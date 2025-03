Las tarjetas gráficas de NVIDIA se han convertido en los nuevos iPhone. Si quieres una decente, prepárate para pagar 1.000 euros

¿Quieres cambiar de gráfica? No hay problema: ve preparando 1.000 euros. Al menos, si quieres un modelo moderno y decente, porque ese es el precio al que parece que tendremos que acostumbrarnos.

Lo está demostrando la situación con las nuevas gráficas de NVIDIA. Cuando lanzó su nueva gama de tarjetas de la familia RTX 5000 lo hizo con unos PVPs recomendados que ya enseñaban los dientes:

RTX 5090: 2.369 euros

RTX 5080: 1.190 euros

RTX 5070 Ti: 899 euros

RTX 5070: 659 euros

Esos precios son solo una referencia, porque nada más ponerse a la venta la disponibilidad es escasa y los precios se han disparado. Es lo mismo que ha pasado con anterioridad con las tarjetas de NVIDIA. Pongamos por ejemplo los modelos de MSI más asequibles para cada versión:

RTX 5090: a partir de 2.549 euros

RTX 5080: a partir de 1.539 euros

RTX 5070 Ti: a partir de 889,90 euros

RTX 5070: no disponibles

Salvo en el caso de las RTX 5070 Ti —que sí es posible encontrar a esos PVPs recomendados— nos encontramos con que los precios ya empiezan a ser superiores a los anunciados nada más se ponen a la venta. Es algo totalmente legítimo —NVIDIA habla de PVPs recomendados, no de que los fabricantes no puedan modificarlos—, pero vuelve a hacer que este mercado se ponga cada vez más inaccesible para muchos usuarios.

Son varias las tiendas que sobre todo venden estas gráficas como parte de un nuevo PC. Encontrarla de otro modo es difícil, algo que deja claro que la disponibilidad es limitada y que si quieres acceder a una de estas tarjetas, tendrás que ir pensando en renovar totalmente tu PC y no solo ese componente.

Pero es que ocurre otra cosa. En nuestro análisis de las RTX 5090 y RTX 5080 nuestro compañero Juan Carlos López dejó clara su recomendación:

La conclusión a la que he llegado es que a los usuarios que tienen una GeForce RTX 20 o 30, o una propuesta equiparable de AMD, puede interesarles dar el salto a alguna de las nuevas GeForce RTX 50. Sin embargo, a quien tiene una RTX 40 le recomendaría que se lo piense bien antes de comprar una RTX 50. Este salto no lo veo nada claro a menos que el dinero no sea un problema y estés dispuesto a tener lo último a casi cualquier precio.

La mejora de rendimiento está ahí, pero no es tan llamativa si venimos de una gráfica relativamente reciente. De hecho, el salto parece hasta modesto salvo cuando podemos aprovechar DLSS 4. Y el problema es que no todos los juegos pueden aprovechar dicha mejora, aunque ciertamente el número de títulos compatibles con DLSS 4 va subiendo.

Pero es que eso también plantea un peligro. Si quieres notar una mejora de rendimiento, el verdadero responsable ya no es el hardware de estas tarjetas, sino el software de IA que NVIDIA ha creado. Hasta ahora la tecnología DLSS parecía ser una opción curiosa, pero ahora se ha convertido en el gran argumento de venta para este fabricante. Pero hay un problema con eso.

DLSS 4 es una tecnología propietaria.

Así es. No podrás disfrutarla a no ser que no tengas una de las nuevas tarjetas de NVIDIA, y eso está iniciando la creación de un peligroso círculo vicioso. Uno en el que los desarrolladores quieren ofrecer experiencias más fluidas a sus usuarios, pero para eso tienen que modificar sus juegos para hacerlos compatibles con DLSS 4.

Eso deja fuera a la competencia (AMD), pero además fuerza a los usuarios a apostar por ese nuevo jardín amurallado de NVIDIA. DLSS 4 es compatible con las antiguas gráficas del fabricante —pero solo las RTX 50 ofrecen Multi Frame Generation—. Esta característica es la que gracias a la IA sea posible generar hasta tres fotogramas por cada fotograma renderizado, y es por tanto la responsable de "multiplicar" el rendimiento y la tasa de fotogramas de los juegos compatibles.

Eso hace que estemos ante una estrategia similar a la de los iPhone: estupendos en muchas cosas, exclusivos y con un precio elevado que suele rondar los 900-1.000 euros, como estas tarjetas de NVIDIA.

Eso nos pone en un brete a todos, sobre todo porque DLSS 4 podría convertirse en otro CUDA. Hoy por hoy esa tecnología es la gran responsable del éxito de NVIDIA en el mundo de la IA. AMD también tiene chips para IA muy competitivos, pero el problema de este fabricante no es el hardware, sino el software (y en concreto, CUDA).

Si NVIDIA logra convertir a DLSS 4 en otro estándar de facto, nos encontraremos con una situación preocupante en la que un estándar software propietario acabe atrapando a los usuarios y a la industria. Si un solo fabricante acaba dominando el mercado, podrá hacer lo que se le antoje con él. Y eso son potencialmente muy malas noticias para los usuarios.

