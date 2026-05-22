El reloj corre para SpaceX y Starship V3 no despega: nuevo scrub en el vuelo más crítico de su historia

Tras aplazar la fecha de lanzamiento varias veces, parecía que, por fin, la versión 3 de Starship iba a levantar el vuelo. Sin embargo, el vuelo 12 del gigante de SpaceX tuvo que hacer un scrub después de parar y reiniciar la cuenta regresiva en varias ocasiones. En principio, se espera que la compañía haga un nuevo intento hoy mismo, a las 17:30, hora local de Texas (00:30, hora peninsular española). No obstante, no se ha confirmado por completo.

Una cuenta atrás que no termina. Durante la cuenta atrás previa al lanzamiento de Starship hubo varias detenciones de la misma. Esto ocurre cuando los ingenieros detectan problemas que deben solventar de cara al inminente lanzamiento. Tras las comprobaciones necesarias, el reloj volvía a estar en movimiento, pero luego se paraba de nuevo.

Llegó a detenerse hasta 5 veces. Desgraciadamente, no todos los problemas técnicos se solucionaron, por lo que finalmente se optó por un scrub. Esto es similar al aborto de lanzamiento, aunque el aborto se produce cuando ya ha dado inicio la ignición y el scrub antes del encendido.

Los problemas técnicos. La primera parada en la cuenta atrás se produjo poco después de T-40. Es decir, cuando quedaban 40 segundos para el lanzamiento. En este momento, los ingenieros tuvieron que comprobar las rejillas de desconexión rápida para sus retrocesos finales. Superado este punto, la cuenta atrás comenzó, pero no por mucho tiempo, pues se detuvo de nuevo en T-35 para gestionar las presiones del sistema de desconexión rápida. A continuación, lo gordo llegó en el T-28.

Primero se detectó un problema en el desviador del agua. Este parecía solucionado, pero al reactivar la cuenta regresiva no pasó ni un segundo. Volvió a detenerse en T-28 para que se pudieran comprobar los sensores del brazo que controla el sistema de desconexión rápida. Y por si eso no fuese suficiente, hubo una última detención, también en T-28, por un error en el pasador hidráulico que mantiene dicho brazo. No llevó a cabo la retracción necesaria, por lo que había que revisarlo. Ya eran demasiado problemas y no se estaban pudiendo solucionar adecuadamente, por lo que se procedió a cancelar el lanzamiento.

SpaceX se juega mucho. Este es un lanzamiento muy importante. No es un vuelo más de Starship, sino el primero en el que se va a probar su versión 3. Tanto la propia nave, como el cohete Super Heavy incorporan una gran cantidad de modificaciones que deberían hacer su vuelo mucho más eficiente. Esto es muy importante de cara a las futuras misiones de SpaceX, pero también para que la compañía pueda mantener el calendario propuesto para unirse a las misiones Artemis como sistema de aterrizaje humano. Si el vuelo fallase, las pérdidas tanto económicas como de confianza serían inmensas. Es importante solventar hasta la más mínima incidencia para que todo vaya bien.

Otro intento. Se espera que haya otro intento esta tarde en Texas. De hecho, las carreteras de los alrededores de la plataforma de lanzamiento de Starbase estarán cortadas desde las 10 de la mañana hora local. Es decir, las 17:00, hora peninsular española. Salvo que los ingenieros no puedan solucionar todas las incidencias, habrá otro intento de vuelo hoy. Veremos si este sí es el definitivo.

Imagen | SpaceX

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