Ya sabemos cómo impactarán los centros de datos al empleo en Aragón: abiertos 24/7 con 180 trabajadores

Mientras Europa busca la soberanía tecnológica, la independencia de tecnología extranjera y el modo de dar cabida a sus centros de datos en un sistema en el que la red eléctrica está saturada, las Big Tech estadounidenses se están asentando sobre el terreno. Amazon es de las más agresivas con su expansión de centros de datos y España, que ha ido mostrando su plumaje energético, ha conquistado a estas empresas con un nombre sobresaliendo sobre los demás: Aragón.

En corto. La comunidad se ha convertido en una de las pilas renovables de Europa. Durante años, su potencia energética ha permitido derivar gigavatios hacia los focos industriales catalanes y vascos, pero las cosas están cambiando y, ahora, necesitan la energía para ellos mismos. Para los centros de datos que están llegando, mejor dicho.

Porque tanto Aragón como Amazon llevan meses haciendo promesas sobre cómo impactarán estos centros de datos en la región y, por fin, podemos comprobar cuántos empleos generarán seis de los centros de datos ubicados en Villanueva de Gállego. ¿La cifra redonda? 180 trabajadores directos que demuestran que del dicho al hecho… hay un trecho.

Los números prometidos. Amazon, a través de AWS, va a llenar Aragón de centros de datos. En el PIGA (el Plan de Interés General de Aragón) ya se detalla que la idea es que AWS construya 30 centros de datos y una decena de subestaciones eléctricas en la región. Villanueva de Gállego y Huesca se llevarán parte del pastel, pero ya se están desarrollando otros en Walqa, San Mateo de Gállego y La Puebla de Híjar.

Durante el MWC de este año, Amazon anunció que iban a pasar de menos de 20.000 millones de euros en inversión a unos 33.700 millones para ampliar su infraestructura de centros de datos en Aragón entre 2026 y 2035. Los planes son ambiciosos y ellos mismos estimaban que sus acciones contribuirían con 31.700 millones de euros al PIB de España y 18.500 millones al PIB de Aragón.

En cuanto al empleo, la propia Amazon hablaba de 29.900 empleados a tiempo completo en total, 13.400 sólo en Aragón. Había un matiz: en esos cálculos incluían los de empresas locales, directos, indirectos e inducidos. Exagerando, contando al panadero que hacía pan para los bocadillos de los obreros que construyan la infraestructura.

Villanueva de Gállego. Aunque la cifra es llamativa, desde el principio se ha denunciado que no van a ser nuevos empleos de larga duración, sino muy dependientes de esa primera fase de expansión y que la realidad sería muy distinta. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues si atendemos a lo publicado en El Periódico de Aragón, seis de esos 30 centros de datos generarán 180 empleos cuando estén en funcionamiento.

Se trata de la cifra que ha facilitado la propia Amazon y que se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón. En el BOA remiten al informe del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, el necesario para que la gigante estadounidense empiece con las obras y, de hecho, se detalla que disponen de cuatro años para poner en funcionamiento estos centros de datos antes de que el informe de impacto ambiental tenga que revisarse.

180 empleados entre los seis centros de datos con tres turnos al día para operar 24/365

Aquí no se cierra. Y, como decimos, cuando entren en funcionamiento habrá 180 personas entre los seis edificios. Se distribuirán en tres turnos y operarán durante 24 horas del día los 365 días del año. Un centro de datos no puede detenerse y se necesita monitorización continua. ¿Son muchos 180 empleados entre seis centros de datos? Lo cierto es que la cifra no parece demasiado grande porque incluso los centros de datos más grandes del planeta tampoco es que tengan tantísimos trabajadores.

El Colossus de xAI es uno de los más grandes del mundo y hay detalles hasta de cuántos enchufes hay en los cuartos de baño, pero no una cifra redonda de empleos directos. Se habla de cerca de los 3.000 empleos en la región, pero estamos en las mismas: es en Memphis contando directos e indirectos, no una cifra redonda de empleos directos en Colossus.

Bedrock. Si te estás preguntando para qué tanta potencia de computación de Amazon en Aragón, la respuesta es Bedrock. La intención de la compañía es que estos centros de datos sean la base de su servicio que da acceso a modelos tanto de Amazon como de terceros (Anthropic o Mistral, por ejemplo) a través de una API unificada.

Puedes llamar a varios modelos desde la misma interfaz y Amazon se encarga de todo lo demás. La idea es que, estando en España y más cerca de los clientes finales, aquellos que necesiten trabajar con una latencia muy baja puedan hacerlo con mayor facilidad.

El problema de la energía. Aparte de los empleos, está la cuestión de fondo de la energía. Porque Aragón es una ‘pila verde’, pero las renovables no son la mejor fuente de energía para los centros de datos. Durante las fases de picos de computación, los centros de datos necesitan mucha energía de manera inmediata, algo que está impulsando el uso de nucleares privadas, gas y hasta carbón.

Se estima que la ampliación de los planes de AWS sumará más de 10.800 GWh al año, más que todo el consumo eléctrico actual de la comunidad, pero la tecnológica tiene previsto un plan de respaldo para alimentar sus instalaciones. Sobre sus reservorios de agua, AWS levantará una planta fotovoltaica con una potencia de 9.500 kW que incorporará un sistema de baterías dobles y generadores de reserva por si hay problemas con el suministro de la red.

Dejando las críticas medioambientales a un lado y volviendo a la cuestión de los empleos, la estimación es que los empleos fijos y directos serán unos 1.800 durante el periodo de actividad de estos centros de datos, lo que nos da una media de 60 por instalación. De momento, ya vemos que seis de ellos se quedan lejos de esa media y nos permiten hacernos una idea de cómo "el proyecto tecnológico más grande del sur de Europa" impacta en las cifras de puestos de trabajo.

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