El tiempo desde 1940 ha cambiado una barbaridad. Por fin tenemos una máquina del tiempo para verlo en un mapa interactivo

Naci un lunes de septiembre a mediodía y, obedeciendo a la tradición del veranillo de San Miguel, el tiempo era suave y soleado pese a que octubre estaba a la vuelta de la esquina. Lo sé porque me lo ha contado mi madre un montón de veces, pero hoy además acabo de comprobarlo. Y ojo, que averiguar el tiempo de un día de los 80 no era a priori tan fácil como saber el que hizo el año pasado: normalmente suponía recurrir a bases de datos científicas o encontrar registros en papel, que una ya tiene una edad.

La buena noticia es que hay una herramienta gratis, accesible desde cualquier navegador y moderadamente intuitiva para que cualquiera pueda saber qué tiempo hacía cualquier día (¡y cualquier hora!) desde hoy y hasta 1940, desde tu fecha de nacimiento a tu boda o un viaje. La noticia no tan buena es que es la mejor prueba para constatar cómo está cambiando el tiempo por el cambio climático.

Su nombre es Weather Replay y en pocas palabras funciona como una máquina del tiempo meteorológica en forma de aplicación web de visualización climática. Detrás de esta web hay dos proyectos europeos de primer nivel: por un lado Copernicus Climate Change Service, integrado en el programa espacial de la UE y con el objetivo de ofrecer datos climáticos rigurosos al alcance de todo el mundo. Por otro, ECMWF, el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Plazo Medio, el organismo de referencia mundial en predicción numérica del tiempo.

Pantalla de inicio de Weather Replay

La máquina del tiempo del clima empieza en 1940

La primera pantalla dice a grandes rasgos lo que hace: eliges una fecha y una hora, usas el cajetín de la parte inferior izquierda para escribir una ubicación y a partir de ahí puedes ver una animación de 48 horas donde se reproducen las condiciones atmosféricas de ese momento concreto: temperatura, viento, precipitación, presión y unas cuantas variables más. Todo muy visual y disponible en pocos segundos, sin instalar nada ni registrarse.

Las capas son un elemento clave para conocer más información. Weather Replay

Aunque hay un tutorial inicial que puede ser interesante seguir, los botones y su función y la leyenda resultan fáciles de entender y pese a su aspecto simple, es bastante potente y con opciones prácticas para tener solo lo que nos interesa como el zoom, modificar colores y niveles o capas. Una función especialmente interesante es la de poder comparar el tiempo en dos fechas concretas.

Desliza la manita a izquierda y derecha para ver cómo era el tiempo en dos días desde 1940 hasta hoy. Weather Replay

Bajo el capó de este exhaustivo mapa interactivo está ERA5, el reanálisis atmosférico global del ECMWF que reconstruye de forma continua el estado de la atmósfera usando datos reales de satélites, globos sonda, boyas oceánicas y estaciones meteorológicas con modelos numéricos de alta resolución. Así cubre toda la Tierra con un mallado de de unos 31 kilómetros y 137 capas verticales hasta 80 kilómetros de altitud. Pese a la ingente cantidad de datos que maneja, las simulaciones y el manejo es ágil gracias a que está en la nube

Las inundaciones de la DANA de 2024. Weather Replay

Más allá de trastear y satisfacer la curiosidad, esta herramienta supone que cualquiera tenga acceso a 80 años de datos atmosféricos de forma intuitiva y gráfica para ver con tus propios ojos cómo han evolucionado fenómenos como las olas de calor, los episodios de lluvia extrema o los patrones de viento en las regiones que mejor conoces. Resumiendo: que todo el mundo pueda ver el cambio climático. A nivel docente o periodístico, constituye un magnífico recurso para contextualizar la meteorología. Por ejemplo, reproducir cómo empezó la trágica DANA de Valencia de 2024.





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