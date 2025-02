Activar y aprovechar DLSS 4 al máximo: qué es esta tecnología, qué necesitas para usarla y cómo activarla

Vamos a explicarte cómo activar y aprovechar la tecnología DLSS 4 al máximo, algo para lo que te explicaremos a fondo su funcionamiento. Se trata de una tecnología creada por NVIDIA para mejorar el rendimiento y la calidad gráfica de los juegos que utilicen sus últimas tarjetas gráficas.

Vamos a empezar explicándote qué es exactamente esta tecnología. Luego, pasaremos a decirte qué necesitas para poder usarla, y terminaremos diciéndote cómo puedes activarla para poder aprovecharla y mejorar sustancialmente la experiencia con los juegos.

Qué es el DLSS 4

El DLSS o Deep Learning Super Sampling es un sistema creado y patentado por NVIDIA para escalar los gráficos de sus juegos con inteligencia artificial. Esto quiere decir que si un juego se está lanzando a una resolución menor, y esta tecnología la aumenta con IA para no necesitar hacerlo todo con la potencia de la gráfica en sí.

Esto hace el renderizado de los juegos mucho más eficiente. Para poder usar el DLSS necesitas una tarjeta gráfica compatible, que son las de NVIDIA. Y dependiendo de la versión de la tecnología que quieras usar, posiblemente necesites uno de los últimos modelos. Los juegos también deben ser compatibles para que el resultado sea óptimo, aunque la aplicación de NVIDIA también tiene opciones para intentar forzar las mejoras.

La idea de esta tecnología es no necesitar utilizar toda la fuerza y potencia de la gráfica para aumentar aspectos como la resolución o los frames por segundo de un juego, e incluso llevarlo un poco por encima de sus posibilidades netas. Piensa que es algo así como saltar usando una cama elástica, una ayuda para ir más allá de lo que físicamente puedes, o para llegar igual de alto haciendo menos esfuerzo.

Para hacer esto, cuando se lanza el juego a una resolución inferior, la tecnología la aumenta usando una red neuronal de inteligencia artificial entrenada durante miles de horas para mejorar esta resolución. Esta red neuronal crea fotogramas adicionales por cada uno que se ha renderizado de forma natural por la gráfica, reduciendo el esfuerzo que debe realizar.

La tecnología DLSS se estrenó en 2019, y desde entonces ha ido mejorando con nuevas versiones. El DLSS 3 insertaba un fotograma generado por IA por cada dos fotogramas renderizados por la gáfica, que es la tecnología que según la empresa actualmente usa el 80% de los usuarios con sus gráficas.

Y luego llegó el DLSS 4, donde la inteligencia artificial puede generar hasta 3 fotogramas por cada uno renderizado por la GPU, una tecnología llamada Multi Frame Generation que multiplica el rendimiento por ocho con respecto a lo que sería un renderizado nativo hecho solo con la gráfica. Además, también se ha mejorado el detalle en el movimiento, los bordes están más suavizados, y permite exprimir al máximo la tecnología de reconstrucción de rayos, la super resolución y el antialiasing.

DLSS 4 se basa en transformadores, lo que significa que usa una arquitectura de red neuronal diferente a las versiones anteriores. En vez de analizar las imágenes por partes, los transformadores de esta versión pueden analizar la imagen completa de forma global para comprender mejor la relación entre los elementos que aparecen en ella. Esto es lo que permite realizar el Multi Frame Generation, que es la gran innovación de esta versión.

Qué necesitas para usar DLSS 4

Arriba: Cyberpunk 2077 en resolución 4K full path tracing sin DLSS. Centro: el mismo juego, pero con DLSS activado y sin Multi Frame Generation. Abajo: Cyberpunk 2077 con DLSS 4 y Multi Frame Generation 4x | Imagen: Xataka

Para poder utilizar la última versión de esta tecnología, necesitas tener una tarjeta gráfica compatible. Tiene que ser una tarjeta gráfica GeForce RTX Serie 50, como la RTX 5090. Son gráficas de alta gama, por lo que primero tendrás que invertir en ellas.

Algunas de las características están disponibles para las gráficas de series anteriores, como la Serie 40. Por ejemplo, si tienes una RTX 4070, que es de Serie 40, tendrás DLSS 4 con transformadores y una generación de fotogramas mejorada, mejor calidad gráfica.

Sin embargo, si no tienes una gráfica de serie 50 no tendrás otras ventajas como la generación de fotogramas múltiples en juegos compatibles. La aplicación de NVIDIA también tiene opciones de activar el DLSS 4 para forzar esta tecnología en ciertos juegos no compatibles, pero para ello también necesitas una gráfica de esa serie.

Además de esto, si tienes una de las gráficas de Serie 50 de GeForce RTX también necesitas tener instalados los controladores más recientes de tu gráfica. Por lo tanto, debes asegurarte de actualizarlos.

A continuación te dejamos un cuadro en el que puedes ver cuáles de las tecnologías DLSS son compatibles con cada familia de gráficas. Así podrás saber lo que puedes conseguir con la tarjeta que tengas en tu ordenador.



geforce rtx 50 geforce rtx 40 geforce rtx 30 geforce rtx 20 Multi frame generation Sí No No No generación de fotogramas mejorada Sí Sí No No reconstrucción de rayos mejorada Sí Sí Sí Sí super resolución mejorada (beta) Sí Sí Sí Sí antialiasing por aprendizaje profundo mejorado (beta) Sí Sí Sí Sí

Cómo activar el DLSS 4

Para activar el DSSL 4, debes tener un juego compatible con esta tecnología y una gráfica que lo soporte. Si lo tienes, entonces tendrás que ir a la configuración del juego, y buscar en el apartado gráfico las referencias a DLSS 4 para poder activarlas.

Para activar el DLSS 4 en un juego no compatible con esta tecnología, vas a tener que recurrir a la aplicación de la tarjeta gráfica. En esta aplicación de NVIDIA verás varias opciones relacionadas con el DLSS.

Pero como te hemos dicho antes, aunque tengas estas opciones en la aplicación, si no tienes una gráfica adecuada no podrás usarlas todas. En muchas de ellas podría aparecerte que no es compatible si tu tarjeta no es de la serie 50 de esta empresa concreta.

En Xataka | Este es el auténtico as en la manga de las nuevas GeForce RTX 50 de NVIDIA: DLSS 4