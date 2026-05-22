Antena 3 y Telecinco llevan 26 años emitiendo el Rosco de 'Pasapalabra' como si fuera suyo. Y la justicia acaba de ponerle fin

Es el programa más visto de la televisión española. Y se enfrenta a un problema considerable. Es un tema que afecta no a sus mecánicas, sino a su momento más icónico y reconocible: esos minutos finales en los que dos concursantes repasan el abecedario a contrarreloj. El Tribunal Supremo ha ratificado que ese círculo de letras nunca fue propiedad de Antena 3, y de hecho, sus verdaderos dueños llevan décadas esperando que los tribunales les dieran la razón. Ha llegado el momento.

La sentencia. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó su resolución el 30 de abril y la hizo pública el 21 de mayo de 2026. El fallo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona y desestima los recursos de Atresmedia e ITV Studios, productora del programa, concluyendo que El Rosco es una obra protegida por la propiedad intelectual cuya titularidad corresponde a la empresa holandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V. La condena obliga el cese de emisión del Rosco y una indemnización de 50.000 euros por daños morales.

Borrar 'Pasapalabra'. De hecho, hay un detalle en la sentencia que es más impresionante a niveles prácticos para el espectador de a pie que la propia multa: la sentencia impone la destrucción de todas las grabaciones de programas que incluyan El Rosco. Aunque esta "destrucción" proviene del artículo 139 de la Ley de Propiedad Intelectual española, cuyo propósito es retirar copias de la explotación comercial (DVDs, licencias a plataformas, ventas a terceros) no necesariamente alude al archivo interno de la cadena, es decir, 'Pasapalabra' no se va a convertir en lost media. En la práctica, eso sí, no puede licenciar, vender o distribuir en streaming el programa. Si Antena 3 tuviera, por ejemplo, episodios disponibles en Atresplayer, tendrían que retirarse.

La defensa de Atresmedia. Según Atresmedia, El Rosco era una idea genérica (preguntas ordenadas por las letras del alfabeto), y las ideas no son protegibles por la ley. Sin embargo el Supremo, para llegar a su decisión, subraya que la prueba goza de "originalidad suficiente" porque refleja decisiones creativas libres de sus autores, una "singularidad propia" que la distingue de otros juegos basados en el alfabeto, y sobre todo, alude a su configuración visual: el rosco circular, la dinámica de pasar y volver sobre las preguntas no respondidas y el cronómetro final. Esta idea nació en la versión italiana de 'Pasapalabra', en 1999.

Cómo llegó El Rosco a España sin derechos. Es a ese punto de la historia al que hay que retroceder para entender el litigio. El juego fue creado por dos italianos, Reto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, como parte de un programa llamado 'End Game 21x100', que fue posteriormente fusionado con la versión italiana de 'The Alphabet Game', llamado 'Passaparola', a finales de esa década. Los creadores cedieron sus derechos a la productora holandesa MC&F. Hasta ahí, sin conflicto.

El problema llegó cuando ITV empezó a licenciar Pasapalabra a otras cadenas europeas, incluyendo El Rosco en el paquete, como si fuera parte del formato original, algo que MC&F lleva décadas calificando de ilegal. Es decir, Antena 3 y Telecinco ha emitido un formato que incluía una pieza que no era suya, ni tampoco de quien se la vendió.

Cuando Telecinco también perdió 'Pasapalabra'. No es la primera vez que el Supremo reorganiza el mapa televisivo español a cuenta de este programa. En 2019, el Supremo obligó a Telecinco a cesar la emisión de 'Pasapalabra' tras la demanda interpuesta por ITV en 2010 sobre los derechos del formato completo. Tras su victoria en los tribunales, ITV asignó los derechos a Atresmedia, y Antena 3 reanudó la emisión el 13 de mayo de 2020. Desde entonces el programa no ha parado de crecer.

La importancia de 'Pasapalabra'. El concurso es la piedra angular sobre la que se fundamente toda la programación de tarde-noche de Antena 3, actualmente la cadena más vista de la televisión española. En la temporada 2024/2025, 'Pasapalabra' alcanzó una cuota media del 18,3% de share, con un máximo del 21,1% en junio de 2025, consolidándose por sexto año consecutivo como el programa diario más visto de la televisión española. Y de ahí la gente no se aparta de la televisión: El Rosco es el ancla que arrastra a los espectadores hacia el informativo nocturno y hacia el prime time de 'El Hormiguero'.

Cuál es el futuro de 'Pasapalabra'. La sentencia no elimina 'Pasapalabra' de Antena 3. El contrato de ITV con Atresmedia sigue vigente y el programa puede continuar en antena. Lo que no puede es incluir El Rosco. Fuentes del programa han confirmado que Atresmedia mantendrá la emisión "con normalidad" hasta recibir notificación oficial de la sentencia y conocer los plazos del proceso. A partir de ahí, los caminos posibles son negociar directamente con MC&F para conseguir una licencia de uso, diseñar una nueva prueba final que sustituya al Rosco o esperar a que ITV llegue a un acuerdo con MC&F. Problema: ninguna de las tres opciones es rápida y todas implican alterar un programa que, tal como está ahora mismo, funciona a las mil maravillas.

La argucia de Mediaset. Y aquí viene el girito: al parecer Mediaset cerró hace aproximadamente un año un acuerdo con MC&F para adquirir los derechos del Rosco, condicionado a que el Tribunal Supremo resolviera el litigio en los términos que finalmente se han conocido. Con la sentencia ya firme, Mediaset puede crear un programa alrededor del Rosco. Pero ese programa no se puede llamar 'Pasapalabra' ni tener las mecánicas del programa de Antena 3.

Dicho de otra forma, si se confirma que Mediaset puede usar el Rosco, el programa más famoso de la televisión está ahora dividido: su nombre y estructura es de una cadena, su prueba más conocida de otra. En cualquier caso, vamos a ver cambios en el futuro, previsiblemente en el Access que ahora domina Antena 3. Y quien controla el Access... controla las audiencias.

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