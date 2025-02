NVIDIA GeForce RTX 5090 y 5080, análisis: su rendimiento enamora, aunque DLSS 4 lo es todo en estas tarjetas gráficas

Las tarjetas gráficas de la familia GeForce RTX 50 no están dejando a nadie indiferente. Y es comprensible. Las novedades más jugosas que ha introducido NVIDIA en la microarquitectura de sus nuevas GPU están ideadas sobre todo para incrementar su rendimiento al lidiar con la inteligencia artificial (IA). Y en el terreno de los juegos esto significa que su mejor aliada es la reconstrucción de la imagen empleando la tecnología DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling).

Leemos los comentarios que dejáis en nuestros artículos, y sabemos que a algunos de vosotros las tecnologías de reconstrucción de la imagen no os convencen. Muchos también estáis reclamando, y con razón, que ahora mismo es un auténtico desafío conseguir estas tarjetas gráficas, especialmente los modelos RTX 5090 y 5080. Y, desde luego, os aconsejamos que no caigáis en las manos de los especuladores. En cualquier caso, si el dinero no es un problema no hay nada mejor para jugar en PC que estas dos soluciones gráficas. Veremos qué tiene que decir AMD con sus inminentes Radeon RX 9000.

NVIDIA GeForce RTX 5090 y 5080: especificaciones técnicas



nvidia geforce rtx 5090 nvidia geforce rtx 4090 nvidia geforce rtx 5080 nvidia geforce rtx 4080 arquitectura Blackwell Ada Lovelace Blackwell Ada Lovelace transistores 92.000 millones 76.000 millones 46.000 millones 46.000 millones litografía TSMC N4P (5 nm) TSMC N4 (5 nm) TSMC N4P (5 nm) TSMC N4 (5 nm) núcleos cuda 21.760 16.384 10.752 9.728 núcleos rt 170 (4ª generación) 128 (3ª generación) 84 (4ª generación) 76 (3ª generación) núcleos tensor 680 (5ª generación) 512 (4ª generación) 336 (5ª generación) 304 (4ª generación) unidades de cálculo (cu) 170 128 84 76 frecuencia de reloj máxima 2,41 GHz 2,52 GHz 2,62 GHz 2,51 GHz memoria dedicada 32 GB GDDR7 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR7 16 GB GDDR6X bus de memoria 512 bits 384 bits 256 bits 256 bits velocidad de transferencia de la memoria 1.792 GB/s 1.008 GB/s 960 GB/s 735 GB/s shader tflops (fp32) 105 90 56 49 unidades de mapas de texturas 680 512 336 304 directx 12 ultimate Sí Sí Sí Sí interfaz pci express PCIe 5.0 PCIe 4.0 PCIe 5.0 PCIe 4.0 revisión hdmi 2.1a 2.1 2.1a 2.1 revisión displayport 2.1b 1.4a 2.1b 1.4a ranuras ocupadas 2 3 2 3 temperatura máxima de la gpu 90 ºC 90 ºC 88 ºC 90 ºC consumo medio 575 vatios 450 vatios 360 vatios 320 vatios potencia recomendada para la fuente de alimentación 1.000 vatios 850 vatios 850 vatios 750 vatios precio 2.690,87 euros 2.099,89 euros 1.624,87 euros 1.349 euros

La reconstrucción de la imagen con DLSS 4, explicada

La tecnología DLSS llegó junto a la primera generación de tarjetas gráficas GeForce RTX con una promesa bajo el brazo: permitirnos disfrutar nuestros videojuegos con una cadencia de imágenes por segundo más alta aunque nuestras exigencias gráficas fuesen muy ambiciosas. Incluso al activar el trazado de rayos. El propósito que persigue esta innovación consiste en liberar a la GPU de una parte del esfuerzo que conlleva el renderizado de las imágenes para incrementar la cadencia de fotogramas por segundo sin que se resienta la calidad gráfica.

La idea es ambiciosa, y, como los usuarios podemos intuir, la tecnología que la hace posible es compleja. De hecho, la técnica de reconstrucción de la imagen empleada por NVIDIA recurre al análisis en tiempo real de los fotogramas de nuestros juegos utilizando algoritmos de aprendizaje profundo. La estrategia utilizada por NVIDIA para aliviar el esfuerzo que debe realizar la GPU es similar a la que emplean otros fabricantes de hardware gráfico: la resolución de renderizado es inferior a la resolución de salida que finalmente entrega la tarjeta gráfica a nuestro monitor.

De esta forma el estrés al que se ve sometido el procesador gráfico es menor, pero a cambio es necesario recurrir a un procedimiento que se encargue de escalar cada uno de los fotogramas desde la resolución de renderizado hasta la resolución final. Y, además, debe hacerlo de una forma eficiente porque, de lo contrario, el esfuerzo que hemos evitado en la etapa anterior podría aparecer en esta fase de la generación de las imágenes.

Esta es la fase en la que entra en acción la IA que ha puesto a punto NVIDIA. Y los núcleos Tensor de la GPU. El motor gráfico renderiza las imágenes a una resolución inferior a la que esperamos obtener, y después la tecnología DLSS escala cada fotograma a la resolución final aplicando una técnica de muestreo mediante aprendizaje profundo para intentar recuperar el máximo nivel de detalle posible.



geforce rtx 50 geforce rtx 40 geforce rtx 30 geforce rtx 20 Multi frame generation Sí No No No generación de fotogramas mejorada Sí Sí No No reconstrucción de rayos mejorada Sí Sí Sí Sí super resolución mejorada (beta) Sí Sí Sí Sí antialiasing por aprendizaje profundo mejorado (beta) Sí Sí Sí Sí

La tabla que publicamos encima de estas líneas recoge las principales tecnologías que dan forma a DLSS 4. Todas ellas están disponibles en las nuevas GeForce RTX 50, como cabía esperar, y solo algunas lo están en las anteriores generaciones de tarjetas gráficas de NVIDIA. Como podéis ver, las últimas revisiones de las tecnologías super resolución y antialiasing por aprendizaje profundo todavía se encuentran en fase de desarrollo beta, aunque presumiblemente la versión final de estas dos innovaciones estará disponible pronto. Un pequeño recordatorio: el antialiasing es el procedimiento utilizado para reducir los bordes dentados de los objetos de cada fotograma.

Según NVIDIA, la tecnología Multi Frame Generation es la principal responsable de que las GeForce RTX 50 sean capaces de multiplicar por 8 el rendimiento frente al renderizado a la resolución nativa. Para lograrlo recurre a la IA con el propósito de generar hasta tres fotogramas por cada fotograma renderizado. Esta prestación solo está disponible en las RTX 50 porque requiere algunas de las unidades funcionales de hardware que NVIDIA ha introducido en sus nuevas tarjetas gráficas.

El nuevo modelo de generación de fotogramas mediante IA es un 40% más rápido que el empleado en DLSS 3; utiliza un 30% menos de memoria VRAM y solo necesita ser ejecutado una única vez por cada fotograma renderizado para generar múltiples fotogramas. Todo esto es lo que nos dice NVIDIA, claro. Y también nos asegura que sus ingenieros han conseguido acelerar la generación de fotogramas reemplazando una parte del hardware que está presente en las GeForce RTX 40 por un modelo de IA más eficiente. Y es que, curiosamente, el trabajo conjunto de este último modelo y el del modelo principal de la tecnología Multi Frame Generation logra reducir perceptiblemente el coste computacional que conlleva la generación de los fotogramas adicionales.

La siguiente gráfica refleja el rendimiento de la GeForce RTX 5090 a 2160p, con varios juegos relativamente recientes (aunque no todos lo son) y en tres escenarios diferentes: sin DLSS, con DLSS 3 y con DLSS 4. Como podemos ver, esta última tecnología de reconstrucción de la imagen es la que entrega el rendimiento más alto en todos los títulos, y en algunos de ellos, como 'Alan Wake 2' o 'Black Myth: Wukong', consigue multiplicar por 8,2 el rendimiento del renderizado a la resolución nativa sin DLSS.

La siguiente diapositiva describe una característica fundamental de DLSS 4 de la que no solo sacan partido las GeForce RTX 50, sino también las RTX 40, 30 y 20. Hasta ahora la tecnología DLSS utilizaba redes neuronales convolucionales para generar nuevos píxeles analizando los píxeles adyacentes y monitorizando los cambios que se producen en cada región en fotogramas consecutivos. Sin embargo, DLSS 4 implementa un nuevo modelo de transformación que, a grandes rasgos, evalúa la importancia relativa de cada píxel dentro de cada fotograma y durante varios fotogramas consecutivos.

La principal baza de este nuevo modelo es que es capaz de "entender" con mucha más precisión cada uno de los fotogramas, y, por tanto, consigue generar píxeles de más calidad, imágenes más nítidas, más detalle durante los movimientos de la cámara y unos bordes más suaves en los objetos en pantalla. Las tecnologías de reconstrucción de los rayos, super resolución y antialiasing sacan partido a este nuevo modelo de transformación, por lo que, como he mencionado unas líneas más arriba, se benefician de él tanto las GeForce RTX 20 como todas las series que han salido después.

La anatomía de las GeForce RTX 5090 y 5080 Founders Edition, en detalle

En la siguiente fotografía de detalle podemos ver que el recinto de las GeForce RTX 5090 y 5080 es idéntico. No obstante, lo más impactante es que ambas tarjetas gráficas son mucho más compactas que las GeForce RTX 4090 y 4080 de la generación anterior. De hecho, las RTX 5090 y 5080 ocupan solo dos ranuras de la caja de nuestro PC, mientras que sus predecesoras acaparan tres.

Esta característica refleja algo importante que va más allá del espacio que ocupan: los ingenieros de NVIDIA han conseguido refinar el sistema de refrigeración de la placa de circuito impreso en la que residen la GPU, la memoria VRAM, los módulos reguladores del voltaje y los demás componentes de las GeForce RTX 50. En la siguiente sección del análisis comprobaremos si las GeForce RTX 5090 y 5080 realmente se calientan menos que sus predecesoras.

En la siguiente fotografía de detalle podemos ver que las salidas de vídeo que nos proponen la GeForce RTX 5090 y la RTX 4090 son las mismas. No obstante, las normas que implementan no son idénticas. Las tres salidas DisplayPort de la RTX 5090 implementan la norma 2.1b, mientras que la RTX 4090 nos propone la revisión 1.4a. Por otro lado, la salida HDMI de las GeForce RTX 50 nos propone la norma 2.1a, mientras que sus predecesoras implementan la revisión 2.1. No cabe duda de que esta actualización de las GeForce RTX 50 se agradece.

En la siguiente fotografía podemos ver con claridad que la GeForce RTX 4090 es mucho más voluminosa que la RTX 5090. Esta última es objetivamente más estilizada, y, honestamente, a mí me parece más bonita. Aun así, la RTX 5090 es perceptiblemente más exigente con el suministro eléctrico que la RTX 4090. La primera tiene un consumo medio, según NVIDIA, de 575 vatios, mientras que la RTX 4090 roza los 450 vatios. Por esta razón la fuente de alimentación recomendada para convivir con una GeForce RTX 5090 debe tener una capacidad de entrega de potencia de al menos 1.000 vatios.

Las GeForce RTX 5090 y 5080, a prueba

La configuración de la plataforma de pruebas que hemos utilizado para evaluar el rendimiento de estas tarjetas gráficas es la siguiente: microprocesador AMD Ryzen 9 5950X con 16 núcleos (32 hilos de ejecución); dos módulos de memoria Corsair Dominator Platinum DDR4-3600 con una capacidad conjunta de 16 GB y una latencia de 18-19-19-39; una placa base ASUS ROG Crosshair VIII Hero con chipset AMD X570; una unidad SSD Samsung 970 EVO Plus con interfaz NVMe M.2 y una capacidad de 500 GB; y, por último, un sistema de refrigeración por aire para la CPU Corsair A500 con ventilador de rodamientos por levitación magnética.

Otro elemento muy importante de nuestra plataforma de análisis es el monitor que hemos utilizado en nuestras pruebas: un ROG Strix XG27UQ de ASUS equipado con un panel LCD IPS de 27 pulgadas con resolución 4K UHD y capaz de trabajar a una frecuencia de refresco máxima de 144 Hz. Esta veterana pantalla es una pieza habitual en nuestros análisis y nos permite sacar todo el jugo a cualquier tarjeta gráfica de última generación.

Todas las pruebas las hemos ejecutado con la máxima calidad gráfica implementada en cada juego o test y habilitando la API DirectX 12 en aquellos títulos en los que está disponible

Todas las pruebas las hemos ejecutado con la máxima calidad gráfica implementada en cada juego o test y habilitando la API DirectX 12 en aquellos títulos en los que está disponible. El modo de reconstrucción de la imagen que hemos seleccionado tanto en las tarjetas gráficas de NVIDIA como en las de AMD en aquellos juegos que implementan esta tecnología es el que prioriza el rendimiento. Y, por último, las herramientas que hemos utilizado para recoger los datos son FrameView, de NVIDIA; OCAT, de AMD; y FRAPS. Las tres están disponibles gratuitamente.

No podemos seguir adelante sin detenernos un momento para echar un vistazo a la fuente de alimentación a la que hemos encomendado la tarea de saciar a las GeForce RTX 50. Durante nuestras pruebas hemos utilizado una fuente Corsair HX1500i modular con una capacidad de entrega de potencia máxima de 1.500 vatios y unas prestaciones acordes a las tarjetas gráficas que estamos analizando. De hecho, durante las decenas de horas que han durado nuestras pruebas esta fuente de alimentación se ha comportado de una manera completamente estable. Además, es sorprendentemente silenciosa.

En el test 'Time Spy' de 3DMark la GeForce RTX 5090 ha arrasado incluso con la RTX 4090. Y es que la diferencia que existe en el rendimiento que entregan estas dos ambiciosas tarjetas gráficas en esta prueba es muy grande. En tercera posición, y a cierta distancia de la RTX 4090, se ha colocado la nueva GeForce RTX 5080. En cualquier caso, este es un test sintético. En unos minutos veremos cómo rinden al lidiar con los motores gráficos de juegos comerciales.

La prueba de 3DMark que nos permite evaluar el rendimiento de estas soluciones gráficas al utilizar la tecnología DLSS no ha arrojado ninguna sorpresa. Al habilitar DLSS 4 en las GeForce RTX 5090 y 5080 la cadencia de imágenes por segundo se multiplica aproximadamente por cuatro, mientras que DLSS 3 multiplica la entrega de imágenes por segundo en las RTX 4090 y 4080 SUPER por algo más de dos. La diferencia es objetivamente muy grande, y, además, en esta prueba no he observado ningún artefacto en las imágenes entregadas por las RTX 5090 y 5080 al habilitar la tecnología DLSS 4.

En el estupendo 'Black Myth: Wukong' se ha impuesto de nuevo la GeForce RTX 5090 a todas las resoluciones. La ya veterana RTX 4090 aguanta muy bien el tipo y consigue entregar más de 120 FPS a todas las resoluciones, con la calidad gráfica más alta y el trazado de rayos activado en modalidad 'ultra'. No está pero que nada mal. Y la GeForce RTX 5080, como cabe esperar, da la talla entregándonos una cadencia media de 87 FPS a 2160p.

'Alan Wake 2' es uno de los juegos más interesantes de este análisis por una razón de peso: nos ha permitido poner a prueba el rendimiento de la tecnología DLSS 4 en las GeForce RTX 5090 y 5080. Y no nos han defraudado. Como podéis ver estas dos recientes tarjetas gráficas de NVIDIA nos entregan en este título una cadencia de imágenes por segundo perceptiblemente más alta que las GeForce RTX 4090 y 4080 SUPER al habilitar en estas últimas la tecnología DLSS 3. Aun así, cualquiera de estas soluciones nos permite disfrutar este título en las mejores condiciones a 2160p, aunque el premio se lo lleva, una vez más, la GeForce RTX 5090.

En 'Microsoft Flight Simulator' todas las tarjetas gráficas han competido en igualdad de condiciones: activando la tecnología de reconstrucción de la imagen DLSS 3. Todas ellas duplican la cadencia de imágenes por segundo al activar esta prestación a 1080p y 1440p, pero al hacerlo a 2160p la que toma ventaja y finalmente se alza como ganadora es la GeForce RTX 4090. De hecho, en este escenario la tecnología DLSS 3 consigue multiplicar la cadencia de imágenes por segundo por 2,7.

Disfrutar 'Cyberpunk 2077' en las nuevas tarjetas gráficas de NVIDIA es una delicia. La gráfica que publicamos debajo de estas líneas lo refleja con claridad. Y es que la tecnología DLSS 4 ha permitido a las GeForce RTX 5090 y 5080 multiplicar su cadencia de imágenes por segundo desde 3,5x hasta 7,2x dependiendo de la resolución en la que las evaluemos. En la práctica esta innovación nos permite jugar a este título con la RTX 5080 a 2160p y con el trazado de rayos activado con una cadencia media de 246 FPS. Nada que añadir.

'A Plague Tale: Requiem' es un juego peculiar, y el resultado que han arrojado las tarjetas gráficas que hemos probado con él también lo es. Y es que la vencedora a todas las resoluciones es, contra todo pronóstico, la GeForce RTX 4090. Eso sí, la sigue, aunque a cierta distancia, la RTX 5090. No obstante, es importante que no pasemos por alto que este juego no implementa la tecnología DLSS 4. Con ella las RTX 5090 y 5080 se habrían impuesto casi con total seguridad.

'Control' es, como siempre, un hueso duro de roer. Las resoluciones 1080p y 1440p no representan un problema para ninguna de las soluciones gráficas que estamos probando, pero cuando apretamos el acelerador y subimos a 2160p solo las GeForce RTX 5090 y 4090 mantienen el tipo. A esta resolución lo ideal es habilitar la reconstrucción de la imagen vía inteligencia artificial, especialmente si queremos mantener activado el trazado de rayos.

Vamos ahora con nuestras pruebas de medición de la temperatura. En la siguiente gráfica podemos ver que a plena carga la GeForce RTX 5090 es la tarjeta gráfica que más se calienta. Y con cierta diferencia. Después aparece la Radeon RX 7900 XTX de AMD, y a continuación la GeForce RTX 5080. Como hemos visto unas líneas más arriba, los ingenieros de NVIDIA han refinado el sistema de refrigeración de las ediciones Founders Edition de sus GeForce RTX 50, pero es importante que no pasemos por alto que estas tarjetas gráficas disipan más potencia en forma de calor que sus predecesoras. Esta es la prueba.

Para medir el nivel de ruido máximo emitido por cada tarjeta gráfica bajo estrés utilizamos nuestro sonómetro Velleman DVM805. Como podemos ver, la GeForce RTX 5080 es la solución más silenciosa de todas con apenas 51 dB bajo carga máxima. La RTX 5090 es solo ligeramente más ruidosa con 53 dB, lo que demuestra que el sistema de refrigeración que han diseñado los ingenieros de NVIDIA para la edición Founders Edition de estas tarjetas gráficas es ingenioso. La que peor parada sale en esta prueba es la Radeon RX 7900 XTX, que roza los 76 dB.

NVIDIA GeForce RTX 5090 y 5080: la opinión de Xataka

Como acabamos de comprobar, la tecnología DLSS 4 es la salsa de estas tarjetas gráficas. Su rendimiento al recurrir a esta técnica de reconstrucción de la imagen mediante IA es fabuloso en todos los juegos que hemos utilizado y a todas las resoluciones. Eso sí, si prescindimos de esta tecnología el incremento del rendimiento frente a las GeForce RTX 40 equiparables es marginal.

La GeForce RTX 5080 me parece una opción mucho más equilibrada, aunque no es en absoluto asequible

Definitivamente, como os hemos anticipado en el titular de este artículo, DLSS 4 es el auténtico corazón de las nuevas tarjetas gráficas de NVIDIA. En cualquier caso, es evidente que la GeForce RTX 5090 no es la propuesta ideal para un abanico amplio de jugadores. No lo es por su precio, y aunque su rendimiento es colosal la GeForce RTX 5080 me parece una opción mucho más equilibrada a pesar de que tampoco es asequible.

La conclusión a la que he llegado es que a los usuarios que tienen una GeForce RTX 20 o 30, o una propuesta equiparable de AMD, puede interesarles dar el salto a alguna de las nuevas GeForce RTX 50. Sin embargo, a quien tiene una RTX 40 le recomendaría que se lo piense bien antes de comprar una RTX 50. Este salto no lo veo nada claro a menos que el dinero no sea un problema y estés dispuesto a tener lo último a casi cualquier precio.

