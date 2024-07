La temperatura que tendrá tu ciudad en 2080, simulada en este inquietante mapa interactivo

El cambio climático no es un problema del primer mundo. Hace años se estableció en 1,5 grados el límite para el calentamiento global y vamos camino de superarlo más pronto que tarde, y ese aumento de las temperaturas ya está teniendo consecuencias. Una buena herramienta para ilustrar esos cambios que se producen y producirán con el aumento de las temperaturas medias es un mapa. Con él, podemos comprobar de un vistazo cómo serán las zonas climáticas y hasta ver si nuestra ciudad se hundirá por el aumento del nivel del mar.

No dejan de ser ejemplos muy ilustrativos, pero en un nuevo mapa interactivo podemos comprobar algo aún más interesante: la temperatura que tendremos en nuestra ciudad en 2080. Y lo mejor es que es algo muy visual porque comparan la temperatura que tendrá nuestra ciudad con la que actualmente tiene otra ciudad del planeta.

¿Cómo funciona?

Este mapa interactivo que muestra el clima urbano del futuro ha sido creado por el ecólogo Matthew Fitzpatrick, de la Universidad de Maryland. Para ello, ha utilizado los datos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y ha relacionado 40.581 ciudades de todo el mundo para tener esa previsión de cómo será el clima de cada una de cara a 2080. Los parámetros utilizados corresponden al supuesto de que el planeta se calentará unos 5 grados a finales de este siglo.

Esta es una forma muy potente para ver los efectos de ese aumento de la temperatura. Si nos dicen: "Zaragoza va a tener un aumento de unos 7 grados", pues nos quedamos igual, pero si nos dicen "Zaragoza va a tener la misma temperatura que la que hoy tiene Vilches, un pueblo cerca de Linares", la cosa cambia.

Precisamente eso es lo que hace este mapa que puedes consultar a través de este enlace y que no sólo es ilustrativo, sino muy divertido por la cantidad de información que aporta. Además de la temperatura supuesta, también nos da una predicción de la humedad con datos tanto para invierno como para verano.

Estos son algunos ejemplos:

Fitzpatrick asegura que "en 50 años, las ciudades del hemisferio norte se parecerán mucho más a las ciudades del sur. Todo se está moviendo hacia el ecuador en términos del clima que te espera". Los cambios más notables se están produciendo en Europa, América del Norte y Oceanía y se espera que la mitad del planeta tenga nuevas zonas climáticas para 20100.

El mapa de los Acuerdos de París

Ahora bien, este mapa no sólo aporta esa sofocante información basándonos en un escenario catastrofista, pero al que nos estamos dirigiendo. También permite tener la visión de lo que pasará si todos se esfuerzan por cumplir el Acuerdo de París con el que se busca limitar el aumento de la temperatura este siglo a 2 grados (1,5 grados si se esfuerzan).

Para ver ese supuesto, lo que hay que hacer es pinchar en la pestaña de 'Settings'de la parte superior izquierda del mapa y seleccionar 'What if we reduce emissions?' para tener esos nuevos resultados.

Dejamos a continuación algunos de los ejemplos anteriores para comparar:

Está claro que la temperatura seguirá aumentando, pero si entre todos lograran cumplir con lo establecido, ese aumento se notará mucho menos.

Ya lo estamos viviendo

El problema es que en muchas zonas ya se están notando esos cambios de zona climática, y la agricultura es algo que lo está evidenciando. Hay cambios en los patrones de las cosechas debido a la alteración de los ciclos agrícolas. También hay cambio en las precipitaciones y en los fenómenos meteorológicos extremos.

Desde Europa ya se están planteando soluciones para que los agricultores puedan adaptarse a estas condiciones cambiantes, pero no hay que irse muy lejos para ver que el clima tropical es cada vez más una realidad en Europa. En Sicilia, por ejemplo, hay agricultores que han cambiado plantaciones de limoneros, viñedos u olivos por otras como las de mango, aguacate o papaya debido a que el clima, ahora, lo permite.

El café es otro muestra. En la isla ya se intentó que salieran adelante plantas de café a inicios del siglo XX, pero aunque su crecimiento no era un problema, cuando llegaba el invierno… morían. Sin embargo, en los últimos 50 años se está registrando un aumento de la temperatura media de unos dos grados, lo que está permitiendo que haya plantas de café que están creciendo en libertad.

El caso de Sicilia es un ejemplo extrapolable a otras zonas de cultivo europeas y se puede pensar que es cuestión de adaptar la producción… y listo. El problema es cuando ese aumento de la temperatura lo que significa es una desertificación en gran parte del terreno, degradando su calidad para las plantaciones.

