Hoy llega a Prime Video el colofón de una de las series más famosas de la historia de España en formato de cierre irónico

Cuando la serie 'Aída' terminó en junio de 2014 con cuatro millones de espectadores despidiéndola, nadie se planteó seriamente una secuela. Una década después, Paco León convierte ese reencuentro en metacine con 'Aída y vuelta', que ahora estrena Prime Video, una película que funciona como un capítulo más, pero también como un interrogante acerca de qué significa revisitar algo que no ha desaparecido del todo de la memoria colectiva.

Está claro que las vertiginosas cifras de audiencia de 'Aída' pertenecen a otra era, cuando la fragmentación de la audiencia no era tan grande como ahora. En una de sus cimas, la serie alcanzó un 33,2% de share y 6.282.000 espectadores. A lo largo de sus nueve años en pantalla, la serie lideró la audiencia en sus dos primeras temporadas; durante la temporada 2006-2007 fue la ficción española más vista, y en la siguiente no solo mantuvo el liderazgo, sino que lo hizo por encima de las producciones extranjeras.

'Aída y vuelta' surgió como conmemoración del décimo aniversario del final de la serie y a los veinte años del estreno original. El rodaje contó con casi todo el reparto original (Carmen Machi, Mariano Peña, Miren Ibarguren, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Canco Rodríguez y el propio León), con la notable excepción de Ana Polvorosa (Lore), que sintió que no estaba en su mejor momento para retomar su papel.

El giro que nadie esperaba fue el que llevó a la película a fusionar elementos de ficción con metanarrativa para mostrar el proceso de grabación de un episodio, mezclando a los personajes originales con los propios actores dándose vida a sí mismos. El eje narrativo es la resistencia de Carmen Machi a retomar el personaje, y todo ello con abundantes reflexiones sobre la naturaleza y los límites del humor, que la serie original rebasó en abundantes ocasiones. ¿Ya no se puede hacer humor con nada? 'Aída y vuelta lo hace... y también se pregunta por qué.

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