera | Disney

