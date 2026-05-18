Por primera vez en 30 años Nvidia no presentará nuevas GPUs para gamers en 2026. Ganan muchísimo más con la IA

En 1995 Nvidia presentaba sus chips NV1, su primera tarjeta multimedia y la que iniciaría su particular revolución en el mundo del gaming. Desde entonces cada año la compañía ha presentado todos los años un nuevo modelo destinado a este segmento.

En 2026 esa tradición se romperá.

Qué ha pasado. Lo que ha pasado es la IA. El auge de esta industria ha sido de tal magnitud que ha impactado de forma crítica en el ámbito tecnológico y, poco a poco, en el social. Nvidia está en el centro de esta particular revolución, porque la empresa apostó pronto por la capacidad de sus GPUs para usarse como chips de IA y esa apuesta ha tenido recompensa.





Gamers en segundo plano. Tal ha sido la explosión en este campo, que Nvidia ha decidido que lo importante ya no son los gamers, sino los chips de IA para centros de datos. Desde el punto de vista financiero y empresarial, la lógica es aplastante: el margen de beneficio de los chips de IA ronda el 75%, sobre todo gracias a ese control de precios que hace que la empresa pueda poner precios a su gusto gracias a que en la actualidad apenas tiene competencia.

Los centros de datos ganan por goleada. Hay otro elemento que le favorece: el volumen. No solo es que el precio por unidad sea más alto, es que el volumen que se maneja en centros de datos es muy superior al de las GPUs para gaming. Análisis como el de App Economy muestran cómo el mercado comenzó tímido, pero en el segundo trimestre fiscal de 2024 los ingresos empezaron a dispararse y la fiebre de los centros de datos ha convertido a Nvidia en la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo.

Nada de GPUs para gaming en 2026. Tras el lanzamiento de las RTX 5000 en enero de 2025, este año se esperaba que Nvidia anunciase las versiones "SUPER" de dicha familia. Estos modelos iban a contar con módulos de memoria GDDR7 más densos, lo que permitiría incrementar la configuración de memoria de los modelos originales. La crisis de la memoria y el foco total en el catálogo de GPUs para IA ha hecho que Nvidia no las haya anunciado, y por primera vez en más de 30 años no habrá renovación del catálogo gamer para este año.

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Y las RTX 6000 aún más lejos. Si las noticias son malas ya para las versiones SUPER de las RTX 5000, la cosa es aún más terrible para las teóricas RTX 6000, que dispondrán de arquitectura Rubin y de las que se espera un salto notable en prestaciones. Según los últimos datos, estas tarjetas gráficas no se comenzarán a fabricar hasta finales de 2027, lo que haría que no llegaran hasta 2028. La situación actual hace pensar que es probable que ni siquiera lleguen ese año.

¿Realmente necesitamos GPUs más potentes? En Reddit un usuario hacía un comentario importante cuando se supo que NVIDIA probablemente no lanzaría nuevas gráficas para gamers. "Por un lado me hace enfadar. Por el otro me doy cuenta de que estoy jugando a 'Rimworld' y 'Terraria'". Se refiere a juegos muy populares pero que se pueden jugar incluso con GPUs integradas como las que usan muchos procesadores de Intel o AMD.

Otros respondían que las GPU de Nvidia son tan potentes que en realidad suelen ser necesarias porque los desarrolladores de videojuegos no exprimen realmente el hardware. Sea como fuere, parece que la generación actual suele estar más que preparada para los títulos más exigentes, y la urgencia por una nueva generación quizás no es tan apremiante.

La encuesta Steam de abril de 2026 deja claro que las RTX 5000 de última generación conviven con un mercado en el que las RTX 4000 y RTX 3000 siguen siendo muy populares. Fuente: Steam.

Los datos lo confirman. Si uno se pasa por la Encuesta Steam de abril de 2026 comprueba como más de un año después de su presentación, las RTX 5000 tienen casi un 24% de cuota de mercado, mientras que las RTX 4000 tienen el 35% y las RTX 3000 el 16%. El resto de usuarios opta por soluciones anteriores o de rivales como AMD, que sigue muy lejos en esta batalla. Muchos usuarios ya invirtieron en sus RTX 3000 y 4000, y parece poco probable que vuelvan a hacerlo por una nueva GPU, sobre todo cuando en los últimos tiempos los precios de estas tarjetas se han disparado.

No hay dónde huir. Hay otro problema con esta estrategia de Nvidia de convertir a los gamers en usuarios de segunda: no hay demasiadas alternativas, al menos si queremos las máximas prestaciones. AMD sigue luchando en este mercado, pero sus gráficas siguen sin llegar a atrapar el interés de muchos usuarios. Intel ha hecho lanzamientos interesantes los últimos años, pero no en la gama alta en la que Nvidia es un monopolio de facto. Sus esfuerzos tampoco están cosechando grandes éxitos, y la empresa tampoco está centrándose en ello porque sabe que ahora el dinero está en otra parte.

En Xataka | Si en algún momento NVIDIA tiene que elegir entre dar sus mejores chips a EEUU o a China, tiene clarísima su elección