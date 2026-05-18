Telecinco se enfrenta a uno de los veranos más duros de su historia. Ha apostado todas sus fichas a Paz Padilla

El pasado mes agosto, Telecinco cerró el mes con un 8% de cuota de pantalla, el peor dato mensual de su historia. En mayo de 2026 promedia un 9,2%: algo mejor, pero que desde luego no lanza un diagnóstico mucho mejor sobre el estado de animación suspendida que vive el canal. Mediaset lleva cuatro años consecutivos marcando mínimos históricos anuales, y la respuesta para este verano tiene nombre y apellidos: viejos conocidos como Carlos Lozano o Paz Padilla vuelven al canal, en una decisión que deja claro que la apuesta de Mediaset no se basa en el riesgo.

Cuatro años en caída libre. El canal firmó su mínimo histórico de audiencia por cuarto año consecutivo en 2025, con un 9,5% de cuota anual, después de que 2024 ya hubiera sido el primero por debajo del 10%. El problema no es solo de público, sino de todo lo que lleva de la mano: los ingresos publicitarios netos de Mediaset España cayeron un 8% en 2025. Por primera vez, el grupo fue superado en facturación publicitaria por Atresmedia. A esto podemos sumarle una crisis estructural del medio: el tiempo de consumo diario de televisión lineal cayó un 7,7% en 2025, con una contracción especialmente pronunciada entre los espectadores de 14 a 49 años. Telecinco compite, como todas, contra el cambio de hábitos de una generación más atenta al streaming, TikTok y los videojuegos.

Lozano, Padilla y otros viejos conocidos. Bajo el lema "Abierto por vacaciones", Telecinco ha presentado su estrategia veraniega, que incluye el dating show 'Amor o lo que surja' (con Carlos Lozano volviendo al canal ocho años después de abandonarlo, reviviendo el espíritu de 'Mujeres y hombres y viceversa' en su misma franja de tarde) o la versión diaria de 'De viernes' llamada 'De lunes a viernes", con Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Finalmente, el formato de entretenimiento 'El show de Paz' con Paz Padilla al frente, las tardes de los fines de semana y reduciendo el tiempo de 'Fiesta'. La presentadora fue despedida por el canal en 2021 en circunstancias bastante tensas, lo que dice mucho de cómo ambas partes se necesitan, en un pacto de cese de hostilidades que no ha debido ser fácil. Los cambios arrancarán la segunda quincena de junio.

Lo que se va y lo que resiste. Para ajustar toda esta parrilla, hay programas que se van de vcacaciones. 'El diario de Jorge' se toma un descanso hasta septiembre, coincidiendo con las vacaciones de Jorge Javier Vázquez. Aguanta 'Allá tú' con Juanra Bonet las tardes de lunes a viernes gracias a su buena audiencia cercana al 10% de share. Lo mismo sucede con 'El precio justo' de Carlos Sobera, que también tanteará los fines de semana, ocupando el hueco dejado por el estrepitoso pinchazo de 'Visto lo visto'.

El filón de los programas de citas. Junto a los realities, y a veces incurriendo en apareamientos casi contranatura entre ambas variantes, los dating shows son lo único que ahora funciona invariablemente para Telecinco. 'La isla de las tentaciones' ha mantenido audiencias competitivas durante esta crisis de cuatro años; 'Casados a primera vista' fue la sorpresa de la temporada pasada. 'Amor o lo que surja' intenta rebañar de esta tendencia, y además con un formato específico que ha sido probado anteriormente con éxito.

Sin embargo, aunque todas estas propuestas funcionen, no serán más que meros parches para animar el verano de una cadena que necesita una reinvención más profunda. El regreso de Lozano o Padilla son sintomáticos de la poca originalidad que tienen los recursos de una Telecinco que sobrevive a base de parches y de nombres propios que arrastran a las audiencias. Porque una 'Isla de las Tentaciones' es algo que solo se da de vez en cuando: para llegar ahí hay que seguir arriegando y, posiblemente, probar con formatos que no huelan a ya visto.

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