Una de las mejores series de ciencia ficción de la historia es de animación, y hoy vuelve a HBO Max con nuevos episodios

En 2013, Adult Swim estrenó una serie sobre un científico alcohólico y su nieto adolescente viajando por el multiverso. 'Rick y Morty' parecía otra serie animada de animación gamberra, pero se convirtió, por razones que tienen mucho que ver con estar en el momento justo en el sitio adecuado, en uno de los fenómenos televisivos más relevantes de las últimas dos décadas. La novena temporada acaba de llegar a HBO Max, y todo apunta a que nos van a dar más de lo mismo. Que en el caso de 'Rick y Morty' siempre es una excelente noticia.

La temporada 7, estrenada en 2023, fue la primera sin Justin Roiland, uno de los cocreadores de la serie. Adult Swim cortó lazos con él en enero de ese año tras cargos penales por violencia doméstica (finalmente desestimados) y los personajes de 'Rick y Morty', doblados por él, fueron reasignados a otros actores (y si no lo supieras, sería imposible que lo detectaras). La reacción del público fue fría, y acabó teniendo la puntuación más baja de la historia de la serie en Rotten Tomatoes.

La octava temporada, emitida en 2025, fue la prueba de que la serie podía sobrevivir al trauma. Arrancó con un 100% entre la crítica y llegó a un 93% su puntuación del público, que finalmente se estabilizó en un un 79%. Una mejora considerable con respecto al año anterior y más en consonancia con la media de la serie. Ahora llega el momento de corrobar que, efectivamente, la serie ha superado traumas pasados. Y lo hace por todo lo grande: con el regreso de Evil Morty y con la introducción de una nueva entidad cósmica, el Colectivo.

Además, este regreso viene acompañado de otra noticia: Warner Bros. está en las primeras fases de desarrollo de un largometraje. Su posible director, Jacob Hair, se ha encargado de varios episodios desde 2019 y es el actual director supervisor de la serie. Según el cocreador de la serie, Dan Harmon, la intención es invertir más dinero y hacer un episodio de 90 minutos, ni más ni menos. Puede parecer no demasiado ambicioso, pero no olvidemos que estamos ante una de las mejores series de ciencia ficción de todos los tiempos.

En Xataka | Cinco años después, hay una serie de Netflix tan bien hecha que los psicólogos la recomiendan para entender la salud mental