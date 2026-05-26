Una semana con el Omoda 7 SHS han despejado todas mis dudas: ahora comprendo por qué China está conquistando el mercado español

Sólido.

Si una palabra describe lo que es el Omoda 7 es "sólido". Porque cumple con casi todo lo que esperas de él. Porque cumple en la inmensa mayoría de los apartados. No deslumbra pero sí brilla por su capacidad para mantener un nivel muy alto en la mayor parte de sus aspectos.

Como todos, tiene sus fisuras. Pero esas fisuras no corren el riesgo de penetrar, de extenderse y de romper el molde.

Ficha técnica del Omoda 7



Omoda 7 shs TIPO DE CARROCERÍA. SUV de cinco plazas MEDIDAS Y PESO. 4,66 metros de largo, 1,875 metros de ancho, 1,670 metros de alto. 2,720 metros de distancia entre ejes. 1.945 kg MALETERO. 537 litros. POTENCIA MÁXIMA. 279 CV CONSUMO WLTP. 2,3 l/100 km 92 km de autonomía eléctrica DISTINTIVO AMBIENTAL. Cero emisiones. AYUDAS A LA CONDUCCIÓN (ADAS). 19 ayudas ADAS a la conducción, incluido control de crucero adaptativo. Cámara de 540º. OTROS. Software propio compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Pantalla de 15,6 pulgadas (deslizable en el acabado superior. Cuadro de instrumentos de 8,8 pulgadas y Head-Up Display. Carga inalámbrica para el teléfono móvil de 50W. Asientos delanteros eléctricos calefactables. Equipo de sonido Sony con ocho altavoces y cuatro zonas. Asistente de voz que identifica la posición del pasajero. HÍBRIDO ELÉCTRICO. No. HÍBRIDO enchufable. Sí. Un motor de combustión 1.5 turbo de 143 CV y dos motores eléctricos. 279 CV de potencia combinada. eléctrico No. precio y lanzamiento Ya disponible desde 42.900 euros antes de las ayudas del Plan Auto+. Omoda iguala la aportación máxima del Plan Auto+. Precio con campaña de salida y ayudas: desde 32.900 euros.

Omoda 7 y el reto de sentar al cliente

Contábamos hace unos días en Xataka que el 22% de los coches eléctricos que se compran en la UE llegan desde China. De fabricantes chinos y europeos pero desde China. Con el objetivo de que esto no sucediera o, al menos, para tratar de frenar la ola y que se quedara en ese 22% actual, la Unión Europea impuso aranceles a estos coches.

En ese juego de tiras y aflojas que es la geopolítica, Europa dejó la puerta abierta a los coches que sí tienen motores de combustión. Los puros y los híbridos enchufables, alegando que el verdadero dopaje estatal chino se limitaba a los coches eléctricos. Estén en lo cierto o no, China ha cogido la puerta y la ha derribado de una patada.

Con especial atención a los países donde más se valora la relación calidad-precio, los fabricantes chinos han puesto muchos esfuerzos en posicionarse como la alternativa barata a los europeos. En lo que llevamos de año, hay cinco coches chinos entre los 10 híbridos enchufables más vendidos de España. Los dos primeros son coches de BYD. El resto, son del grupo Chery con dos representantes de Omoda y uno de Ebro.

Uno de ellos es el Omoda 7. Y no es casual. Como en el caso del BYD Seal U DM-i, no es una cuestión de que el coche sea más barato que sus rivales (a igualdad de equipamiento), también es la percepción de calidad que rezuma su interior. De momento, los fabricantes chinos siguen teniendo el problema de romper estereotipos y sentar al potencial cliente en el asiento del conductor. Cuando lo hacen, raro es que se decanten por una firma europea o tradicional.

Está por ver si es una moda pasajera o si somos una excepción en Europa. Lo que es seguro es que sus ventas en todo el continente están creciendo y que, por lo que hablo con mis allegados, las marcas chinas atraen porque el cliente siente que los vehículos de firmas europeas se han encarecido al mismo ritmo que la calidad de los materiales ha tomado el camino contrario.

No es casual, es imagen y son resultados

Y es que, como decía, si la marca consigue sentar al potencial cliente dentro de un Omoda 7 como este, tiene mucho ganado. Porque la calidad percibida de los materiales es muy buena.

En el volante, diferentes funciones se asientan sobre una misma pieza pero el tacto es preciso. En el túnel central hay botones para los controles básicos de la climatización, con una terminación bien ajustada y agradable al tacto, especialmente las piezas móviles para subir y bajar la temperatura.

El resto del salpicadero está dominado, cómo no, por una enorme pantalla que en este caso es de 15,6 pulgadas. Una pantalla que se mueve si deslizamos los cinco dedos sobre la pantalla de un lado a otro. Así, podemos mandarla hasta la posición del copiloto (y devolverla al conductor, claro) gracias a una cadena mecanizada que no se ve. Un artificio tan inesperado como sorprendente que seguro que hace las delicias de los niños.

¿Es práctico? Pues relativamente, si el copiloto quiere cambiar de canción o buscar una dirección lo tendrá más fácil con la pantalla delante aunque tampoco es un drama que lo haga desde la posición central. ¿Es llamativo? Pues bastante más que práctico y ahí reside su gracia.

Pantalla en la posición del copiloto

Más allá de la anécdota, el sistema de infoentretenimiento sigue tan simple y práctico como siempre. La pantalla "de inicio" tiene diversos widgets en su parte inferior con los que se puede jugar para manejar el sonido de la radio o de la música sin bucear en los menús. Añadido tiene un menú secundario bien estructurado pero que requiere cierto aprendizaje para recordar que por ejemplo, punto negativo, regular la posición de los retrovisores obliga a pasar por la pantalla.

En lo que sí he notado una buena mejora es en la compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay. En este Omoda 7 el sistema va muy fluido cuando optamos por utilizar cualquiera de estos dos sistemas y no he percibido tirones como sí me ha sucedido con otros coches chinos.

Una vez en movimiento, las buenas sensaciones se mantienen. El asiento está bien mullido y es calefactable y ventilado. Opciones que en las marcas tradicionales, de nuevo, siguen sumando a la factura final. Como el Head-Up Display que también es de serie y funciona y se lee con claridad.

El Omoda 7 SHS es un híbrido enchufable que utiliza el ya "clásico" sistema que traen la mayor parte de los coches chinos. Aunque el grupo Chery cuenta con su propia tecnología, el concepto final es parecido. El coche actúa la inmensa mayoría de las veces como un híbrido en serie. Es decir, el motor de combustión actúa como un generador y son los motores eléctricos los que impulsan a las ruedas. Puntualmente, puede ser el motor el que lo haga pero es muy excepcional.

El sistema cuenta con dos motores eléctricos. Uno, de 204 CV, impulsa las ruedas y el segundo motor eléctrico, de 82 CV, solo tiene la misión de generar electricidad para la batería. El motor de combustión, un cuatro cilindros de 1,5 litros y con turbocompresor, es de 143 CV y bien apoya al primero de los motores eléctricos o, casi siempre, sirve para actuar como generador de electricidad para la batería.

Esta última es de 18,4 kWh, de química LFP firmada por CATL. Puede cargarse mediante corriente alterna a 6,6 kW o a un máximo de 40 kW mediante corriente continua, lo que garantiza pasar del 30 al 80% en 20 minutos, según la marca.

El cometido final es, como decimos, que el coche se mueva la mayor parte del tiempo con el tacto de un coche eléctrico. El coche fluye con la suavidad de un eléctrico y sus reacciones son algo más poderosas que con un motor de combustión. Pero, además, el sonido y las vibraciones del motor de combustión están muy bien filtradas por lo que la mayor parte de las veces no eres consciente de que está en funcionamiento.

El confort de marcha es muy alto, especialmente en ciudad y sus carreteras adyacentes. Aquí hemos alcanzado los 90 kilómetros en modo puramente eléctrico sin preocuparnos por los consumos, circulando al ritmo del tráfico de Madrid y sus circunvalaciones. En carretera abierta será menos pero en ese caso merece la pena forzar el modo híbrido.

Y es que con la batería llena hemos obtenido también unos buenos datos de consumo. En modo híbrido nos hemos movido en menos de 5 litros/100 km y hemos tardado casi 200 kilómetros en vaciar la batería por completo. Cuando esto ha sucedido, los consumos han subido pero se han mantenido siempre por debajo de los 7 litros/100 km por lo que no es una cifra disparatada.

Ese confort de marcha en ciudad se ve algo mermado si se sale a una carretera nacional. La puesta apunto es blanda aunque tengo la sensación de que en el grupo Chery han ido endureciendo algo sus coches. En carreteras rápidas no hay movimientos longitudinales que generen mareos en las frenadas y aceleraciones por esta suspensión blanda pero sí agradecería una carrocería un poco más contenida fuera de autopista.

En lo que sí tiene que mejorar Omoda es en los avisos y alertas. El coche suena mucho y todo el rato con sonidos demasiado estridentes. Además, por las propias obligaciones de la Unión Europea y cómo están configurados los menús, acabas por desactivar todo de golpe y olvidarte ya que la personalización requiere invertir algo de tiempo con cada encendido.

El control de crucero adaptativo me ha gustado en líneas generales aunque sigue pecando de frenadas excesivamente agresivas cuando surge un pequeño imprevisto aunque éste no nos ponga en peligro. Sin embargo, cuando todo fluye, funciona bien, lleva al coche por el carril con seguridad y las aceleraciones son más suaves que las frenadas. Recomiendo utilizarlo si el tráfico no es denso.

La conclusión de Xataka

Desde China parecen haber encontrado una fórmula que empieza a ser infalible en un país como España. Allí donde la relación calidad/precio es un valor de compra muy importante, están consiguiendo atraer al cliente con buenos precios pero, sobre todo, convencerle tanto en parado como en movimiento.

El Omoda 7 no es un coche perfecto, yo pediría una puesta a punto más dura y un mejor desempeño de sus sistemas de ayuda a la conducción, pero es innegable que su percepción de calidad es superior a muchos rivales y que su equipamiento es amplísimo de partida.

Y eso sigue pesando mucho cuando se trata de vender coches. Como no podía ser de otra manera, todo sea dicho.

Fotos | Xataka

En Xataka | Una semana con el Omoda 9 SHS: mire, compare y si encuentra algo mejor, dígamelo







