Amazon no quiere quedarse atrás en IA. Y por eso va a invertir 4.000 millones de dólares en Antrophic

La explosión de la IA generativa provocada por DALL-E y ChatGPT provocó movimientos tectónicos en la industria. Microsoft realizó una inversión multimillonaria en OpenAI en enero de 2023, y ahora Amazon acaba de dar el mismo paso con su apuesta por Anthropic.

Inversión de hasta 4.000 millones en Anthropic. Los responsables de Amazon han anunciado la inversión de "hasta 4.000 millones en Anthropic", y con ello la empresa tendrá una participación —"minoritaria", destacan— en esta startup de inteligencia artificial. La inversión inicial es de 1.250 millones de dólares. En Anthropic dan también detalles sobre el acuerdo.

Claude a por todas. Como adelantamos en abril de 2023, Anthropic es la gran tapada de la industria de la IA. Google ya invirtió 400 millones en ella en febrero de 2023, y ahora es Amazon la que se suma a esa apuesta que potenciará el desarrollo de Claude. Este chatbot es competidor directo de ChatGPT, y en los últimos meses ha logrado dejar (un poco) en ridículo al desarrollo de Open AI. Nosotros lo probamos este verano, y demostró comportarse la mar de bien.

Anthropic se anima. La firma esperaba lograr captar 5.000 millones de dólares en los próximos cuatro años, y parece que va por buen camino. Como en el caso de ChatGPT, el modelo de negocio pasa por crear una versión de pago de su chatbot, y de hecho Claude Pro —basado en Claude 2, que se lanzó en julio— debutó a principios de este mes con un coste de 20 dólares al mes.

AWS como pilar de Claude. Los Amazon Web Services (AWS) son parte integral de este acuerdo, ya que a partir de ahora esta plataforma en la nube "se convertirá en el principal proveedor en la nube para cargas de trabajo de misión crítica". Anthropic hará uso masivo de la solución de Amazon, algo que parece dejar atrás (o al menos, en segundo plano) la inversión y el acuerdo previo con Google. Dario Amodei, cofundador de Anthropic (y exempleado de OpenAI), explicaba en Financial Times que "nada ha cambiado" en ese acuerdo, pero parece difícil creerlo, y probablemente habrá cierto desequilibrio en esa dependencia de las plataformas en la nube de Google y Amazon.

Chips Trainium para entrenar sin parar. Otro de los elementos del acuerdo es el acceso que Anthropic tendrá a los chips Trainium, que permitirán entrenar futuras versiones de sus modelos fundacionales y grandes modelos de lenguaje, que son el pilar sobre el que funciona por ejemplo Claude. Este puede ser un pequeño varapalo para NVIDIA, que era la referencia a la hora de entrenar modelos de IA.

Amazon reenfoca su apuesta. Hace unos meses Amazon planteaba su papel en el segmento de la IA como una especie de facilitadora e intermediaria para startups que quisieran aprovechar su plataforma AWS a través de su nueva API, Bedrock. El enfoque se ve ahora modificado con esta decisión que es prácticamente idéntica a la que hizo Microsoft con OpenAI.

Pero hay diferencias con Microsoft. A diferencia de esta última, no obstante, Amazon no dispone de un catálogo software como el de Microsoft: los de Redmond están metiendo ChatGPT en forma de copilotos por todas partes, así que será interesante ver cómo Amazon aprovecha este movimiento. Según Adam Selipsky, responsable de AWS, la estrategia es "muy distinta" a la de Microsoft y estará centrada en "proporcionar la máxima capacidad de elección y la máxima seguridad. El objetivo no es la exclusividad", añadía en declaraciones a FT.

En Xataka | Hay alguien que podría aprovecharse de tener su propio ChatGPT y a quien estamos omitiendo. Su nombre es Amazon