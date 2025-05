Volvo ha equipado su SUV eléctrico con un LiDAR potentísimo. Tanto que el riesgo de freír la cámara de tu móvil es real

Volvo tiene entre sus filas un SUV hasta arriba de tecnología, el EX90. Presentado en 2023, es la alternativa eléctrica al clásico XC90, presumiendo de sistemas como la conducción autónoma de nivel 3 SAE o el equipamiento de un radar LiDAR para detectar elementos de su entorno.

Lo que quizás no te habían contado es que, precisamente, los sensores LiDAR de mayores capacidades son el archienemigo de nuestro compañero habitual: el smartphone.

Puede dejarte la cámara frita. Volvo lo advierte en su propia página de soporte: las ondas de luz LiDAR pueden dañar cámaras externas. La explicación técnica es algo escueta, pero el mensaje es claro.

"No apunte una cámara directamente al lidar. El lidar, al ser un sistema basado en láser, utiliza ondas de luz infrarroja que pueden causar daños a ciertos dispositivos de cámara. Esto puede incluir teléfonos inteligentes o teléfonos equipados con una cámara."

Aunque suene a advertencia quizás algo alarmante, ya hay quien ha mostrado en tiempo real cómo un LiDAR puede desintegrar al instante los píxeles de un sensor de móvil.

No son colorines. Son píxeles supuestamente fritos tras quemarse al apuntar a un LiDAR.

El afortunado. En el subforo de Volvo en Reddit se ha viralizado un vídeo en el que se aprecia cómo, al grabar el LiDAR de este coche eléctrico, se van quemando poco a poco los píxeles del sensor.

Reddit es Reddit y nadie puede asegurar la autenticidad del vídeo, pero si entendemos la teoría detrás de que un LiDAR pueda desintegrar una cámara, todas las piezas empiezan a encajar a la perfección.

El sensor de tu cámara. Los smartphones utilizan sensores que no solo captan luz visible (espectro de 380 a 750 nm), también son especialmente sensible al infrarrojo cercano (750 a 1100 nm). De hecho, suelen venir equipado con un filtro de corte infrarrojo encargado de atenuar esta luz y evitar que afecte al resultado final.

Estos filtros suelen bloquear la mayoría de luz infrarroja, pero no son perfectos. Una prueba fácil para hacer en casa es apuntar con un mando de TV a la cámara de tu móvil. Ese destello púrpura que ves es prueba de que las cámaras de los smartphones dejan pasar luz infrarroja.

Destruyendo los píxeles. La luz infrarroja emitida por un mando apenas tiene potencia, se emite en una frecuencia estándar de entre 850 y 950 nanómetros. ¿Qué sucede con el LiDAR del Volvo EX90? Que emite láseres pulsados de 1550 nm, una longitud de onda en el infrarrojo medio.

Este sigue siendo invisible al ojo humano, pero es una potencia considerable. Si un láser LiDAR con la suficiente potencia apunta directamente a un sensor CMOS, puede acabar saturando los píxeles del mismo. En otras palabras, puede causar un daño permanente y cargarse los píxeles que han recibido su emisión de luz.

Un fenómeno estudiado. Aunque el LiDAR del Volvo EX90 ha puesto sobre la mesa esta problemática, este es un problema que llevamos arrastrando desde hace más de 20 años. En 2004, estudios como el de "Laser-Induced Damage Thresholds in CMOS and CCD Sensors” se mostraba la destrucción tanto de píxeles individuales como de columnas completas tras ser expuestos a sistemas láser compactos.

Se ponía de relieve cómo en longitudes de onda de entre 800 y 1.600 nm (justo esta última es la que acaricia Volvo), los daños son irreversibles y no hay defensa física posible para los filtros de protección infrarroja.

LiDAR en el Volvo EX90

Volvo no es la única que avisa. Los smartphones no son los únicos dispositivos en usar sensores CMOS: la inmensa mayoría de cámaras mirrorless de consumo utilizan esta tecnología. Cualquier manual advierte, antes siquiera de empezar a explicarte cómo funciona la cámara, que no apuntes directamente con un láser al sensor.

“Cuando realice tomas a contraluz, mantenga el sol suficientemente alejado del ángulo de visión. Mantenga siempre las fuentes de luz intensas, como el sol, láser o fuentes de luz artificial, fuera y lejos del área de la imagen. La luz fuerte concentrada podría producir humo o dañar el sensor de imagen u otros componentes internos.”

Por el momento, Volvo es de las pocas compañías que, junto a Luminar (la empresa detrás de su tecnología LiDAR) ha detallado la emisión de pulsos láser en este tipo de radares. Se espera no obstante que, con la democratización del LiDAR (sobre todo en los futuros coches que vendrán desde China), tengamos que acostumbrarnos a estas cifras de potencia.

