Microsoft Copilot nos promete que Windows 11 será más seguro que nunca. Así es como pretende conseguirlo

Windows 11 recibirá la actualización más importante de su historia el próximo 26 de septiembre. Copilot, el asistente de inteligencia artificial de Microsoft, estará plenamente integrado en este sistema operativo a partir de ese día, aunque no llegará solo a esta plataforma; también estará presente en todas las herramientas que nos proponen los de Redmond, como Microsoft 365, Bing, Edge o Outlook, entre muchas otras.

Durante el evento que acaba de celebrarse en Nueva York, y al que hemos asistido para poder ofreceros nuestra cobertura de primera mano, los portavoces de Microsoft han insistido en que el propósito esencial de Copilot es incrementar nuestra productividad y conseguir que cualquier tarea que queramos hacer con nuestro PC sea mucho más sencilla. No obstante, esto no es todo. Y es que también han remarcado que este agente de inteligencia artificial ha sido diseñado para conseguir que Windows 11 sea más seguro que nunca.

La inteligencia artificial pone a nuestro alcance un futuro sin contraseñas con Windows Hello

Según Microsoft en todo el planeta se producen 4.000 ataques de contraseñas por fuerza bruta cada segundo. Una clave bien elegida que combine minúsculas, mayúsculas, símbolos y dígitos, y que tenga la longitud adecuada, debería ofrecernos protección frente a este tipo de ataques. El problema es que buena parte de los usuarios, según los de Redmond, no utiliza contraseñas seguras, por lo que sus claves son vulnerables a algunos ataques. Microsoft se ha propuesto acabar con esta amenaza, y su estrategia pasa por reforzar Windows Hello en esta inminente actualización de Windows 11.

Windows Hello nos permitirá identificarnos utilizando el hardware de lectura biométrica de nuestro PC

Cuando llegue Copilot al último sistema operativo de Microsoft los usuarios podremos crear una passkey utilizando Windows Hello (podemos traducir esta palabra inglesa como 'llave maestra'), de manera que no nos veremos obligados a asociar una contraseña tradicional a los servicios y las aplicaciones que utilizamos con más frecuencia. Esta tecnología nos permitirá identificarnos utilizando el hardware de lectura biométrica de nuestro PC, por lo que leerá nuestra cara, nuestra huella dactilar, o bien nos permitirá acceder al servicio empleando un pin.

Suena bien. No cabe duda de que los usuarios agradecemos que nos lo pongan más fácil siempre y cuando, eso sí, la seguridad de nuestros datos no se resienta. Y esta tecnología nos promete poner en nuestras manos estos dos propósitos. Lo comprobaremos cuando llegue esta actualización de Windows 11. No obstante, esto no es todo. Microsoft Defender también va a ser reforzado gracias a su integración con el agente de inteligencia artificial de Microsoft.

Una de las mejoras más relevantes del nuevo Defender consistirá en que su agente de monitorización llevará a cabo un análisis exhaustivo de todas aquellas operaciones en las que están involucrados pagos. Si en algún momento identifica una amenaza reaccionará con rapidez para avisarnos y la neutralizará, según Microsoft.

Además, Defender nos ofrecerá protección adicional cuando nos conectamos a una red Wi-Fi pública. Una de las estrategias que nos propondrá consiste en ocultar nuestra dirección IP y nuestra ubicación. Por el momento estas prestaciones de Defender estarán disponibles solo en EEUU, pero confiamos en que lleguen a los demás países lo antes posible.

Más información: Microsoft

En Xataka: Microsoft Surface Laptop Studio 2 y Surface Laptop Go 3: dos portátiles que se renuevan para seguir conquistando mercado